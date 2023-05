Tomas falsas de la campaña (5): Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás (Díaz Ayuso)

Alejandra Jacinto, candidata de Podemos-IU-AV a las autonómicas madrileñas, acudió el martes por la noche al debate de los candidatos en Telemadrid (el único al que asistirá Isabel Díaz Ayuso) con un traje morado.

Los tertulianos que comentaban el debate en la televisión pública se quedaron con el envoltorio del caramelo, con la imagen global de algarabía y jolgorio que da a primera vista La pradera de San Isidro de Francisco de Goya, cuya ligera bruma plateada impide al ojo posarse en detalle sobre los personajes de la pintura en una primera mirada: "Jacinto va de morado; Lobato lleva un pin; Monasterio va en vaqueros, eso es que tiene que estar muy segura de sí misma; Mónica García va vestida con los colores de la Comunidad de Madrid; ¿y Ayuso? ¡Ayuso, de torera!".

El debate llevaba ya varios minutos discurriendo, y los candidatos se veían cada vez más sueltos (que no cómodos). Todos, menos una. Alejandra Jacinto transmitía cierta imagen de contención forzosa, de púgil que lleva una de sus manos atadas a la espalda en un una batalla campal. En un determinado momento, la candidata de Podemos-IU-AV se desabrocha un botón de la chaqueta a modo de gesto liberador, con la confianza que da el pensar que en el próximo volteo de cartas vas a hacer una jugada maestra, insuperable.

La carta de Jacinto no estaba debajo de la manga, sino de la chaqueta: una camiseta warholesca que en vez de caras de Marilyn Monroe llevaba la faz replicada de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y un mensaje: "La cuestión es si cuando morían 700 personas al día se puede contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros". Era un epitafio político y llevaba la firma de su autor, Pablo Casado.

No se sabe con certeza si fue por la camiseta serigrafiada, o por el libro del exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, Morirán de forma indigna (que hace referencia a la orden del gobierno autonómico de no trasladar a enfermos de covid de las residencias a los hospitales durante los peores momentos de la pandemia), que Jacinto quiso regalarle a Ayuso, lo que hizo que la presidenta pidiese a la candidata que no "invadiera su espacio", en referencia al atril donde dejó el citado libro.

Pero el espacio ya había sido invadido, y la cara de Tomás Díaz Ayuso estampada con reminiscencias del pop art había traspasado con mucho la frontera de Telemadrid. Este miércoles, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, llevó otra camiseta con otro diseño, pero la misma faz, al Pleno del Congreso de los Diputados.

Allí estaba Tomás, el hermano de Ayuso, en la Cámara Baja mientras Belarra tocaba la madera de su escaño para que repetir el mensaje "la cuestión es si cuando morían 700 personas al día se puede contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros", rubricado en su camiseta, no la llevara al mismo lugar en el que terminó Pablo Casado.