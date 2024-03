Radiografía de la pugna por presidir la Generalitat: así coge a cada partido el adelanto electoral

Cuando han pasado poco más de 24 horas del anuncio de adelanto electoral en Catalunya, los partidos ya han activado aceleradamente sus respectivas maquinarias para llegar en las mejores condiciones a la cita con las urnas del 12 de mayo. La realidad es que la convocatoria —decidida por el president, Pere Aragonès, después de que los Comuns tumbaran la tramitación de los presupuestos— no les llega a todos en la misma situación.

Hay algunos que hace meses que ya preparaban los comicios, mientras que otros se encuentran inmersos en procesos de refundación y las posibles nuevas candidaturas independentistas lo tendrán muy difícil para darse a conocer en los menos de dos meses que restan para la votación. Repasamos cada caso.

ERC

Al ostentar la presidencia de la Generalitat, ERC era el único partido que podía convocar las elecciones, a través de Pere Aragonès. Las dificultades que habían surgido en la negociación de los presupuestos, con el Hard Rock como razón oficial por parte de los Comuns, habían provocado que desde hacía semanas los estrategas republicanos contemplaran el escenario de un adelanto de los comicios y sus ventajas e inconvenientes.

La proclamación de Aragonès eliminó los rumores sobre una candidatura de Junqueras

En este sentido, ya en enero Esquerra cerró el debate alrededor del candidato, con la proclamación de Aragonès y, por lo tanto, eliminando los rumores sobre una posible lista liderada por el presidente del partido, Oriol Junqueras, una vez la ley de amnistía eliminara la inhabilitación que pesa sobre él.

La incapacidad de aprobar las cuentas no deja de constatar la debilidad parlamentaria del Govern —que solo tenía el apoyo de 33 de los 135 diputados—, pero agotar la legislatura podía empeorar esta situación, sobre todo si se agravan cuestiones como una sequía histórica que ya ha comportado numerosas críticas al ejecutivo autonómico.

A partir de aquí, los republicanos consideran que la fecha del 12 de mayo les permite marcar el relato que ellos no han sido los responsables que no se hayan aprobado unos presupuestos expansivos y, sobre todo, puede debilitar las opciones de sus principales rivales, Junts y PSC. Por todo ello, ERC confía en remontar unas encuestas que lo sitúan por debajo del PSC y revertir la tendencia a la baja en las urnas que experimentó en las municipales y en las generales del año pasado.

PSC

Como ERC, el PSC llega al adelanto electoral con su candidato elegido desde hace tiempo: Salvador Illa. El primer secretario de los socialistas catalanes, de hecho, verá reforzado su liderazgo en el congreso que la formación celebra este fin de semana y que ya estaba planteado como una escenificación para activar la maquinaria del partido de cara su asalto a la presidencia de la Generalitat, que no ostenta desde 2010.

El PSC se presenta confiado a los próximos comicios

Teóricamente, el PSC llegará a la cita con las urnas en la pole position, según las encuestas, pero resta por ver si sufre algún tipo de desgaste por el debate y aprobación de la ley de amnistía —de momento en el Congreso—, y por la aparición del caso Koldo, de presunta corrupción.

En cuanto a la ley del olvido penal, una parte del electorado socialista no la ve con buenos ojos —muy probablemente aquellos que en los años más intensos del Procés se habían decantado por Ciudadanos—, mientras que hay medios y partidos que intentan salpicar a Illa en el caso Koldo, dado que en el momento de los hechos él era el ministro de Sanidad.

Eso sí, el PSC tiene claramente definido su modelo —apuesta por los grandes proyectos, ampliación de grandes infraestructuras y pátina social sin cuestionar un modelo económico basado en el crecimiento— y aspira a romper la mayoría independentista en el Parlament para garantizarse la presidencia.

Junts

El adelanto electoral ha trastocado los planes de Junts, que contaba con que los comicios se celebraran el próximo año, de forma que su líder, Carles Puigdemont, pudiera hacer campaña físicamente en unos actos masivos después de un retorno en Catalunya gracias a la ley de amnistía.

