Ver las orejas al lobo

"Cuando llegamos al Congreso el seis de diciembre de 2015, alguien muy importante me dijo: "no os van a dejar gobernar". Yo pregunté ¿las derechas? Me dijo: "los tuyos. El poder judicial y sus brazos". "No os van a dejar gobernar". Os repito." Esto lo dijo lunes en Twitter la magistrada Victoria Rosell recordando su primer día como diputada de Podemos en el Congreso. Qué razón tenía.

Lo que hizo el lunes la mayoría que la derecha mantiene ilegítimamente en el Tribunal Constitucional es una prueba, ya irrefutable, de que la derecha y la ultraderecha en España no sólo solo sus partidos políticos, sino un bloque de intereses oligárquicos con brazos mediáticos, militares, empresariales y judiciales que entienden que España es su cortijo y que tienen derecho por tanto a la saltarse las leyes y la Constitución para mantenerlo libre de rojos y de independentistas.

Hace dos semanas la progresía mediática y el PSOE reprocharon a Irene Montero que criticara el sesgo machista de los altos tribunales. Pero con esto del Constitucional hasta los progres más progres de esos que preferían a Ciudadanos antes que Podemos, están viendo las orejas al lobo y, aunque lo que acatan, han cambiado su vocabulario y hablan de golpe, de pronunciamiento, de insubordinación de los aparatos del Estado y de derecha mediática y judicial.

Permítanme un poema:

"Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,

guardé silencio,

ya que no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,

guardé silencio,

ya que no era socialdemócrata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,

no protesté,

ya que no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los judíos,

no protesté,

ya que no era judío,

Cuando vinieron a buscarme,

no había nadie más que pudiera protestar".

Hoy en La Base, comprometidos con la democracia y contra el fascismo, hablamos de golpistas.