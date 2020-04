El Senado celebra un debate monográfico sobre la gestión de la emergencia sanitaria del coronavirus entre el Gobierno, las autonomías y los partidos políticos este jueves. Así lo decidió, de forma imprevista, la Mesa de la Cámara Alta el pasado mes de marzo gracias a la suma de los votos de PP y del PNV, con el voto en contra de los socialistas.

Pese a que el objetivo del foro es debatir sobre la situación generada por el estado de alarma en las diferentes Comunidades Autónomas, el PP busca utilizar a sus presidentes autonómicos para confrontar sus modelos con la gestión del Gobierno central. Fuentes populares avanzan que el líder de la formación, Pablo Casado, acudirá a recibir a los presidentes del PP que participan en el foro, y desde allí realizará unas declaraciones.

Lo cierto es que la comisión solo participarán cuatro presidentes autonómicos, tres de ellos del PP, de un total de 17 comunidades autónomas. Intervendrán la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Participará también el de la Región de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), y el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también del PP.

Fuentes de la dirección popular adelantan que la intervención de Ayuso tendrá mayor protagonismo. La conservadora ha sido especialmente beligerante contra el Gobierno durante estos meses, pese a que su región es la más castigada por la pandemia. En el pleno monográfico celebrado este miércoles en la Asamblea de Madrid ha calificado de "inoperante", "insolvente", "errónea y liberticida" la gestión del Ejecutivo central.

Respecto al resto de presidentes autonómicos del PP, Alberto Nuñez Feijóo, en Galicia y Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, han anunciado que no acudirán porque no será el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien conteste a sus alegatos. En su lugar, el gallego enviará a su vicepresidente y el andaluz a algún consejero de su Gobierno, conformado por una coalición entre PP y Ciudadanos.



Los populares han protestado por la ausencia de Sánchez en el foro y tanto Casado como Ayuso trasladaron esa petición a sus redes sociales. Desde el Gobierno explican que los presidentes "no suelen acudir a comisiones" y señalan que ya acude a los plenos y a las sesiones de control para someterse a las preguntas de la oposición. En representación del Gobierno acudirá la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

He hablado con nuestros presidentes autonómicos para pedir a Sánchez que vaya el jueves a la Comisión de CCAA del Senado. Es donde se deben pactar medidas sanitarias y sociales, rentas de inserción, ayudas europeas del SURE para ERTE y del BEI para mantener empleos en empresas. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 26, 2020

El PP no logra arrastrar al resto de presidentes autonómicos, ni si quiera a Urkullu

Ningún presidente autonómico del PSOE acudirá al encuentro habida cuenta de que esta formación se opuso a la celebración de este foro con las autonomías mientras durara el estado de alarma en el país. En su lugar, mandarán a consejeros. A juicio del portavoz de los socialistas en el Senado, Ander Gil, el PP ha forzado la convocatoria de la comisión en el período de alarma para que "alguna presidenta" utilice la Cámara Alta como "elemento de desgaste" contra el Gobierno en una crítica velada a Ayuso.

Pese a que la celebración de la comisión salió adelante con el impulso del PP y con el apoyo decisivo del PNV, el presidente de la región vasca, Íñigo Urkullu, no asistirá. Mandará en su lugar a Josu Erkoreka, consejero de Justicia y portavoz del Gobierno. Desde el partido nacionalista vasco sostienen que su formación "no contribuirá al tensionamiento y al uso político que el PP pretende hacer".



Al margen de Catalunya, se contabilizarán las ausencias de Canarias y Baleares, sin posibilidad de trasladar a sus representantes a Madrid

Al que no se esperaba y tampoco acudirá es al president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Desde el Govern no tienen tampoco previsto enviar a ningún conseller para que participe. Tanto Junts per Cat como Esquerra Republicana consideran innecesaria la presencia de la Generalitat en ese debate en la Cámara Alta. Al margen de Catalunya, se contabilizarán las ausencias de Canarias y Baleares, sin posibilidad de trasladar a sus representantes a Madrid.

Sí habrá portavoces de las formaciones políticas, pero de nuevo JxCat y ERC no particparán. Los republicanos habían pedido intervenir telemáticamente para evitar traslados y no se lo han permitido. Desde la formación denuncian un "afán del Estado de recentralizar competencias" durante el estado de alarma. Por su parte, a Junts también le parece una "grave irresponsabilidad" convocar a 17 representantes autonómicos en plena pandemia y también pidieron una reunión telemática.

Quienes sí intervendrán en el foto serán la representante del PSOE, María Victoria de Pablo, el portavoz de los populares, Javier Maroto y su homóloga en Ciudadanos, Lorena Roldán. Por parte del PNV asistirá Maribel Vaquero, de EH Bildu, Idurre Bideguren, como representante de Adelante Andalucía (Izquierda Plural) Pilar González y Alberto Catalán (UPN) por el Grupo Mixto.



Funcionamiento de la comisión

La comisión comenzará a las 12 horas del mediodía y Darias intervendrá sin límite de tiempo, aproximadamente durante una hora. El resto de intervenciones tendrán máximo 10 minutos para exponer sus argumentos. Se empezará por los presidentes autonómicos presentes. Estos, a su vez, intervienen según la antigüedad de los estatutos de autonomía de sus comunidades autónomas (de más antiguo a menos). Les seguirán los consejeros presentes, también por orden de antigüedad del estatuto de autonomía.

A continuación, la ministra contestará a los representantes autonómicos. Cuando acabe, será el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor (por número de senadores). Finalmente, la ministra contestará a los grupos, que no tendrán derecho a réplica.