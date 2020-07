PSOE, PP y Cs tumban la reforma y la moratoria que buscaba el alcalde de Cádiz para limitar los pisos turísticos

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz tumbó este martes la propuesta del alcalde de Cádiz, José María González, Kichi (Adelante Cádiz), que pretendía limitar el uso turístico del suelo residencial, un fenómeno que ha encarecido el precio del alquiler en la ciudad –hasta un 40%, según el regidor– y que ha alcanzado a barrios obreros de "gente que pasa fatiga para llegar a final de mes" y que está "matando la convivencia y la identidad de numerosas ciudades españolas", en opinión de González.

"Hay una relación evidente entre la proliferación sin límites de los apartamentos turísticos con la subida del precio del alquiler. Es lamentable que hayan negado el problema, y más aún cuando hay barrios de la ciudad donde la presión turística llega al 30%: es decir, donde tres de cada diez viviendas son para fines turísticos", lamentó el concejal de Urbanismo, Martín Vila.

El PSOE unió sus votos a los de PP y Ciudadanos y un concejal no adscrito y, con ello, se cargó la propuesta del gobierno municipal. El alcalde y su equipo pretendían iniciar un proceso de modificación del plan urbano de la ciudad –para lo que necesitaban mayoría absoluta– para regular el uso turístico de los suelos residenciales en la línea de "garantizar el equilibrio entre ambos usos". Mientras esta se tramitaba paralizar todo proyecto de hospedaje en suelo residencial: pensiones, hostales, albergues, hoteles o apartamentos turísticos.

"Llevamos la suspensión durante un año de licencias de apartamentos y viviendas turísticas en suelo residencial, así como el inicio de la modificación del PGOU para limitarla y regularlas de forma definitiva", resumió el alcalde en esta tribuna publicada en Diario de Cádiz. Ahora mismo, según ha publicado este diario, hay cinco hoteles, un hostal y once promociones de apartamentos turísticos cuyas licencias están tramitándose en el Ayuntamiento.

La idea del regidor y de su equipo era incluir también en la regulación las viviendas con fines turísticos, conocidas como VFT, cuyas licencias concede la Junta de Andalucía, en el PGOU "para poder actuar ante esta realidad" que condiciona "de forma determinante el acceso a una vivienda para residir en Cádiz", según recoge Europa Press. La intención, según indicó González en un comunicado, era "conseguir de una vez por todas que la ciudadanía de Cádiz no se vea expulsada de la ciudad por precios abusivos del alquiler".

El alcalde manifestó que "el voto en contra de la oposición permite que continúe la proliferación de viviendas turísticas en la ciudad, permite que siga disparándose el precio de la vivienda en Cádiz y ampara la especulación", recoge Europa Press.

El alcalde, contra el PSOE

González, tras la votación, responsabilizó a los socialistas y arremetió con dureza contra el PSOE. "Del PP no esperamos nada. No contamos con ellos. Su modelo está bastante claro y quedó muy definido en la última crisis del ladrillo y tras 20 años de gobierno municipal". El alcalde manifestó que "Cádiz podría haber sido hoy vanguardia de Andalucía, pero tristemente el PSOE nos ha vuelto a condenar al vagón de cola de esta tierra".

El regidor agregó que la oposición "le pide a la gente que está asfixiada por el precio de los alquileres que espere, pero a los especuladores no les dicen que esperen, a esos les ponen puente de plata para hacer y deshacer como quieran en Cádiz".

El PSOE había presentado una propuesta propia que también fue rechazada en el Pleno, mediante una enmienda de sustitución, con una serie de medidas, entre las que estaban la expropiación de solares para edificar viviendas, una revisión del precio de la ordenanza de alquiler social justo y también se abrían a tocar el PGOU. Su portavoz, Mara Rodríguez, acusó al regidor de "falta de capacidad de negociación", mientras Kichi aseguró lo contrario: "No han querido siquiera sentarse con nosotros. Llevamos un mes a la espera de una reunión y no obtenemos respuesta".

En esta tribuna publicada el lunes en el Diario de Cádiz, Rodríguez explica la posición del PSOE en la ciudad al respecto de las viviendas turísticas y el porqué de su voto en contra: "El problema de la vivienda en Cádiz no se elimina con una moratoria en las licencias sino con equilibrio. Las licencias afectan a hoteles, apartahoteles y a los apartamentos turísticos, pero no a las viviendas con fines turísticos. La paralización de las licencias no afecta a esas segundas residencias cuyos propietarios tienen derecho a alquilar si la Junta de Andalucía se lo permite. Son cosas diferentes, y se regulan de manera diferente".