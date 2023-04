Las sucesivas crisis en Ciudadanos dificultan la entrada de Villacís al Ayuntamiento de Madrid el 28M​

Una nueva crisis en el equipo de Begoña Villacís ha vuelto a poner contra las cuerdas la supervivencia de Ciudadanos, en esta ocasión en la capital. Con una estimación de voto que apenas roza el 5% en las elecciones municipales de Madrid, el goteo de tránsfugas, lento pero constante, podría propinar el golpe definitivo a una formación que, tal y como avanzan las encuestas, va camino de desaparecer.

La actual vicealcaldesa de Cibeles ha presentado durante la mañana de este martes la lista de personas que le acompañarán en los comicios del 28 de mayo, donde solo repiten Mariano Fuentes, Silvia Saavedra y Miguel Ángel Redondo, procedentes de la candidatura de 2019.

El trasvase de aspirantes entre los naranjas y el Partido Popular no resulta demasiado novedoso, si bien el desangre de los de Villacís se ha acentuado en los últimos días en los que hasta seis de los 11 concejales han decidido abandonarla. El salto por la borda de Ángel Niño, José Aniorte, Sofía Miranda, Alberto Serrano, Martín Casariego y Concha Chapa llega en un momento crítico.

"Madrid es un enclave muy importante para Ciudadanos, pues la figura de Villacís ha logrado mantener la influencia a diferencia de lo ocurrido en otros territorios", apunta Paz Álvarez, directora técnica de Keydata. La especialista sostiene que, si bien estas disputas internas no suelen trascender demasiado al electorado, no dejan de ser un síntoma más de la degradación del partido en su conjunto.

Para Álvarez, será fundamental el trascurso de las próximas semanas, donde se dirimirá lo "importante". Es decir, si más allá de los desencuentros, la gente considera o no que el voto a la formación naranja es relevante.

"Mejores candidatos" frente a la fuga de ediles

Consciente de la trascendencia de las próximas elecciones, Villacís ha reivindicado a los integrantes de la nueva lista frente a la fuga en cascada de ediles y ha insistido en que es "mejor" que la de hace cuatro años. En este sentido, ha remarcado la valentía, honestidad y fiabilidad de sus elegidos y no han faltado dardos para la gente que "se arrima cuando todo va bien, pero desparece en los momentos malos".

Asimismo, la vicealcaldesa ha señalado el doble rasero de los populares y ha criticado que se lamentaran del fichaje de Ángel Garrido, cuando aún estaba afiliado al PP, y ahora abrieran las puertas a Niño y Aniorte. "¿Qué dijo entonces Almeida? Algo así como que no éramos de fiar", ha reprochado Villacís, al mismo tiempo que ha recordado que "hasta cuatro personas del PP" se le han ofrecido en estos años y, por respeto al pacto de Gobierno, se ha limitado a presentarse "con gente de Ciudadanos y algún independiente".

La también candidata, no obstante, ha afirmado que "todo el mundo es libre de estar donde quiera" y ha dejado caer que la salida de sus antiguos compañeros ha sido fruto de una decisión suya como líder: "Nosotros no hemos contado con ellos y ellos no han contado con nosotros", ha aseverado. "La política es muy dura y te expone a situaciones realmente complicadas. Hay veces que la gente acaba agotada. Eso es lo que me han transmitido muchos de ellos", ha concluido.

"Condicionar las políticas del PP"

En este contexto, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida ha apuntado que la propia Villacís animó en su momento, ante la situación delicada Ciudadanos, a sus compañeros a presentarse en otras listas para que los valores liberales "pudieran estar presentes en la política".



Por su parte, Villacís tiene claro que el 28M y la próxima legislatura puede ser un punto de inflexión para el partido naranja. Por ello, ha destacado su interés en no sólo entrar en el consistorio, sino de "condicionar las políticas de PP" y evitar que Almeida dependa de Ortega Smith: "Si no hay liberales, va a haber radicalidad. En estos cuatro años tiene que haber sí o sí un gobierno liberal y nosotros nos vamos a encargar de ello", ha zanjado.