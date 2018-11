La ofensiva del PP para tumbar la tramitación de la universalización de la Sanidad ha fracasado de forma contundente. Los conservadores se han quedado solos este miércoles en la defensa de una enmienda a la totalidad que buscaba dar marcha atrás al decreto presentado por el Gobierno en julio y que actualmente se tramita en la Cámara Baja como proyecto de ley.

Todos los grupos han rechazado la propuesta de los de Casado en el Pleno y han calificado sus argumentos de "xenófobos". La diputada popular Teresa Angulo, encargada de defender la enmienda, ha denunciado que el proyecto de ley para recuperar la Sanidad universal supone en la práctica una “barra libre” que, a su juicio, incrementará el “efecto llamada” y la presión migratoria.

“Entendemos que es una norma irresponsable cuyas consecuencias serán perjudiciales. Es una norma confusa, contradictoria en su articulado y redactada sin diálogo ni consenso con las comunidades autónomas. Crea problemas donde no los hay y crea un efecto llamada porque es una barra libre de nuestro sistema sanitario”, ha defendido Angulo, que también ha advertido de que “incrementará el gasto” público “y disminuirá los ingresos.

La diputada del PP ha negado que el Gobierno de Rajoy provocara la exclusión de miles de personas del sistema sanitario con el decreto que aprobó en 2012, que, entre otras cosas, limita el acceso de los extranjeros indocumentados a las urgencias y solo en casos de enfermedad grave o accidente. También fue la norma que instauró el copago farmacéutico.

“Mientras el PSOE consentía que los inmigrantes accedieran gratis a nuestro sistema de salud, cientos de españoles eran excluidos. En España se presta atención a quien lo necesita, también a los que están aquí de manera irregular, pero de forma ordenada”, ha insistido Angulo, que también ha alertado del impulso que a su juicio dará la reforma al “turismo sanitario”: “Ciudadanos con recursos económicos se beneficiarán de un sistema pagado con dinero de los españoles, algo que nosotros no podremos disfrutar cuando vayamos a otros países”.

Aunque la diputada ha interpelado directamente al voto de Ciudadanos, los de Rivera han dejado solo al PP en su enmienda. El diputado Francisco Igea se ha sumado al resto de grupos y ha calificado la propuesta de “enmienda a la totalidad a la sanidad como derecho de la ciudadanía. Es también una enmienda a la igualdad”. Igea ha denunciado que la propuesta es “un intento de arreglar el desaguisado que provocaron a las comunidades autónomas cuando enviaron a toda la inmigración irregular a sus urgencias”, en referencia al decreto aprobado en 2012.

"Los derechos humanos no se negocian"

El diputado del PSOE Jesús Fernández ha afirmado que la motivación del PP para presentar esta enmienda es la de “utilizar la Sanidad para defender sus políticas xenófobas”: “Los extranjeros no vienen a hacer turismo sanitario, vienen huyendo de las catástrofes y la miseria”, ha zanjado.

“El posicionamiento del PP es obsesivo, ¿por qué tienen esa obsesión?”, se ha preguntado la diputada de Podemos Amparo Botejara, que ha acusado a los conservadores de saltarse la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos durante su gobierno en lo que respecta a la Sanidad Universal.

En la misma línea se ha mostrado el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea, que ha criticado que la diputada del PP fundamentara parte de su argumentación en comparativas con el sistema sanitario de otros países: “No me hable de leyes ni de situaciones peores. Los derechos humanos no sen cuestionan ni se negocian, se tienen. No se puede entender como algo que uno se gana ni que posee por su situación. Es mejor avanzar más despacio, pero avanzar todos. Su neoliberalismo brutal choca con nosotros, tan de extrema izquierda, ¿verdad?”, ha ironizado.

Agirretxea ha instado a los populares a frenar el discurso radical: “No azucen ese panal, que la miel se la van a comer otros que dicen más barbaridades”. También ERC y el PDECat han mostrado su rechazo a la enmienda debatida en el Pleno. La diputada de Compromís Marta Sorlí ha acusado al PP de utilizar la defensa de la enmienda para “tratar de meter miedo a las personas para que elijan entre inmigrantes y autóctonos”. “El PP olvida que el derecho a la salud es inherente a cualquier ser humano más allá de su situación legal”, ha recordado la portavoz de Bildu, Marian Beitialarrangoitia.

El proyecto de ley para recuperar la Sanidad Universal se constituyó a raíz de un decreto presentado por el Gobierno. Los grupos aceptaron la norma a cambio de que se tramitara como proyecto de ley en el Congreso para poder enmendar el texto. Tras el rechazo de la enmienda a la totalidad del PP, la propuesta seguirá adelante y pasará ahora al trámite de enmiendas parciales. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha instado a los grupos a que concluyan con la recuperación de la universalidad de la Sanidad.