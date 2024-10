Rovira se despide de ERC y pide a Junqueras acabar juntos el proyecto: "Estamos a tiempo de evitar un destrozo"

Marta Rovira pide a Oriol Junqueras acabar juntos el camino que empezaron unidos en Esquerra Republicana. "Todo ciclo tiene un final. Oriol, este proyecto lo empezamos juntos y todavía estamos a tiempo de acabarlo juntos, y no separados y divididos", ha dicho en el balance del trabajo hecho como secretaria general, cargo del cual se despide después de más de 13 años. "Estamos a tiempo de evitar un estropicio", ha insistido en una conferencia de balance de su etapa como número dos del partido. Sus palabras llegan en plena precampaña por el decisivo congreso nacional que ERC celebrará el 30 de noviembre, en el que se decidirá la nueva dirección. En él, Junqueras aspira a volver a la presidencia.

El acto se ha hecho en la sede del partido, ha contado con la presencia de numerosos dirigentes republicanos y entre los asistentes había tanto el expresidente del Govern Pere Aragonès, como el exviceconseller Sergi Sabrià, señalado como principal responsable de la estructura B del partido. En su intervención Rovira ha sido largamente ovacionada.

La dirigente ha admitido un "clima de desconfianza interna muy grande, totalmente desproporcionada a los malos resultados, o incluso a unos errores que se han cometido". Sin mencionar a Junqueras, ha apuntado que desde algún sector se ha sido "demasiado emocional" y se ha ido "alimentando de forma muy interesada [la desconfianza] para sacar ventaja a la carrera interna para ganar el Congreso". Ha pedido "dar la vuelta" a la situación y "reconstruir confianzas".

La despedida llega tras la convocatoria del Congreso Nacional. "No quiero ni puedo profundizar en las heridas que algunos se han emperrado en reabrir de forma irresponsable, pero no puedo callar ante algunas cosas que están pasando", ha espetado. En este sentido, ha animado a las precandidaturas a empezar a "confrontar ideas y dejar de acatar personas porque piensan diferente".

Aun así, ha asegurado que ha "aprendido muchísimo" junto a Junqueras y han hecho que el partido "asumiera los éxitos más importantes de la historia reciente". Asegura que no se arrepiente "ni un solo momento de haber aceptado el reto de asumir la secretaría general" cuando este se la ofreció. "Y de haber trabajado a su lado hasta hace muy poco", ha añadido.

Rovira quiere acabar su mandato habiendo cohesionado: "Hace muchos meses que hay quién se emperra que esto no sea así", ha admitido en referencia al expresidente, reivindicando que "aquí no sobra nadie". "Pensar diferente no puede penalizar a nadie, y no puede ser nunca dividir", ha añadido. También ha reivindicado el crecimiento electoral de ERC después del batacazo del tripartito y conseguir un partido económicamente saneado: en este sentido, ha apuntado que con su dirección han multiplicado por siete el patrimonio neto y por 25 la tesorería del partido.

Dardos a Junqueras por los pactos con el PSC

De su mandato, ha reivindicado como "histórico" abrir una vía de resolución del conflicto con el Estado o que el Gobierno español lo reconozca. Y ha destacado que la estrategia de la negociación con el ejecutivo estatal que han abanderado los republicanos "ha sido la única vía política estratégica que ha dado algunos frutos". Sobre el último ciclo electoral, ha admitido que "el batacazo es enorme", a pesar de poner en valor la curva ascendente hasta 2021.

Aun así, ha asegurado que ha sufrido con los pactos con el PSC en las Diputaciones [de Barcelona, Lleida y Tarragona] de junio de 2023 y con el del Ayuntamiento de Barcelona, otros dardos hacia Junqueras. "Ni se explicó ni debatió suficientemente a nivel interno. En pleno proceso congresual, veo claramente, una justificación instrumental por una parte de la dirección del partido", ha añadido sobre el primero de estos. "Aceptando dejar fuera los Comuns de Barcelona en aquel preciso momento, limitó que pudieran apoyar en los presupuestos de Aragonès", ha dicho sobre un hecho que precipitó la anticipación electoral en Catalunya.

