Sánchez llamará este jueves a Torra en su primer contacto tras la investidura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Quim Torra, mantendrán una conversación telefónica durante este jueves, día 9, según han informado fuentes de Moncloa.

La llamada entre los presidentes del Ejecutivo central y catalán sigue pendiente de este modo hasta mañana después de que este martes y miércoles se hayan producido los primeros contactos entre los gabinetes de ambos para que ambos líderes puedan celebrar un encuentro "lo antes posible".

Según ha explicado la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, "la voluntad es que las negociaciones entre los dos gobiernos puedan comenzar tan pronto lo acuerden Torra y Sánchez en este encuentro que tienen previsto".

Así lo ha explicado Budó al ser preguntada en rueda de prensa tras el Consell Executiu por si respetarán los tiempos pactados entre ERC y el PSOE -celebrar una primera reunión en los 15 días después de la investidura-, ha respondido que deberán decidirlo los presidentes.

Para Budó, los 15 días pactados entre republicanos y socialistas como plazo para que se celebre la primera reunión de la Mesa no son "exactos" y ha recordado que todavía no se ha constituido el Gobierno de Sánchez. "Y no solo porque no hay Gobierno. Previamente se tiene que poder celebrar este encuentro entre los dos presidentes, que es lo que se acordó de presidente a presidente en la conversación que se mantuvo" en la ronda de contactos que Sánchez mantuvo con presidentes autonómicos durante el periodo navideño en el que le trasladó que se reuniría con él una vez fuera investido.

Además, ha recordado que Torra anunció un encuentro entre partidos y entidades independentistas -JxCat, ERC, CUP, Òmnium y la ANC entre otros- para acordar "los contenidos, las condiciones y las garantías" de la negociación, y ha explicado que ya ha comenzado a ponerse en contacto con ellos.

Los cambios de Torra

Budó achaca los posibles cambios que Torra pueda introducir en el acuerdo entre socialistas y republicanos sobre las condiciones de la mesa de diálogo a que la negociación para el acuerdo de investidura "nunca se ha llevado a cabo entre el Govern y el PSOE, y siempre ha quedado en manos de los partidos".

"Uno de los partidos que forma parte del Govern (ERC) ha negociado facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Por parte del Govern la voluntad es que todos los actores del independentismo puedan formar parte de este acuerdo", ha adelantado.

Considera que conseguir primero ese acuerdo entre los actores independentistas que espera que se reúnan en los próximos días, "facilitaría y daría mucha fuerza al Govern, encabezado por Quim Torra, para afrontar las negociaciones con el Estado".

Antes de que se cerrara el acuerdo, los republicanos querían que la mesa tuviera unas garantías de cumplimiento de los acuerdos, aunque dejaron la concreción de las mismas para las primeras reuniones.

Por su parte, desde JxCat se exigía que una eventual mesa de negociación debía contar con un mediador internacional y, preguntada por si el Govern sostiene que esas garantías deben sustanciarse en la figura de un relator, ha respondido: "Es una opción que no dejamos de contemplar". Ha añadido que el encuentro entre presidentes también servirá para "felicitar y darle la enhorabuena a Sánchez por haber sido investido, pero también para poner sobre la mesa esta negociación entre gobiernos".