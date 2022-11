PSOE y UP chocan en el Congreso con tres leyes que ya habían pactado en el Consejo de Ministros

Las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos en algunas cuestiones han vuelto a marcar en gran parte la jornada política de este lunes. La pasada semana el Gobierno de coalición acabó con euforia con la aprobación de los terceros Presupuestos Generales del Estado (PGE), los nuevos impuestos y la toma en consideración de la reforma del delito de sedición. Pero todavía las posiciones están alejadas en temas clave, especialmente para UP. Destacan sobremanera la situación en cuatro asuntos: ley trans, vivienda, 'mordaza' y bienestar animal.

Este martes llega al Consejo de Ministros la esperada ley de familias. Es uno de los proyectos "estrella" para UP, en concreto para el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera Ione Belarra. Tras meses de negociaciones, modificaciones, flecos pendientes ligados también a los PGE y cierto retraso, la norma está lista. Esta era una de las prioridades claras para la fuerza morada desde hace meses. Precisamente junto a otro asunto aprobado la semana pasada que finalmente se aceleró satisfactoriamente a la vuelta del verano. Es decir, el plan fiscal.

Por tanto, en estos momentos los asuntos que más polémicas y debates internos han generado en el seno de la coalición quedan a expensas de las negociaciones parlamentarias. Tras pactarse dentro del Gobierno y que el Consejo de Ministros diera luz verde a las iniciativas, PSOE y Unidas Podemos han encallado posteriormente en tres asuntos: ley trans, vivienda y bienestar animal. Las posiciones de momento están lejos de encontrar salidas pactadas y que contenten a ambas fuerzas. Y el tiempo corre, por la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales y los propios plazos que marca el Congreso.

Sin duda, el asunto más espinoso y que más ha tensado las costuras de la coalición es el de la ley trans. Lo ha hecho, además, en varios frentes. Por un lado entre PSOE y UP como es evidente. Por otro, dentro de las propias filas socialistas y con las diferencias entre algunos sectores del feminismo. Además, las principales organizaciones LGTBI también han criticado en este caso las intenciones del PSOE y han vuelto a anunciar movilizaciones. Algo que ha provocado incluso la baja de militancia del partido de una activista histórica como Carla Antonelli.

Este lunes se vivió un nuevo capítulo de cruces de declaraciones entre unos y otros. La ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmó en una entrevista en TVE que el PSOE ha decidido presentar sus enmiendas y no buscar acuerdos para sacar adelante la norma. "Estoy preocupada porque el PSOE me ha transmitido que no quiere ceder y voy a seguir trabajando para que esto no ocurra", dijo. Le respondía poco después la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Dijo que su partido no daba por cerrada las negociaciones, al tiempo que recordó la mayoría parlamentaria que tiene el PSOE.

La norma se aprobó el pasado 27 de junio en el Consejo de Ministros. Desde entonces las discrepancias se han ido dando desde el seno de algunos sectores del PSOE contrarios al asunto troncal de la norma: la autodeterminación de género. El rechazo venía de parte de figuras como Carmen Calvo y otras veteranas socialistas. Los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, decidieron no modificar este punto, resuelto orgánicamente el pasado año en su 40º Congreso.

Pero sí que presentaron unas enmiendas que modifican principalmente lo que atañe a la franja de edad de 14 a 16 años. El PSOE dice que es para garantizar la "seguridad jurídica", un argumento que rechazan desde UP y los colectivos LGTBI. En Podemos sospechaban este lunes que el PSOE ha esperado a cerrar los PGE para anunciar que mantiene las enmiendas sobre la ley trans vivas como estrategia dilatoria para demorar aún más la ley. Pero ante eso los socialistas han convocado para este jueves la ponencia en el Congreso para debatir y consensuar la norma. La semana se prevé tensa, vistos los acontecimientos.

Vivienda bloqueada y bienestar animal con una polémica enmienda

Otra de las banderas principales de UP y de algunos aliados habituales del Gobierno que sigue completamente enquistada en los trámites parlamentarios es la ley de vivienda. Una norma que fue aprobada el pasado 1 de febrero en el Consejo de Ministros. Realmente venía ya pactada de tiempo atrás, desde octubre de 2021 en el marco de la negociación de los PGE para 2022. En marzo, el Congreso de los Diputados admitió el proyecto de ley a trámite, y desde entonces la norma ha estado bloqueada en la Cámara Baja.

Desde Unidas Podemos quisieron entonces incluir nuevas medidas, vía enmiendas, como prohibir los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, ampliar el parque público de vivienda social e intervenir el mercado para regular los precios del alquiler en las denominadas zonas de mercado tensionado. La fuerza morada urge a los socialistas a ser más ambiciosos en un tema que consideran completamente estratégico y que tampoco se puede paliar con un acuerdo con la banca como el aprobado la semana pasada.

UP intentó ligar el desbloqueo a la negociación de los PGE, pero este asunto se quedó fuera. Desde las filas socialistas consideran que una ley que costó tanto tiempo en sacarla adelante no se puede reabrir. Precisamente es la misma situación que se ha provocado, a la inversa, en la ley trans.

E igual que con la ley trans, los socialistas quieren enmendar parlamentariamente otra iniciativa aprobada en el Consejo de Ministros. En este caso se trata de la Ley de Protección y Bienestar Animal. Una norma que fue presentada por el Ministerio de Derechos Sociales como anteproyecto el pasado mes de febrero y que fue aprobado definitivamente por el Gobierno en el mes de agosto. En este caso la polémica principal ha venido básicamente por las intenciones del PSOE de excluir a los perros de caza de la ley. Las presiones de algunos territorios concretos, como Castilla-La Mancha, hicieron posible la enmienda. Algo que el presidente de la Junta, Emiliano García Page, vendió como una victoria.

Las posiciones aquí chocan de lleno entre ambos partidos. las conversaciones directas sobre esta cuestión han estado paralizadas hasta hace pocos días. La semana pasada comenzaron las negociaciones tanto a nivel parlamentario como en el propio Gobierno, según ha podido saber este medio, para desencallar una norma de la que también han hecho bandera importante desde UP. En las filas socialistas del grupo parlamentario conviven diferentes sensibilidades y la fuerza morada confía en llegar a un acuerdo que no haga peligrar la ley.

La reforma de la 'ley mordaza' sigue encallada

Distinto camino ha recorrido otro asunto pendiente aunque de momento con el mismo resultado. Se trata de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. En este caso no ha pasado nada por el Consejo de Ministros. Pero PSOE y UP acordaron una serie de enmiendas que introdujeron en una proposición de ley del PNV. Algo que parecía abrir las puertas a reformar una polémica norma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y que provocó la protesta de numerosos colectivo sociales y en favor de la libertad de expresión.

La conocida como 'ley mordaza' sigue teniendo algunos escollos importantes entre los diferentes grupos políticos. El uso de las pelotas de goma y la regulación del precepto que recoge multas por faltas de respeto a los policías son las principales cuestiones sobre las que ERC y EH Bildu mantienen el pulso mientras el plazo límite deseado para acometer la modificación se agota. Desde las filas socialistas argumentan que con este y las otra cuestiones se quiere dar todo lo posible para llegar a un acuerdo. Y las fuentes consultadas coinciden, sin dar más detalles, en que las próximas semanas hasta final de año pueden ser "frenéticas" parlamentariamente hablando.