Este escenario soñado en los cuarteles de la formación ha saltado por los aires y ahora mismo el dilema es si el expresident liderará o no la candidatura, una duda que él mismo ha anunciado que resolverá la próxima semana. Ahora bien, parece bastante claro que lo aceptará.

Si Puigdemont se presenta como candidato, no podrá hacer campaña en Catalunya

Lo que es seguro es que Puigdemont no podrá hacer campaña en Catalunya, puesto que el 12 de mayo no habrá llegado la aprobación definitiva de la amnistía. También resta por ver si, efectivamente, podría estar en Catalunya en un hipotético debate de investidura, un extremo que ya alimenta el secretario general de Junts, Jordi Turull, pero que dependerá del papel que jueguen los jueces en la aplicación de la amnistía. Por lo tanto, además de lo que decida Puigdemont, los focos de interés se centran en quién lo acompañará como número dos.

Básicamente suenan dos nombres, que son los de la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, y el del exconseller y antiguo preso político Josep Rull, sobre quien ya no pesa ninguna inhabilitación.

Hay que recordar que Puigdemont ya lideró a distancia la candidatura de Junts en el Parlament en las elecciones de 2017 y 2021 y en ninguno de los dos casos se impuso. En 2017 quedó por detrás de Ciudadanos, a pesar de que superó a ERC, y en 2021 fue tercera fuerza, con 32 diputados y a solo uno de PSC y ERC.

Comuns

Si no hay una sorpresa poco previsible, Jéssica Albiach repetirá como cabeza de lista de Catalunya en Comú en las elecciones al Parlament. De hecho, la también co-coordinadora nacional de la formación ya ha anunciado su intención de hacerlo. Sectores próximos al partido, como por ejemplo el sindicato CCOO, habían defendido la aprobación de los presupuestos, con el argumento que eran expansivos y comportaban un importante incremento de la inversión social. Está por ver si la decisión de tumbarlos les comporta algún tipo de desgaste.

Las razones del 'no' de Comuns a los presupuestos va más allá del Hard Rock

Los estrategas de los Comunes confían que pese más el relato que se han plantado ante un modelo de país que ven caduco e insostenible, con el turismo de masas y la apuesta por el juego que ejemplifica el Hard Rock como paradigma.

El "no" a las cuentas, más allá de tensar las relaciones con ERC, también se explica por su malestar con un PSC de quien intentan distanciarse por no verse reducidos "al papel de la antigua ICV". A pesar de que la articulación del proyecto político de los Comuns ha permitido a este espacio superar el techo electoral de ICV tanto en las municipales —alcaldía de Barcelona durante ocho años— como en el Congreso, no lo ha conseguido en el Parlament, donde tanto en 2017 como en 2021 apenas sumó 8 diputados, por debajo de los 13 que ICV-EUiA obtuvo en 2012.

El 12 de mayo llegará justo un mes después de que Catalunya en Comú haya culminado el proceso de debate para redefinir y actualizar su proyecto político e ideológico para los próximos 10 años. Un debate que tiene que servir para poner al día la formación y abordar también cuestiones como la ruptura a nivel estatal entre Sumar y Podemos, que también ha impactado en Catalunya.

CUP

Sin duda, la CUP es una de las formaciones a quien el adelanto electoral pilla en peor situación. Después de encadenar un progresivo desgaste electoral desde 2015 que se ha intensificado últimamente con los pésimos resultados en las municipales y las generales del año pasado, el partido anticapitalista puso en marcha el llamado Procés de Garbí, un debate estratégico a fondo que le tiene que servir para redefinir su proyecto político y abordar cuestiones como el rol que quiere tener en las instituciones y las alianzas que quiere tejer.

Las elecciones llegan antes de que la CUP pueda refundar el partido

La previsión de los anticapitalistas era culminar el proceso a finales de la primavera o principios del verano, de forma que las elecciones al Parlament le llegarán mucho antes de cerrarlo. Ahora mismo se desconoce quién podría liderar su candidatura a los comicios y de cara al futuro existe la incógnita si recuperará una centralidad política que ha perdido en la actual legislatura catalana, donde su incidencia política ha ido claramente a menos.