En otro sentido, ha detallado que se opondrá a que se modifiquen los estatutos de ERC para que "ya no sea un partido independentista". "No es lo mismo ser un partido independentista que uno que solo avanza hacia la república catalana", ha dicho sobre una propuesta a los medios del exlíder republicano en el Congreso Joan Tardà. "Lo que le toca a Esquerra Republicana no es abrazar más al federalismo", ha insistido.

Por otro lado, ha lamentado que no ha sido fácil su tarea como secretaría general para "una mujer joven en un partido no feminizado y demasiado feminista de fachada", no ha sido fácil. "Este final de etapa también lo está demostrando", ha añadido. "Las mujeres también hemos venido a decidir", ha dicho pidiendo más "calidad" que "cantidad", y "ocupar espacios" de decisión. Rovira asegura que ha visto "promover la confrontación entre mujeres".

Acusa a Junqueras de "no tirar del carro" después del 1-O

Rovira ha celebrado la parte positiva del procés: "Hemos aprendido muchas cosas y la próxima vez lo haremos mejor". "Pensar que podemos volver a hacer el referéndum y lo podemos hacer mejor nos da un poder político colosal", ha reivindicado esperando un referéndum "definido". "Yo estuve y me siento muy orgullosa. Y volvería a estar, y volveré a estar cuando se produzca", ha asegurado. Pero ha admitido que después del referéndum "empezó la deriva" y se ha preguntado si "no tener ningún acuerdo" de cara al 2 de octubre "era un reflejo de la falta de compromiso que algunos daban" al 1-O.

También ha detallado que aquel 2 de octubre "los más jóvenes del núcleo duro" se reunieron "al margen de los líderes políticos" en [la sede del] Departamento de Agricultura. "Lo único que aportó luz fue el 3 de octubre", ha recordado, pero después vinieron "una suma de reproches" y "desconfianza". Ha dicho que Junqueras los "acusa" de "tapar el 1 de Octubre durante las elecciones del 2017, cuando algunos se olvidaron aquella misma noche, cuando era más necesario que nunca tirar del carro y tomar decisiones", ha espetado.

Rovira también ha lamentado que "no hay un legado común" del 1-O. En cuanto a Junts pel Sí, ha admitido que siempre le quedará "la duda" de si sumó o restó votos, como les decían los expertos. "La presión era inaguantable y el partido fue asumiendo que nos teníamos que presentar en coalición con Convergència", ha recordado.

Por otro lado, también pide dar un "paso al lado" a quien no "dé muestras de superar esta competencia independentista estéril", en partidos y entidades. Y apuesta por la "regeneración del movimiento independentista". En este sentido, ha insistido que no saber "acabar conjuntamente" el referéndum del 1O ha sido "un error". En cuanto al independentismo, pide "ser más" y "pasar a la acción", tomando de referencia el libro Tornarem a vèncer que ha hecho con Junqueras.

Los carteles del Alzheimer y la estructura B

Rovira ha asegurado que no ha huido de sus responsabilidades a raíz del caso de los carteles del Alzheimer, que destapó la existencia de la famosa estructura B del partido. Entre lágrimas ha pedido "las más sinceras disculpas al amado Ernest Maragall, al presidente Pasqual Maragall, a su familia y a todos los enfermos de Alzheimer". "Un error que esta organización no puede volver a repetir", ha dicho, por lo cual ERC ha parado las campañas de contraste definitivamente.

Será la nueva dirección la que tendrá que decidir si hace uso o no. Rovira ha detallado que las conclusiones del informe de investigación del canal ético apunta que queda "muy individualizada la responsabilidad por los carteles". "Decidimos hacer campañas de contraste porque se nos pidió", ha justificado. Y ha criticado que se utilice la crisis para "hacer campaña interna".

La secretaria general también ha querido contestar el "discurso negativo" del expresidente. "Me sorprendió mucho el tono y las acusaciones contra la dirección y el partido de no haberle facilitado la tarea de la presidencia cuando estaba en la prisión", ha dicho antes de detallar "a regañadientes" su punto de vista sobre las "filtraciones de mal gusto". Ha admitido grupos de WhatsApp temáticos, pero ha asegurado que "ninguna decisión se ha tomado al margen de las estructuras del partido".