Recuperar Barcelona, crecer en el área metropolitana y mantenerse en los feudos históricos, grandes retos de Junts en el 28M

Recuperar Barcelona, ganar presencia en el área metropolitana y conservar feudos históricos como Girona y Vic son los principales retos que afronta Junts en las elecciones municipales. Después de un año marcado por las turbulencias en el seno del partido, incluyendo el repuesto de liderazgos en junio de 2022, la salida del Govern en octubre y la sentencia condenatoria a la presidenta de la formación, Laura Borràs, hace pocas semanas, Junts presentará un total de 728 listas.

Quieren mantenerse como primera fuerza en alcaldías: tienen 370

El partido lo presenta como un éxito -en Catalunya hay 947 municipios-, destacando que es la primera vez que la formación se presenta como tal en unas elecciones locales. El objetivo de fondo es mantenerse como primera fuerza en número de alcaldías -actualmente tiene 370- e intentar mejorar los resultados de 2019, cuando perdieron más de 112.000 votos respecto a 2015.

En 2019 Junts todavía no se presentó como partido porque entonces era una lista electoral en coalición con el PDeCAT. Junts se creó en junio del 2020, en plena pandemia, impulsado por el expresident Carles Puigdemont, por lo que el 28M supone una prueba de fuego para su consolidación.

Elsa Artadi durante la clausura del Congreso fundacional de Junts con el presidente Puigdemont en la pantalla esperando para intervenir. JUNTS.

Por el momento, el número de candidaturas satisface a las expectativas previstas y demuestra que el partido ha retenido la implantación en el territorio que tenía la extinta Convergència. El número de 728 prácticamente alcanza el objetivo de 800 candidaturas que se planteaban hace unos meses.

En conjunto, en las municipales de 2019, JxCat quedó tercera fuerza en Catalunya con un 15% de voto, por detrás de ERC (23%) y PSC (22%). Obtuvo 2.798 concejales, por debajo de los republicanos, con 3.107 pero a distancia del PSC, con 1.315, gracias a su mayor presencia en pueblos pequeños.

Junts perdió cerca de 500 concejales respecto a 2015, cuando la mayor parte de los electos se habían presentado todavía bajo el paraguas de Convergència i Unió (CiU), fuerza electoral hegemónica. Sin embargo, en número de alcaldías se situó en primer lugar, con unas 370, muy ajustada con ERC -que logró 359-, aunque perdió fuerza respecto a 2015, con unos sesenta alcaldes menos.

Recuperar Barcelona

La gran esperanza de Junts es recuperar Barcelona con la candidatura de Xavier Trias, que ha vuelto de la jubilación para impulsar el partido en la capital catalana. En la presentación de las listas, el secretario general, Jordi Turull, dio por hecha la victoria del candidato, pero admitió que "no sabe" el efecto que tendrá el caso de Laura Borràs, condenada por prevaricación y falsedad documental cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Incertidumbre sobre el impacto que tendrá el caso Borràs en los resultados

Tras la repentina renuncia de Elsa Artadi, hubo meses de incertidumbre antes de que Trias se decantara por dar el paso, que ahora afronta presentándose como el antagonista del actual gobierno municipal encabezado por Ada Colau.

El anuncio del regreso provocó un "efecto Trias" que impulsó al candidato en las encuestas, incluso pronosticando una victoria alejada de la quinta posición que obtuvo Junts en el 2019 en la capital. Las proyecciones, sin embargo, se habrían desinflado un poco según los últimos sondeos.

El candidat a l'alcaldia de Junts per Catalunya, Xavier Trias. — Joanna Chichelnitzky

El candidato defiende sin reticencias pactar con ERC y el PSC para que Colau no haga un tercer mandato, pero ya ha anunciado que si no es él el alcalde, volverá a su retiro.

Llenar el vacío del área metropolitana

Ganar presencia en el área metropolitana es un reto pendiente de la formación, a quien los malos resultados de 2019 dejaron fuera de municipios importantes como L'Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet. Además, aspiran a recuperar la alcaldía de Sant Cugat del Vallès, que después de 32 años de hegemonía convergente este mandato ha sido gobernada por ERC, PSC y CUP.

