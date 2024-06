Sumar pone fin a su campaña más difícil apelando al espíritu del 23J para remontar en las europeas

La de las elecciones europeas ha sido, sin duda, la campaña más difícil para Sumar en todo el ciclo electoral que se inició en febrero con las gallegas. Este viernes, los de Yolanda Díaz le han puesto fin con un acto en València, territorio donde es fuerte Compromís, una de las formaciones que concurren en la coalición a estos comicios.

Además de Díaz y de Estrella Galán, la número uno de la lista, han participado en el acto los candidatos Vicent Marzà, Manu Pineda y Andere Nieva; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón; los diputados de Sumar en el Congreso, Àgueda Micó y Alberto Ibáñez; y el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví.

Durante su intervención, tanto Galán como Díaz han apelado a la movilización de última hora del voto progresista que hubo en las últimas elecciones generales, y han pedido que "vuelva a suceder" el próximo domingo.

"Lo hicimos el 23 de julio y este 9 de junio vamos a dejarlos de nuevo con las ganas, el progreso va a volver a ganar. Reivindiquemos la alegría que sentimos el pasado 23 de julio cuando ganamos, pese a todos los que decían que iba a ser imposible, que era el tiempo de un gobierno de la derecha y la ultraderecha. La misma alegría que vamos a sentir este 9 de junio", ha defendido la número uno de la candidatura durante su intervención.

"Alberto nos dijo en las generales que iba a ganar las elecciones; ahora ya dicen que empatan, están nerviosos. El próximo 9 de junio va a volver a pasar, no van a ganar las elecciones", ha asegurado la vicepresidenta segunda en referencia al líder del PP.

Una campaña difícil con un espacio muy disputado

Díaz ha ligado el resultado de estas elecciones al papel que puede tener Sumar en el seno del Gobierno durante la legislatura: "Esto no sólo va de derrotar a la derecha, va de que gane la esperanza, de que a partir del lunes Sumar tenga más fuerza democrática en el Gobierno de España. Si Sumar no está fuerte no va a tener fuerza para reducir la jornada laboral en nuestro país", ha asegurado.

La dificultad de la campaña y del proceso electoral de europeas en sí han sido difíciles para los de Díaz por múltiples y distintos factores. Para empezar, la candidatura que se presenta es fruto de una negociación que tensó sobremanera las relaciones entre Sumar y los partidos que concurren en la lista, sobre todo Izquierda Unida. Durante las últimas semanas ha prevalecido la unidad, pero el ruido de la interna y las fricciones fueron una constante durante los meses previos.

En esta campaña Sumar ha tratado de buscar su propio nicho electoral en un espacio ideológico que ha sido objeto de una disputa que cada vez parecía achicarlo más para los de Díaz. Por un lado, se lo ha disputado con un PSOE que aspira a ganar los comicios y que tiene mayor capacidad de rentabilizar la acción del Gobierno como fuerza mayoritaria; y por otro, con un Podemos que ha podido asumir el rol de voz crítica al Gobierno desde fuera como oposición de izquierdas.

Además, estas dos candidaturas están encabezadas por una de las principales y más reconocidas figuras de las políticas verdes (Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica), y por una de las principales figuras del movimiento feminista en el ámbito institucional (Irene Montero, ministra de Igualdad en la pasada legislatura).

Para disputar este espacio y encontrar su hueco, Sumar situó como cabeza de cartel a Estrella Galán, directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), con el objetivo de representar en su figura un proyecto de defensa de la Europa de la acogida y de los derechos humanos frente a la Europa de las fronteras que defienden la derecha y la ultraderecha.

El cuerpo a cuerpo con el PSOE en la recta final

Sin embargo, Galán partió con la desventaja de no ser una figura muy conocida para la ciudadanía, ya que su trabajo se ha desarrollado principalmente fuera de los focos mediáticos y de la primera línea política. Durante la última semana de campaña, los de Díaz optaron por entrar al cuerpo a cuerpo con el PSOE para plantear estos comicios como una suerte de plebiscito entre el "alma del Gobierno" que defiende políticas transformadoras, la de Sumar, y la parte que prefiere "una legislatura de gestión sin medidas ambiciosas", la socialista.

Uno de los principales ejes de su campaña ha residido en Palestina, con hitos como el reconocimiento del Estado palestino o la intervención de España en la denominada demanda sudafricana contra Israel. Sin embargo, aunque Sumar introdujo la primera medida en el programa y fue fundamental su presión en el seno del Ejecutivo para el asunto de la demanda, fue el PSOE el que anunció y el que ha abanderado de manera pública ambas cuestiones (que Podemos ha criticado y ha tachado de "insuficientes").

Las encuestas han ido a menos para la coalición desde el inicio de la campaña y uno de los focos del resultado que obtendrán el próximo domingo reside en si recaban el suficiente apoyo como para sacar el número cuatro de la lista, que ocupa el dirigente de Izquierda Unida Manu Pineda (y que fue el principal objeto de la disputa entre Sumar e IU hasta hace unas semanas).

Si esto no sucede e Izquierda Unida no tiene representación en el Parlamento europeo en la próxima legislatura, es probable que se eleve la tensión en el espacio, sobre todo después de los malos resultados cosechados tanto en Galicia como en Euskadi, y después de que en Catalunya los comuns también perdieran votos y escaños.

Podemos, además, ha planteado las elecciones europeas como una suerte de primarias en la izquierda alternativa cuyos resultados ofrecerán una fotografía del espacio que podría permitir reabrir el debate sobre qué partido o partidos disputan su hegemonía. Los de Díaz ponen fin a su campaña más difícil en uno de los momentos más difíciles para Sumar; el domingo se verán los resultados.