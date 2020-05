El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha elevado este miércoles el tono de sus reproches al Gobierno de coalición, advirtiéndole de que su pacto con Ciudadanos para una nueva prórroga del estado de alarma, y su falta de voluntad para negociar con sus aliados supone un enorme golpe al "espíritu de la investidura". "Estamos hoy aquí llevándonos por delante, quizás de forma irremediable, el espíritu de la investidura".

A última hora de la noche de este martes, ERC difundió un comunicado dando por rotas las negociaciones del Ejecutivo para buscar apoyos a esta prórroga, la quinta, pese a que en las horas posteriores al anuncio del pacto con Ciudadanos los republicanos siguieron negociando.

Rufián: "Ciudadanos puede vestirse de derecha moderada un rato, pero Arrimadas no es Merkel, es Cospedal"

Este miércoles, en pleno debate, Rufián ha certificado este resultado: "Hemos fracasado todos. Los que lo saben y los que aún no lo saben. Unos por no saberlo negociar, otros por no saberlo explicar, si hace 15 días apenamos a mucha gente, hoy apenamos y enrrabiamos a mucha más gente".

Así, el portavoz de ERC ha alertado de que el "espíritu de la investidura" sirvió para ilusionar a "mucha gente", pero también era "el dique contención para el fascismo". "Les están dando boletos a la derecha extrema y a la extrema derecha en una rifa que un día pueden ganar", apuntó.

Ciudadanos, según Rufián, "puede vestirse de derecha moderada un rato, pero la señora Arrimadas no es Merkel, es Cospedal". Recordaba que el Gobierno tira de sus aliados para aprobar sus reales decretos con medidas sociales, pero pacta con la formación naranja las prórrogas del estado de alarma -ésta es la segunda ocasión-. Estas prórrogas, decía, "son innecesariamente reaccionarias y recentralizadoras, qué mejor que con un partido reaccionario" como apoyo.

​En la misma línea, ha acusado al Ejecutivo de jugar al "chantaje" -como hizo en su anterior intervención, en la cuarta prórroga-, al recurrir a la "geometría variable bajo un axioma falso": "Soy lo mejor que hay de entre todo lo que hay, juegan a convencer por defecto y no por consenso", incidía.

A Unidas Podemos: "Si creen que la derecha va a parar con nosotros, una vez más se equivocan"

Además, ha sostenido que Cs y PP son "la misma derecha" -"Hasta comparten casero, Kike Sarasola"-, y por eso afeaba al Ejecutivo que haya desdeñado el acuerdo "para el ahora y para el mañana" que ofrecía ERC, para optar por el pacto con Ciudadanos.

En última instancia, Rufián aludía directamente a Unidas Podemos, dentro del Gobierno, al asegurar que "el PSOE hoy sacrifica a ERC a cambio de los votos de Cs. Si callan, que callarán, mañana puede ser el ingreso mínimo vital". "Si creen que la derecha va a parar con nosotros, una vez más se equivocan". "La gente de izquierdas fuera se pregunta para qué servimos", esgrimía.

A Abascal: "Lávese la boca antes de hablar de Julio Anguita"

En otro orden de cosas, Rufián ha asegurado que, "de todas las miserias" que ha escuchado en el Hemiciclo, la intervención del líder de Vox, refiriéndose a los asistentes al entierro de Julio Anguita, es "la peor". "Utilizar la muerte de Julio Anguita es la peor", "debería lavarse la boca antes de hablar de Julio Anguita. Tienen suerte de que él no esté aquí para responderles", apostillaba.

De hecho, en sus primeras palabras desde la bancada, Rufián ya afeaba los murmullos y reproches de los diputados del lado derecho de la cámara. "Está la derecha muy nerviosa, la bancada parece Núñez de Balboa", espetaba.