Junts fue el partido más votado en Sant Cugat, pero sólo tiene las alcaldías de cuatro pequeños núcleos metropolitanos, como Begues, Montgat, Sant Climent de Llobregat y Torrelles y en este último únicamente lo ha ostentado el último año de mandato, gracias al pacto con una formación local.

En la presentación de la precampaña, el secretario de Política Municipal, David Saldoni, reconoció que había un "vacío muy importante" de representación del partido en el área metropolitana, por lo que tendrán una estrategia específica. Por provincias, en las municipales de 2019 Junts obtuvo un 12,19% de voto en Barcelona, frente al 21,38% en Tarragona, el 29,67% en Girona y el 31,35% en Lleida.

El secretario de Política Municipal, David Saldoni, durante la presentación de la precampaña. — Junts

Relevo en Vic y en Girona

El partido aspira también a mantener feudos históricos, como Vic y Girona, pese al relevo de las actuales alcaldesas. Ni Anna Erra ni Marta Madrenas repetirán y las sustituyen, respectivamente, Albert Castells, actualmente concejal, y Gemma Geis, exconsellera de Universitats i Recerca, que tomó el relevo de Assumpció Puig después de que ésta renunciara por desavenencias con el partido.

En Vic han gobernado los convergentes sin interrupción desde 1979

Con toda seguridad, habrá nuevos nombres al frente de ambas alcaldías. En Girona, el partido de Madrenas gobierna desde hace 12 años, mientras que en Vic, Convergència i Unió ha gobernado desde la restauración de la democracia y Erra lo hacía desde 2015.

Por otra parte, en Lleida y Tarragona las candidaturas están cerradas desde hace meses, sin sorpresas. Se presentan el actual primer teniente de alcaldía, el leridano Toni Postius, y el exdiputado y exsenador Jordi Sendra, respectivamente.

Cerrar el conflicto con el PDeCAT

El 28-M será la primera vez que Junts se presente a las municipales totalmente desvinculado del PDeCAT, con quien ha llegado a tener una causa en los tribunales para decidir quién podía quedarse la marca. Al final, la Junta Electoral de Barcelona ha obligado al PDeCAT a ceder la mitad de los derechos electorales a Junts.

El PDeCAT presenta cerca de 200 candidaturas

Ante las más de 700 candidaturas que han presentado los de Puigdemont, el partido predecesor tendrá tan sólo 200 tras la marcha de buena parte de los activos que se habían mantenido en sus filas hacia Junts, ya sea de forma indirecta, en coalición o bajo de otras fórmulas. Junts ha trabajado en los últimos meses para captar el máximo número de miembros del PDeCAT que no dieron el salto al nuevo partido en el momento de su fundación.

En esta estrategia se enmarca también la candidatura de Trias, que se había mantenido en el PDeCAT y se había mostrado muy contrario a la salida del Govern de Junts.

Trias ha aceptado presentarse por Junts renunciando al carné del PDeCAT pero presentando una candidatura que tampoco le hace mención explícita. Trias per Barcelona es su nombre oficial, y aunque los votos irán para el partido de Borràs y Turull, el exalcalde destaca que ha confeccionado una lista con personas de Junts, PDeCAT, Demòcrates y Moviment d'Esquerres.

En Igualada, el actual alcalde, Marc Castells, se presentará finalmente bajo la marca propia de Junts per Igualada -que no es Junts per Catalunya- después de desvincularse del PDeCAT. Lo mismo ha ocurrido en Martorell, Figueres y Calella. En Tortosa, la alcaldesa Meritxell Roigé ha suscrito una coalición con Junts.

El alcalde de Igualada, Marc Castells, en una rueda de prensa. ACN / GEMMA ALEMAN.

En el Penedès, Junts ha logrado también un acuerdo con Impulsem el Penedès -que reúne a políticos provenientes de diferentes espacios del universo posconvergente- para no hacerse la competencia. Lo mismo ha hecho con Impulsem Lleida, que reúne a políticos de las comarcas de Ponent.

Sin embargo, hay cerca de 200 municipios donde Junts y PDeCAT competirán y en algunos casos los segundos tienen buenas perspectivas: es el caso de Mollerussa, donde el alcalde Marc Solsona aspira al cuarto mandato, y también el de Lloret de Mar.