Tres de las confluencias de Unidas Podemos; Equo, Galicia en Comú e IU, transmitieron este lunes al rey que quieren negociar una coalición en las últimas horas que quedan. "Aún hay tiempo para dialogar y negociar", coincidieron los portavoces de las tres organizaciones. Y, a esperas de que Pablo Iglesias confirme mañana esta posición, el grupo confederal se abstendrán en una segunda investidura de Pedro Sánchez si el rey lo vuelve a nombrar como candidato.

El diputado de Equo, Juantxo López de Uralde, fue el primer portavoz de Unidas Podemos que se reunió con el rey y que ya avisó a primera hora de la mañana: si no hay un cambio de posición de Sánchez, el grupo confederal se abstendrá. Eso sí, insistió en que tienen la "mano tendida hasta el último momento". Tanto Iglesias como la comisión negociadora está a disposición para sentarse a negociar.

La segunda portavoz del grupo confederal fue la gallega Yolanda Díaz. La diputada se reunió con el rey por la tarde y le trasladó la misma posición que López de Uralde: "Le he dicho que hay tiempo y que el diálogo puede desbloquear la situación política. Y que, si no es así, procederemos a la abstención", indicó en rueda de prensa desde el Congreso.

Díaz criticó que el presidente en funciones rechazara la última propuesta que hizo Iglesias – la coalición temporal – en menos de diez minutos. "La propuesta podría ser singular, pero lo singular en democracia es decir que no en diez minutos y sin hablar. No es posible llegar a un punto de encuentro sin diálogo", consideró. También dijo que es lo mismo que hizo Sánchez con la propuesta que lanzó Albert Rivera esta misma mañana.

El rey Felipe VI recibe en audiencia a la diputada de Galicia en Común, Yolanda Díaz, en el inicio de la ronda de consultas sobre la investidura a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en el Palacio de Zarzuela. EFE/Ballesteros POOL

La abstención será la posición que mantendría también Galicia en Comú en el caso de que PP y Ciudadanos facilitaran la investidura de Sánchez. "Si Sánchez quiere abrir la puerta a Cs, él tendrá que despejar esa incógnita. Aunque nosotros no olvidamos a su militnacia que le gritaba 'con Rivera no'", recordó.

Garzón: "El PSOE se equivocaría si nos lleva al 10-N"

Alberto Garzón continuó en la misma línea a última hora de la tarde. "Le he dicho que todavía tenemos tiempo, a pesar del pesimismo que impera en el clima porque hay jugadas partidistas que nos llevan al bloqueo", explicó el líder de IU sobre su reunión con el rey, que siempre denomina "el ciudadano Felipe de Borbón".

Garzón no explicó su sentido del voto al monarca, pero sí indicó que la posición era clara: si no hay coalición, la posición del grupo es abstenerse. "Queda tiempo y nuestro deseo es que el PSOE atienda la demanda de Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo, independientemente de todas las heridas y cicatrices de los últimos meses", afirmó. Además, sobre su sentido del voto si Sánchez llega a un acuerdo con las derechas explicó que los órganos de IU se tendrían que reunir para decidir qué votarían en la investidura. Es, desde luego, un acuerdo que no recibe bien: "Un acuerdo envenenado para las familias trabajadoras", consideró.

El Coordinador Federal de IU también quiso mandar un mensaje al presidente en funciones sobre lo que puede pasar si hay una repetición electoral: "Se está infravalorando en exceso el hastío y la frustración que se está generando en la ciudadanía por la falta de capacidad de llegar a un acuerdo. Esto creo que vamos a pagarlo todos y todos los partidos políticos pero muy particularmente la izquierda". Y recordó lo que sucedió en las últimas elecciones andaluzas: Susana Díaz convocó elecciones anticipadas y la jugada no le "salió bien". La abstención de la izquierda fue muy alta y se creó el primer gobierno "de las tres derechas reaccionarias".