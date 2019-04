Sánchez, tras la aprobación de los 'decretos sociales': "¿Por qué buenas noticias para los españoles son malas para PP y Cs?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha preguntado este jueves al PP y a Ciudadanos, "¿por qué las buenas noticias para los españoles son malas para ellos?", y ha insistido en su "determinación" para continuar aprobando medidas que favorezcan a los más necesitados.

Sánchez ha hecho estas afirmaciones a los periodistas antes de visitar la sede de la Real Academia Española al ser preguntado por la decisión del PP de recurrir ante el Tribunal Constitucional los decretos ley convalidados por la Diputación Permanente del Congreso.

"Este Gobierno lo que está haciendo es aprobar medidas a favor de la mayoría social de este país, sobre todo de aquellos que más lo necesitan, y, por tanto, quien tendrá que responder ante su oposición a estas medidas son el PP y Cs", ha respondido el jefe del Ejecutivo.

Ha incidido en que el debate es si el PP y Cs apoyan o no que se recupere el subsidio a los mayores de 52 años desempleados o si se recupera o no la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes.

Y ha reiterado que la determinación para sacar adelante estas medidas y el compromiso social del Gobierno, sobre todo con los más desfavorecidos, "va a continuar hasta el último minuto de la legislatura".

En este sentido, ha adelantado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes el anunciado plan de lucha contra el paro de larga duración, un plan trienal con medidas de mejora de la formación y orientación laboral con las que quiere reducir más de dos puntos la tasa de paro de este colectivo, hasta cerrar 2021 en el 3,6%.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Real Academia Española Santiago Muñoz Machado (i), durante la visita a la sede de la RAE. EFE/Javier Lizón

El presidente del Gobierno ha realizado estas declaraciones tras asistir por la mañana a la sesión plenaria de la RAE después de que la pasada semana el ejecutivo anunciara la dotación de 5 millones de euros para esta institución con el objetivo de que se "modernice" y "vele por el correcto" uso del idioma en la era digital. El convenio suscrito entre el ministerio que dirige Pedro Duque y la RAE admite que el papel que desempeña la Academia respecto al idioma es de interés público.

El salón de plenos de esta corporación tricentenaria, fundada en 1713 bajo el reinado de Felipe V, ha recibido la visita de Pedro Sánchez, quien ha sido informado por parte del presidente de la Real Academia Española, Santiago Muñoz, de su funcionamiento y proyectos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los académicos Víctor García de la Concha (i) y Luis María Ansón (2d) , durante la visita a la sede de la RAE. EFE/Javier Lizón.

En concreto, el pleno de la Real Academia de la Lengua, máximo órgano representativo de la institución, está integrado por sus cuarenta y seis miembros de número y desarrolla sus reuniones semanales los jueves por la tarde, a lo largo de una hora, bajo la presidencia del director, Santiago Muñoz Machado.

Antes de comenzar la sesión extraordinaria, Sánchez también ha visitado las principales dependencias de la sede académica, situada en la calle Felipe IV de Madrid, y ha firmado en el libro de honor. Además, el presidente del Gobierno ha sido obsequiado con una edición facsímil del "Quijote de Ibarra", aparecido en cuatro tomos en 1780.