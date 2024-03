Así venció Zapatero las resistencias del PSOE ante su visión de Catalunya y del federalismo

"Algo cambió en el nuevo PSOE de Zapatero. Se podría llamar talante (...) Su llegada fue una sorpresa política y una auténtica revolución en el partido". Son un par de frases extraídas de un nuevo libro sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Su exposición pública lleva siendo muy frecuente desde hace unos meses por la implicación con el actual líder socialista, Pedro Sánchez. Pero también por el 20 aniversario de su primera victoria electoral en marzo de 2004.

Esta efeméride es el motivo por el que al periodista Manuel Sánchez le encargaron una nueva publicación sobre Zapatero pese a que entonces el expresidente no tenía demasiado foco público. Zapatero, el legado progresista (Penguin Random House, 2024) se centra en relatar todo lo que ocurrió desde que Zapatero fue elegido presidente del Ejecutivo en

marzo de 2004, hasta que el 26 de septiembre de 2011 decidió convocar elecciones generales. El periodista lo vivió de primera mano al trabajar esos años en El Mundo, "posiblemente el periódico más odiado en las filas socialistas en esos años", según señala él mismo en el libro.

Manuel Sánchez, autor del libro sobre Zapatero, destaca los derechos sociales que implantó como presidente

Manuel Sánchez destaca tres puntos importantes en el "legado" de Zapatero. Por un lado, "los derechos sociales que implantó en este país, que es algo incuestionable", apunta el periodista en conversación con Público. En este punto destaca la ley de violencia de género, la ley de plazos del aborto, la primera ley de igualdad, el divorcio exprés, la primera ley de matrimonio del mismo sexo con adopción o, "aunque nadie se acuerde", la primera ley trans.

También hay un "punto oscuro", que es la gestión de la crisis económica durante su segunda legislatura. "Hay un consenso muy grande que señala que no se hicieron las cosas bien. Zapatero no reconoció a tiempo la crisis y las medidas de corte keynesiano no funcionaron. Se perdieron cuatro millones de empleos y fue un punto negro", afirma Sánchez.

El tercer eje importante que destaca Sánchez es el fin de ETA. El periodista apunta que con ETA no es que acabara Zapatero, sino que acabó la sociedad española, la policía, los jueces o la Ley de Partidos de Aznar. "Pero es indiscutible que el proceso de diálogo que emprendió Zapatero en sus ocho años de Gobierno contribuyó a acabar con el terrorismo en España", afirma.

Las resistencias internas

Zapatero no lo tuvo fácil para llevar a cabo su tarea. Aparte de la presión de la derecha, también en las calles, el libro de Sánchez relata las resistencias internas que tuvo en el PSOE con diferentes asuntos, especialmente los sociales y los territoriales. Por ejemplo, sobre las leyes feministas que impulsó. Leire Pajín, consultada para el libro admite que "en el partido siempre hubo una resistencia al movimiento feminista y sus postulados, y considera que el liderazgo del nuevo secretario general fue esencial para cambiar esa dinámica".

"Zapatero logró cambiar décadas de tensiones con el feminismo dentro del partido por un apoyo decidido por las propuestas igualitarias", destaca Sánchez en libro. El matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a adopción tuvo también sus resistencias internas.

"Zapatero logró cambiar décadas de tensiones con el feminismo dentro del partido"

El libro recuerda que no sólo tenía la oposición de dirigentes como Juan Carlos Rodríguez Ibarra a que se llamara "matrimonio", sino que, en contra del derecho a la adopción estaban, al menos en un principio, pesos pesados del PSOE como José Blanco, Ramón Jáuregui o Alfredo Pérez Rubalcaba, que tenían muchas reticencias a dar este paso. "Zapatero ganó la batalla", afirma el periodista.

Otro punto clave fue el modelo territorial. "Zapatero se dispuso

a afrontar uno de los mayores cambios políticos internos

en el PSOE: apostar y formular un nuevo modelo territorial para España", señala el libro. El primer hito para ellos tuvo lugar en la localidad cántabra de Santillana del Mar a final del verano de 2003. De ahí salió una resolución política llamada: "La España plural: la España constitucional, la España unida, la España en positivo".

"Aquel encuentro entre los barones socialistas fue tenso y no faltaron momentos donde se puso de manifiesto que existía una profunda división interna. El entonces presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, fue quien más batalla presentó para impedir lo que consideraba una deriva del PSOE hacia los postulados nacionalistas", explica el libro. Bono contó posteriormente que se sintió engañado al no haberse incluido algunas referencias que en teoría había pactado para que diera su visto bueno a la declaración.

