Àlex Alcaide: "El futbol és un esport molt masclista"

Alguna cosa està canviant al futbol. L'australià Josh Cavallo, lateral esquerre de l'Adelaide United, va anunciar fa un any que era homosexual. Es tracta del primer jugador masculí en un equip de màxima categoria (l'A-League australiana) que forma part de la comunitat LGTBIQ obertament. Els equips femenins a Espanya conquisten cada cop més espais i visibilitat. Al març van aprovar els estatuts de La Lliga Elles, la primera lliga professional de categoria femenina. La culer Alexia Putellas també ha fet història en guanyar per segona vegada la Pilota d'Or. I malgrat tot, ressonen les veus reaccionàries.

Àlex Alcaide ha estat l'última víctima d'aquestes veus, l'odi de les quals retrunyia a les cambres d'eco de les xarxes socials. El futbolista s'ha estrenat aquesta temporada al Club Esportiu Europa. La qüestió és que Àlex és un home (un home trans), i encara que va començar la seva transició fa més de tres anys, els seus documents d'identitat encara no reconeixen el seu veritable gènere, i per això juga a l'equip filial femení.

El dorsal nou de l'Europa va ser la diana de múltiples insults i missatges d'odi diumenge de la setmana passada, després del partit contra el Pujades. L'equip d'Alcaide va aconseguir una victòria aclaparadora amb un 23-0. L'Àlex només va fer dos gols de tota la vintena, però quan el club va publicar una foto en què apareixia al costat d'una companya rival, una allau de transfobs fanàtics van atacar el davanter per xarxes socials.

Àlex, el davanter del CE Europa, durant el partit contra el Pujades, el 23 de octubre de 2022. — Club Esportiu Europa

"Jo soc home trans, cosa que vol dir que neixo i se m'assigna el gènere femení pels meus genitals. Però jo vaig decidir fer el canvi fa tres anys i mig", explica Alcaide a Públic. "Començo a jugar a futbol amb nou anys i començo al femení. He seguit jugant-hi tota la vida: faig el canvi i segueixo en un equip femení. Aquest any em truca l'Europa per jugar al seu filial i no m'ho penso".

Quan l'Àlex va decidir començar la transició, el suport de les seves companyes al camp va ser fonamental. "Us volia comentar alguna cosa perquè al final ho veureu i vull que en sigueu part", explica Alcaide que va dir a les jugadores. "Els vaig dir: 'He decidit que començaré la transició, que a partir d'ara vull que em digueu Alex i que em tracteu com qui soc, que soc un home'. Amb tots els nervis, em vaig obrir al canal davant seu".



"Elles em van dir: 'Escolta, olé tu. Gràcies per confiar en nosaltres i per explicar-nos-ho. Que sàpigues que estarem amb tu i que et donem suport. Prenguis la decisió que prenguis, serem aquí'. Això em va fer estar molt més tranquil i em va donar confiança per saber que estava tot anant bé", comenta el davanter de l'Europa.

Àlex Alcaide durant un partit de futbol. — Imagen Cedida / Club Esportiu Europa

Aquest suport no va venir només per part de les companyes d'equip, sinó que també s'estén als grups rivals. "No soc el primer cas ni l'últim. Dins el caos que s'ha generat sembla que és molt nou, però crec que és una cosa que està molt normalitzada al futbol femení. Els equips rivals veuen que el partit no es decanta per una sola persona, sinó per altres coses, i no se li dona tant de boom com se li ha donat ara". El club també li ha donat ple suport. De fet, el CE Europa és un club compromès contra totes les discriminacions i es declara oficialment antifeixista, antihomòfob, antimasclista i antibullying.

Alcaide explica que al seu club ho tenen tan normalitzat que no es van imaginar la reacció que tindria la imatge de la discòrdia durant el partit contra el Pujades. "És una decisió d'un segon. Cada setmana es publica el resultat de mitja part i el del final del partit. Hi havia tres fotos a triar i aquesta va ser la que més va agradar. Es va publicar sense intenció d'ofendre el rival o mostrar-me a mi com a avantatge. Si ens diuen que es generaria el que es va generar no s'hauria publicat. Però ho tenim tan normalitzat que era una foto sense més ni més".

"Per part de l'equip rival, no hi ha cap problema. És més, ens van escriure a nosaltres. Ens van fer arribar un missatge dient que ens donen suport, que ens envien tot el seu suport cap a mi i cap a les meves companyes i que no estan per a res d'acord amb tot el que estava passant", comenta Alcaide.

Misogínia i LGTBIfòbia a les portes del Mundial

Tot i la xarxa de seguretat en què es mou el davanter, no tot el futbol és així. Aquest mes es disputarà el Mundial de Qatar, un país conegut per les lleis misògines i la gran repressió contra les persones LGTBIQ. "El que mou tot això són els diners, els interessos, i els que més diners posi són els que se'ls emportarà", denuncia el jugador.



"Considero que el futbol és un esport molt masclista", afegeix Alcaide. "Jugadors fins i tot per sota dels primers equips amateurs només avui en dia estan començant a dir que són homosexuals per la por a la reacció de la gent. Aleshores, si ja els costa dir que són homosexuals, imagina't una persona transsexual".

El dorsal nou de l'Europa va iniciar la transició amb 22 anys, però tot adult trans va tenir una vegada una infància trans. "No prens la decisió d'un dia per l'altre. Molts creuen que m'aixeco avui i decideixo que vull ser home. És una cosa que portes dins des de fa molt de temps, i en el meu cas, des de ben petit. Ho tenia molt clar, era una cosa que sempre havia expressat, però no tenia les eines que es tenen avui dia", expressa.

"Vaig veure que un company de classe havia fet la transició i li vaig escriure. En aquell moment els meus ulls es van obrir"

"A l'escola es riuen de tu, escoltes burles i acabes pensant que potser ets tu el que està equivocat i intentes fer-te un personatge per passar desapercebut a la societat i patir el mínim possible, sense que t'afecti al màxim", confessa el davanter . "Quan aconsegueixo alliberar-me de tot això i la meva ment està neta, començo a pensar que alguna cosa no encaixa. Vaig veure que un company de classe havia fet la transició i li vaig escriure. En aquell moment els meus ulls es van obrir. Per fi li vaig poder posar nom, per fi sé qui soc. Soc un noi i sóc l'Àlex".

El camí cap a la Llei Trans

En sintonia amb el patiment que va passar com a nen, Alcaide lamenta els continus retards per tramitar la Llei Trans al Congrés, l'últim acordat entre el PP i el PSOE. "Per què posar-hi tantes traves? A més, tots els comentaris que es llegien per Twitter sobre la Llei Trans i sobre mi demostraven que parlaven sense saber. No sabien si soc home o dona, comentaven per comentar sense ni tan sols llegir-se el titular de qualsevol notícia", denuncia el futbolista.

La històrica figura socialista del feminisme filosòfic, Amelia Valcárcel, és una de les principals opositores a la Llei Trans. Tot i això, Valcárcel també es va posicionar en contra que Alcaide jugués en un equip femení, cosa que la nova norma solucionaria. "T'estàs posicionant en contra d'alguna cosa que, si el votes, fa desaparèixer tot allò que critiques", conclou el davanter de l'Europa.