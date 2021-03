Las seis acusaciones que ha lanzado Bárcenas contra las cúpulas del PP de Aznar y Rajoy 

El interrogatorio este lunes del fiscal Antonio Romeral a Luis Bárcenas, en el juicio por los usos de la caja b del PP, ha durado cerca de tres horas y ha sido muy intenso, con momentos estelares protagonizados por el extesorero del PP, como la confesión de haber entregado a Mariano Rajoy, en junio de 2008, un sobre con 25.000 euros procedente de una donación, tres meses después de que el entonces presidente del PP perdiera por segunda vez unas elecciones generales contra el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Este martes continúa la declaración de Bárcenas, que se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones populares. Tras el interrogatorio del fiscal, le toca el turno a la representante de la Abogacía del Estado y a la defensa del extesorero, acusado en esta causa de los presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda pública y para quien el fiscal pide cinco años de prisión. En su primera declaración, este lunes, Bárcenas deja estas seis acusaciones que inciden de lleno en el Partido Popular presidido por José María Aznar y por su sucesor, Mariano Rajoy.

Las fotocopias de Jorge Trías

El origen de los famosos 'papeles de Bárcenas', es decir, la publicación de los apuntes contables que demuestran los sobresueldos en b de los líderes del PP se remonta a 2011, cuando Luis Bárcenas, "preocupado" y "consciente" de que se estaba cometiendo un "ilícito" con el sistema de financiación paralela a través de fondos procedentes de donaciones no declaradas e ilegales, acudió a un notario y también quedó con su amigo el abogado y exdiputado del PP Jorge Trías, al que entregó varias hojas de esa contabilidad b. "No sabía que Jorge había hecho fotocopias", ha dicho Bárcenas. Dos años después, esos apuntes fueron publicados por el diario El País. Bárcenas tiene claro que fue Trías quien los entregó al periódico. "En ese momento, rompí relaciones con él".

Medio millón por falsear los papeles

Poco después, Bárcenas fue convocado a una reunión importante en el despacho del abogado Javier Iglesias, abogado del PP, en la que también estuvieron Álvaro Lapuerta, jefe del Departamento de Tesorería del partido y jefe de Bárcenas, fallecido en 2018; y Ana Gutiérrez, esposa del ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, que estaba imputado en Gürtel. Bárcenas ha explicado que Javier Iglesias le ofreció, en nombre del PP, 500.000 euros para cerrar su litigio laboral con Bárcenas, a cambio de que este hiciera un último trabajo: falsear conceptos y cantidades de la contabilidad publicada "de cara a hacerlos públicos y crear, digamos, la duda en la opinión pública en cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos, que lo que había era una manipulación por parte de alguien para perjudicar al Partido Popular".

Pero Luis Bárcenas asegura que no aceptó, porque el dinero ofrecido no era el que él reclamaba en concepto de indemnización por todo el tiempo trabajado en el Partido Popular. "Yo le contesté que no quería los 500.000 euros, que la cantidad eran 975.000. Que si eran 975.000 a lo mejor hablamos, y que los quería oficialmente y no en dinero b", ha respondido el extesorero al fiscal, a la vez que ha matizado que Iglesias le dijo que ese medio millón saldría de donativos.

Álvarez Cascos, el "creador" del sistema de pagos en b

Luis Bárcenas ha explicado que antes de llegar al Gobierno, en 1996, el Partido Popular tenía una estructura en la que Rodrigo Rato, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy tenían ciertas competencias y ha citado a este último como responsable del área electoral, y ha dicho que cobraban por esas tareas. Ya en el Gobierno, con José María Aznar a la cabeza, siendo ministros los anteriores cargos internos del partido no podían seguir percibiendo su sueldo público y otro en el partido, por lo que se recibió una instrucción en Tesorería para entregarles unos complementos de sueldo con cargo a fondos en b, con la finalidad de que siguieran cobrando la misma cantidad que antes. El fiscal le ha preguntado quién dio esa instrucción, a lo que Bárcenas ha respondido que fue Francisco Álvarez Cascos, en 1996, y ha explicado que dicha indicación siguió vigente hasta 2009, cuando estalló el caso 'Gürtel', de corrupción en el PP.

Todos los secretarios generales del partido

Francisco Álvarez Cascos fue secretario general del PP entre 1989 y 1999. Según ha dicho este lunes Luis Bárcenas, los sucesores de Cascos --Javier Arenas (1999-2003); Ángel Acebes (2004-2008); y María Dolores de Cospedal (2008-2018)-- prosiguieron con esa práctica de sobresueldos en negro. Preguntado por el fiscal sobre qué altos cargos del partido percibieron esos emolumentos en b, Bárcenas ha contestado que, además de los citados secretarios generales, "Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, Federico Trillo y Pedro Arriola". Además, sobre este último, asesor del PP y marido de la exdiputada del PP Celia Villalobos, Bárcenas ha dicho que son numerosos los apuntes contables sobre él.

25.000 euros para Rajoy y otros tantos para Cospedal

Pese a que el tribunal ha decidido no admitir el careo entre Bárcenas y Mariano Rajoy, propuesto por la defensa del extesorero, Rajoy ha sido el blanco de las revelaciones de Bárcenas. Ha declarado que en 2008 le entregó en un sobre 25.000 euros y que le dio otro sobre con la misma cantidad a Cospedal, entonces, la secretaria general del PP, "porque la caja b se había vaciado y llevaban tiempo sin recibir dinero y al disponer de un donativo de 50.000 euros, lo repartí para ellos dos", ha confesado. Aquella acción fue una de las últimas de Bárcenas con cargo a la caja b, según ha explicado, porque el sistema se frenó en 2009, al estallar el caso 'Gürtel'. Fue en 2008, cuando Bárcenas copó todo el poder que antes reunía en Tesorería Álvaro Lapuerta, al abandonar éste el cargo. Antes, Bárcenas seguía indicaciones de Lapuerta y metía el dinero negro en sobres, que "luego Álvaro entregaba en el ministerio correspondiente", ha explicado.

Un millón y medio en negro para las obras

Según el magistrado instructor José de la Mata el PP utilizó presuntamente más de 1,5 millones de euros de su caja b para costear las obras en su sede principal, en la calle Génova, que ahora el partido va a abandonar por su vinculación con la corrupción. Según ha explicado Bárcenas, una vez que se había decidido contratar para la reforma a la compañía Unifica, se ofreció al arquitecto y uno de los propietarios de la firma Gonzalo Urquijo abonar parte de las obras con cantidades procedentes de la contabilidad paralela. Según Bárcenas, tras pensárselo, Urquijo aceptó. El extesorero ha matizado que la orden le fue dada por Lapuerta a expensas de la dirección del partido.

El fiscal pide tres años de prisión para Gonzalo Urquijo. Según ha indicado Bárcenas, éste recibió la primera cantidad en negro, 184.000 euros, en 2006, según aparece reflejado sus papeles; fue entonces cuando Urquijo les dijo a Bárcenas y a Lapuerta que "era la primera vez que le pagaban un sueldo entero, por anticipado y en efectivo".