Luego, ya en Moncloa, Zapatero se afanó por negociar un Estatut de Catalunya que pudiera entrar en la Constitución tras haber sido aprobado en el Parlament catalán. Todo en medio de tensiones entre los partidos independentistas y con la presión de la derecha. Algo que se considera por muchos analistas el germen de la situación vivida años después y que desembocó en el 'procès', cuyos ecos llegan hasta la actualidad.

Más adelante llegó la sentencia del Tribunal Constitucional que impugnaba algunos artículos. "Más allá de la importancia que tuvo la aprobación del Estatut de Catalunya en el mandato de Zapatero, lo que sí llevó el líder socialista a su partido fue otra forma de entender España, otro modelo territorial, al acuñar la idea de la España plural y apostar por la España federal que ya pocos cuestionan en el PSOE", señala el libro.

"El PSOE es el partido que más se parece a España", es una cita que se le atribuye a Zapatero

"La impronta dejada por Zapatero en aquel primer documento de Santillana del Mar, no sin muchas reticencias, ha terminado cuajando en el PSOE", señala Sánchez pese a las visiones divergentes actuales de líderes como Emiliano García Page especialmente. El expresidente del Gobierno lo plasmó en una frase que, según Bono, ya estaba en el documento corregido en la reunión de los dirigentes territoriales en la localidad cántabra en 2003, pero que nunca llegó a ver la luz, aunque su autoría es atribuida a Zapatero: "El PSOE es el partido que más se parece a España", dijo.

Una frase que recuerda Sánchez que ha sido luego acuñada por casi todos los barones socialistas incluso en territorios no muy proclives

a los planteamientos del PSC. "Lo cierto es que el PSOE es el único partido que ha gobernado en algún momento en todas las comunidades autónomas de España, además de en Ceuta y en Melilla", recuerda el libro de Sánchez.



La relación con Rajoy y la batalla mediática

La relación de Zapatero con Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición, también es relatada en el libro. "La relación entre ellos siempre fue buena pese a su enfrentamiento público", apunta Sánchez. El dirigente del PP se mostró "inflexible" con las reformas territoriales y el modelo autonómico. Además, recuerda Sánchez, que el PP "optó por las manifestaciones y la crispación", una estrategia similar a la actual. En aquellos años la derecha salió a la calle en numerosas ocasiones contra el matrimonio homosexual o la ley de memoria, entre otros asuntos.

Pero en el caso de ETA, el propio Zapatero cuenta para el libro que le trasladó un mensaje. "Con el tema de ETA, que Rajoy me combatió muy duramente y llegó a decir algunas cosas inapropiadas en el Parlamento, sin embargo, privadamente estaba mucho más abierto que con el tema de Cataluña. Es curioso. Con el tema de ETA más o menos me dijo: tú haz lo que tengas que hacer, pero no me lo cuentes. Es muy de Rajoy", apunta en el libro.

"Haz lo que tengas que hacer, pero no me lo cuentes", le dijo Rajoy a Zapatero sobre ETA

Zapatero, ya como expresidente, ha realizado multitud de entrevistas en diferentes medios, también hostiles como la Cadena Cope. Esto, según Sánchez, no es casualidad. Ya desde su llegada a la secretaría general abordó un cambio en la política de comunicación de los socialistas. El libro narra una anécdota sobre la intención de Zapatero de conceder una entrevista a la Cadena Cope tras los vetos de la anterior dirección y el "cabreo" de Rubalcaba.

José Blanco fue otro factor determinante en este cambio. El número dos de los socialistas siempre tuvo claro que, aunque había medios más afines al PSOE que otros, era necesario tener una relación abierta con todos que se fundamentara en una política de transparencia, y conseguir así una mayor fluidez comunicativa entre dichos medios y el partido.

El periodista Carlos Hernández, jefe de prensa del PSOE entre 2004 y 2008 recuerda en libro que en su periodo no hubo vetos a ningún medio de comunicación, de forma que el PSOE tenía relaciones con todos, tanto al más alto nivel como Zapatero.

El periodista Manuel Sánchez establece una relación de influencia entre esa apertura de Zapatero y la estrategia que desarrolló Pedro Sánchez en la última campaña electoral visitando medios y programas a los que no había acudido durante su etapa en Moncloa. Incluso con alguna referencia a lo que ha ocurrido con este medio, Público, y la trastienda de la entrevista realizada al actual presidente del Gobierno en la víspera de las elecciones del 23 de julio.