Així afectarà la mobilitat del centre de Barcelona la celebració de Sant Jordi

La ciutat de Barcelona es prepara per celebrar un Sant Jordi 2024 de rècord. Un any més, la diada a la capital barcelonina estarà marcada per la superilla literària, l'ampli espai al cor de l'Eixample que es forma amb tot el passeig de Gràcia, entre l'avinguda Diagonal i la Gran Via i entre els carrers de Balmes i de Pau Claris. I que enguany s'estén per tota la Rambla i Gran de Gràcia.

Aquesta aposta suposarà novament importants afectacions a la mobilitat: el trànsit estarà tallat des d'aquest dilluns a les 23 h fins a les 2 h de la matinada del dimecres. Durant aquesta franja, cap vehicle podrà circular per l'espai. També s'aïllarà el trànsit a la calçada Llobregat de Plaça Catalunya en el mateix horari nocturn que el tancament de la superilla.

Els carrers afectats pels talls durant la diada de Sant Jordi que conformen la superilla literària són concretament el passeig de Gràcia, l'avinguda Diagonal, la Rambla Catalunya, el Carrer Casp, el carrer de la Diputació, el carrer Consell de Cent, el carrer Mallorca, el carrer Provença, el carrer Rosselló i el carrer Còrsega.

L'Ajuntament de Barcelona també ha recordat que es poden produir afectacions en les vies que condueixen a la superilla i a la Rambla en funció de l'aglomeració de persones i l'ocupació de les calçades. Per això, recomana als ciutadans desplaçar-se principalment a peu o en transport públic. TMB reforçarà el servei de metro per la jornada, mentre també s'adaptaran els recorreguts de les línies de bus afectades per la superilla.

Reforç del metro

Les línies 1, 2, 3 i 5 del metro és on es preveu que hi hagi més afluència d'usuaris, per la qual cosa estaran especialment reforçades per Sant Jordi. En total, entorn de les 21 hores, circularà fins a un 25% més d'oferta de metro respecte al servei habitual de dia laborable. També s'ha preparat un desplegament especial de personal i efectius de seguretat i neteja a les estacions del sector central de Barcelona.

Els busos afectats

Enmig d'aquesta aposta per la superilla literària, hi haurà diversos autobusos afectats: es tracta de les línies D50, H8, H10, V15, V17, 6, 7, 19, 22, 24, 33, 34, 52 i 54 i les rutes blava i vermella del Barcelona Bus Turístic. D'altra banda, la fira del llibre de Sants també afectarà busos, en concret els de les línies V5 i 115.