PP, Vox y Cs

La situación de los partidos de la derecha y extrema españolista es muy diversa. El PP, después de obtener solo tres diputados a las elecciones del 2021, está convencido que liderará claramente este espacio e, incluso, aspira a convertirse en la cuarta fuerza del Parlament. A pesar de protagonizar un fuerte enfrentamiento con la dirección estatal del partido, Alejandro Fernández ha conseguido imponerse y mantenerse al frente del PP en Catalunya, lo que a la práctica le garantiza volver a encabezar la candidatura.

El PP asume que liderará la derecha española en el Parlament

El adelanto electoral, eso sí, provocará que continúe sin hacerse el congreso regional que la formación tiene pendiente en Catalunya desde hace tiempo, una cita que podría reforzar a Fernández si consigue unos resultados notables en las urnas. En su favor juega su dureza contra la amnistía y que el partido aglutinará a antiguos votantes de Ciudadanos.

El último ciclo electoral ha estado letal para el partido que en el Parlament lidera Carlos Carrizosa, que ha quedado fuera de casi todas las instituciones donde tenía presencia. En la cámara catalana, después de caer de 36 a 6 diputados el 2021, ahora mismo no hay ninguna encuesta que le dé la más mínima opción de seguir en un Parlament donde irrumpió el 2006. Lo que sería un casi seguro epitafio político explica que ahora mismo esté en negociaciones para presentarse conjuntamente con el PP, lo que le permitiría salvar algún diputado.

En cuanto a Vox, parece complicado que la extrema derecha pueda repetir los 11 diputados de 2021. Entonces se benefició de la ola favorable a la formación a nivel estatal —contaba con 52 diputados en el Congreso—, pero ahora mismo el partido de Santiago Abascal vive un retroceso significativo —ya solo tiene 32 escaños en la cámara baja—, ante el reagrupamiento del voto de derecha en el PP. Lo que es seguro que es que Ignacio Garriga repetirá como candidato en Catalunya y lo hará reforzado a nivel orgánico, puesto que ha pasado a ser el vicepresidente único de Vox a nivel estatal.

El cuarto espacio independentista

La convocatoria de elecciones anticipadas también ha trastocado los planes de los varios actores independentistas que aspiran a concurrir en los comicios con una nueva lista, para representar el cuarto —o quinto— espacio que aboga por un Estado propio para Catalunya. Todos contaban con utilizar los próximos meses para darse a conocer y para ir engrasando sus respectivos proyectos, un proceso que tendrán que acelerar enormemente si quieren llegar con mínimas opciones a la cita del 12 de mayo.

Alhora ha confirmado que se presentará a los próximos comicios

Más allá que no hay ningún sondeo que garantice que una nueva lista independentista pueda irrumpir en el Parlament, lo que parece claro es que habrá varias que lo intentarán. De entrada, Alhora ya ha confirmado que quiere concurrir a las elecciones. Se trata de la formación impulsada por la exconsellera Clara Ponsatí —todavía eurodiputada de Junts en la Eurocámara— y el filósofo Jordi Graupera, que ya se estrelló en 2019 en su intento de entrar en el Ayuntamiento de Barcelona con Primàries, un proyecto de la derecha independentista.

Justamente, Ponsatí y Graupera pretendían presentar su proyecto político el próximo 23 de abril en el Teatro Borràs de Barcelona, un acto que ahora llegará a solo dos días del inicio oficial de la campaña para las elecciones. Esto les obligará a acelerar los tempos para recoger los apoyos necesarios para poder ser en las urnas, sin disponer de mucho tiempo para poder darse a conocer.

Precisamente este mismo jueves la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha culminado la consulta a sus bases sobre el proyecto de impulsar la llamada lista cívica a los comicios y, a la espera del anuncio de los resultados, la dirección se tiene que reunir para tomar una decisión que, en cualquier caso, ha tensado a la organización y la ha dividido enormemente, entre los partidarios y los detractores.

Finalmente, también ha confirmado que quiere participar en las elecciones Aliança Catalana, la formación de extrema derecha independentista que lidera la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, y que hace de la xenofobia y el racismo su principal argumento electoral.