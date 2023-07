Sigue en directo el debate electoral de RTVE, el último antes del 23J

Feijóo, el candidato que no acudirá a RTVE

El anunciado debate a cuatro anunciado por RTVE al parecer será definitivamente un debate a tres. El Partido Popular ya anunció que su candidato a las elecciones generales del 23J, Alberto Nuñez Feijóo, no acudirá al ente público.



Serán, por tanto, Pedro Sánchez (PSOE), Yolanda Díaz (Sumar) y Santiago Abascal (Vox) los participantes en la noche de este miércoles. La corporación, no obstante, ha dejado la puerta abierta a que Feijóo recapacite y acuda al debate. si bien no dejará un atril vacío en el caso de que el líder del PP no se presente.