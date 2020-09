Podemos reitera que se rechace a Vox como acusación en el caso de las cuentas del partido

Podemos ha dirigido un escrito al juzgado que lleva el caso de las presuntas irregularidades en las cuentas del partido, en el que aprovecha para reiterar su oposición a que en dicha causa esté presente Vox como acusación particular. La formación morada expresa esta posición en un escrito en el que también muestra su rechazo a que otras dos asociaciones se personen en calidad igualmente de acusación popular.

Se trata del Movimiento de Regeneración Política de España y de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege. Precisamente, esta segunda, una asociación de abogados de reciente creación, acaba de ser admitida como acusación en otra de causa que afecta a Podemos, la del llamado caso Dina, sobre el robo de la tarjeta del teléfono móvil de Dina Bousselham, ex asesora de Pablo Iglesias. El juez que lleva este caso en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha aceptado su personación, así como la de Vox.

En su escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, al que ha tenido acceso Público, el partido considera que las dos citadas asociaciones no cumplen ningunos de los formalismos que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poder participar como acusación popular. Además, señalan que "ninguna de las entidades ha acreditado interés general para la personación en la presente causa en condición de acusación popular más allá de la invocación genérica a la defensa de la legalidad (función que asumen sobradamente tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado)".

Los abogados de Podemos aprovechan el escrito para insistir en su rechazo a la personación de Vox (que plantearon en un recurso ante el juzgado a finales de julio) y subrayan en que si se aceptara además la personación de las otras dos asociaciones, la causa podría degenerar en un "artificial y frívolo campo de batalla".

Si finalmente el juez aceptase la personación de esas dos nuevas entidades, el partido morado solicita al juez que acuerde que las mismas actúen bajo una

misma dirección técnica para "evitar que una eventual proliferación de personas o entidades personadas en la misma condición de acusación popular suponga una distorsión de la gestión procesal de la causa".

Del mismo modo, exigen que, si participan en la causa, se les exija la correspondiente fianza que determina la ley de enjuiciamiento (de la que, en esta ocasión, se ha eximido a Vox, lo que igualmente ha sido recurrido por Podemos).



Investigación de las cuentas del partido

El juez Escalonilla investiga las cuentas del partido a raiz de la denuncia presentada por un abogado despedido del Podemos, José Manuel Calvente. En este caso, el juez ha imputado a cuatro dirigentes y altos cargos del partido, así como a la propia formación como persona jurídica.

Sobre este asunto, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha instado a los jueces a "investigar hasta el final" las supuestas irregularidades en las cuentas de su partido que, según ha augurado, quedarán en nada, y se ha mostrado "a disposición de la Justicia".

"La duda ofende", ha respondido cuando le han preguntado si está seguro de que en su partido no se ha cometido ninguna ilegalidad, y después ha añadido que no tiene la más mínima duda de que todo se ha hecho con arreglo a derecho porque su formación no se puede permitir hacer "una cuenta mal" con "los enemigos que tiene".