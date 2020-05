Sánchez limita ante sus socios los acuerdos con Cs a la pandemia: "El estado de alarma no es nuestro proyecto político"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado de enviar este miércoles un mensaje de 'tranquilidad' a las formaciones que permitieron su investidura, después de su acercamiento a Ciudadanos tras el apoyo de los de Inés Arrimadas a la última prórroga del estado de alarma. "¿Apuesta por la derecha neoliberal recentralizadora y sus políticas frente a la mayoría

progresista de la investidura?" ha preguntado el diputado de Bildu Oskar Matute.

Sánchez no ha aclarado de forma expresa cuál va a ser su estrategia a la hora de trazar alianzas en la Cámara Baja, si bien el martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, avanzó que la intención del Ejecutivo era de la "consolidar" la colaboración con las formaciones del denominado bloque de la investidura ampliando los apoyos.

Sin embargo, sí que ha apuntado a las diferencias entre un acuerdo para llegar a a pactos durante la pandemia y un acuerdo general de legislatura, un "proyecto político": "No hay que mezclar los debates. Estamos hablando del resultado de la votación de la prórroga del estado de alarma, que no es un proyecto político. Nuestro proyecto político, con Unidas Podemos, es reforzar derechos que amenazan la derecha y la ultraderecha, fortalecer el Estado del bienestar, trabajar para una transición ecológica justa… Todo lo que defendí en el debate de investidura", ha respondido el presidente.

De esta manera, Sánchez diferenciaba las negociaciones para recabar apoyos durante el estado de alarma y el "proyecto político" de legislatura que se recoge en el acuerdo de investidura rubricado con los de Pablo Iglesias. Matute le ha recordado al presidente que "fue el modelo neoliberal el que llevó a países a la ruina" y fueron los acuerdos con las derechas los que consiguieron "que los ricos fueran más ricos y los pobres más pobres, que los cuidados pasaran a ser relegados de las instituciones públicas".

El diputado de Bildu le ha pedido al líder del Ejecutivo que vaya un pasó más allá de "reconstruir" para "transformar" y ha puesto sobre la mesa propuestas como un impuesto a la riqueza, la recuperación del dinero que se entregó a los bancos, una economía de los cuidados o la nacionalización estratégica de empresas. "No estamos aquí para aceptar las cosas que no podemos cambiar, estamos aquí para cambiar las cosas que no podemos aceptar", ha zanjado Matute.

Sánchez ha advertido al diputado de la necesidad de lograr la mayor unidad posible dentro de la Cámara Baja, en ese marco de "ampliar" los apoyos de la investidura: "La unidad es importante, puede salvar muchas vidas, empleos y empresas".

Antes del debate con Matute, el presidente del Gobierno ha sido interpelado por el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y por el presidente del PP, Pablo Casado. El líder de los conservadores le ha preguntado por las perspectivas económicas que maneja el Gobierno, ha defendido su 'plan B' de cara a la reconstrucción tras la pandemia, y ha vuelto a dejar claro que no apoyarán una nueva prórroga del estado de alarma: "Usted sigue con su geometría variable y hasta aquí hemos llegado; le hemos apoyado dos veces para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar otra vez".

En esta ocasión Sánchez no ha entrado en el cruce de reproches y se ha limitado a pedir "unidad" y que el PP se sume a los acuerdos y consensos que se pretenden impulsar desde la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social: "El camino es el de la unidad, que entre todos la forjemos para salvar vidas, empresas y puestos de trabajo. Este Congreso tiene una tarea muy importante con la comisión, le pido que deje la confrontación y que se sume y arrime el hombro".

El portavoz del PNV ha pedido aclaraciones sobre el significado de la "nueva normalidad" acuñada por el Gobierno, ha pedido que, una vez controlada la pandemia, se eliminen las restricciones a los derechos y también a las competencias de las comunidades autónomas, y ha propuesto utilizar la comisión para la reconstrucción como un foro para transformar las bases económicas del país: "Cada vendaval pone en cuestión las bases socioeconómicas porque sus ámbitos son débiles", ha dicho.

"La lógica de nueva normalidad está dirigida a que la ciudadanía esté atenta. Es compartido por todos los presidentes autonómicos que no podemos decirle a la ciudadanía que hemos vencido el virus, porque sigue en la calle", ha zanjado Sánchez.