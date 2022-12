Aquests han estat els llibres en català més venuts el desembre

El sector editorial tanca l'any amb molt bon estat de salut, però anticipa un 2023 difícil i ple d'incerteses. Tot i aquest pronòstic, fet pel el president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, es consolida el creixement de lectors i vendes de llibres dels dos darrers anys. Segons el Gremi, el 64% de la població llegeix, i d'aquest percentatge el 77% són joves. La literatura infantil i juvenil continua creixent amb força, i també el còmic i el manga reforcen aquest increment de lectors joves.

En plena campanya de Nadal, ens preguntem quins han estat els llibres més venuts en català aquest desembre. Segons un informe del Gremi, elaborat per la plataforma digital LibriData, que enregistra la venda diària de llibres a més de 150 punts de Catalunya -entre llibreries i grans superfícies-, aquests són alguns dels llibres en català més llegits aquest novembre:

'Esperant el diluvi'

Entre els anys 1968 i 1969, l'assassí a qui la premsa batejaria com a John Bíblia va matar tres dones a Glasgow. El policia escocès Noah Scott Sherrington aconsegueix arribar fins a l'assassí, però un problema de cor a l'últim mo­ment li impedeix detenir-lo. Tot i el seu estat de salut fràgil, i contra els consells mèdics i la negativa dels seus superiors perquè continuï la persecució, en Noah segueix una intuïció que el durà fins al Bilbao del 1983, just uns quants dies abans que un autèntic diluvi arrasi la ciutat. El cas continua obert.



Basada en fets reals, la novel·la Esperant el diluvi (Columna Edicions) de Dolores Redondo ens condueix fins a l'epicentre d'una de les tempestes més grans del segle passat, alhora que retrata una època en plena ebullició política i social. És un homenatge a la cultura del treball, ple de nostàlgia per un temps en què la ràdio era una de les poques finestres obertes al món i, sobretot, a la música. I és també un cant a la camaraderia de les quadrilles i a les històries d'amor que neixen d'un pressentiment.

'El fabricant de records'

Portada 'El fabricant de records'. — Grup62

El fabricant de records (Columna Edicions) és el viatge fascinant i ple de peripècies del fotògraf ambulant Valentí Fargnoli, que en les primeres dècades del segle XX, recorre el país en bicicleta retratant la vida des de la costa fins a la muntanya passant pels petits pobles i les grans ciutats. A través de les imatges, l'obra de Martí Gironell construeix una memòria personal i col·lectiva de gran valor que estava destinada a desaparèixer.

Fins que un dia, després d'una trajectòria brillant, el director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de Girona, rep una visita inesperada que du una capsa de fotografies inèdites i compromeses d'en Valentí Fargnoli. Eren els seus grans secrets.



'La trena'

La portada de 'La trena'. - Salamandra

A La trena (Salamandra), Laetitia Colombani aborda les històries de tres dones que, nascudes en continents diferents, comparteixen unes idees i uns sentiments que les uneixen en un poderós anhel de llibertat. La Smita (de l'Índia), la Giulia (d'Itàlia) i la Sarah (del Canadà) no es coneixen, però tenen en comú l'empenta i la tenacitat de les dones que rebutgen allò que el destí ha reservat per elles i es rebel·len contra les circumstàncies que les oprimeixen. Com fils invisibles, els seus camins s'entrellacen i van formant una trena que simbolitza la ferma voluntat de viure amb esperança i il·lusió.









'Ocell d'aire i de foc'

La nova novel·la de Pilar Rahola ens transporta a Barcelona. A Ocell d'aire i de foc (Columna Edicions) la Nina té dinou anys i acaba de descobrir les cartes de la seva àvia Merceneta, fugida als anys quaranta. A partir d'aquesta lectura inicia un profund procés de transformació personal que la portarà a la descoberta de la seva sexualitat i al compromís polític en la clandestinitat.

Al país el règim es consolida, Franco inaugura el Valle de los Caídos, Via Laietana està plena de presoners torturats i per les muntanyes de Catalunya, Facerias i Quico Sabaté mantenen la seva lluita contra el feixisme. La revolució i la repressió, la por i el coratge, l'opressió i la llibertat es fusionen en una obra apassionant.

'Crims: la noia de Portbou'

La portada de 'Crims: la noia de Portbou'.

Crims: la noia de Portbou (La Campana) tracta la història de la desaparició i mort d'Evi Rauter. El 3 de setembre de 1990, l'Evi va sortir del pis de la seva germana a Florència. Mai se'n va saber res més. L'endemà, a Portbou (Alt Empordà) va aparèixer el cos d'una noia penjada d'un pi al costat del cementiri. Sense documentació ni nom, les autoritats van considerar-ho un suïcidi.

32 anys després s'ha descobert que aquesta noia era l'Evi. El llibre és un relat periodístic que desvela molts episodis emocionants, narrat amb rigor i amb un ritme trepidant, que ofereix noves claus d'una història de la qual encara no s'ha escrit el final.

'Cuina! O barbàrie'

Cuina! O barbàrie (Ara Llibres), de la cuinera Maria Nicolau, és una oda al risc i la improvisació davant dels fogons. Cuinar no és obeir unes instruccions, ni sotmetre'ns a una llista d'ingredients, ni planificar minuciosament la compra del supermercat. Ben al contrari, cuinar és tot allò que passa als marges d'una recepta: és improvisar, arriscar, decidir.

Cuinar és, en definitiva, atrevir-nos a ser lliures, diu l'autora. Contra l'extinció d'aquest atreviment, contra el síndrome del no-tinc-temps i la barbàrie d'una societat que menja però no cuina, aquest llibre encoratjador ens urgeix a recuperar el sentit de l'acte més primigeni de la vida: alimentar-nos.



'Canto jo i la muntanya balla'

Portada 'Canto jo i la muntanya balla'. — Anagrama

Primer hi ha la tempesta i el llamp i la mort d'en Domènec, el pagès poeta. Després, la Dolceta, que no pot parar de riure mentre explica les històries de les quatre dones penjades per bruixes. La Sió, que ha de pujar tota sola la Mia i l'Hilari allà dalt a Matavaques. I les trompetes de la mort que, amb el seu barret negre i apetitós, anuncien la immutabilitat del cicle de la vida.

Canto jo i la muntanya balla (Anagrama) és una novel·la d'Irene Solà en què prenen la paraula dones i homes, fantasmes i dones d'aigua, núvols i bolets, gossos i cabirols que habiten entre Camprodon i Prats de Molló. Una zona d'alta muntanyaque guarda la memòria de segles de lluita per la supervivència, de persecucions guiades per la ignorància i el fanatisme, de guerres fratricides, però que encarna també una bellesa a la qual no li calen gaires adjectius.

La Marató sempre batega

A La Marató sempre batega (Estrella Polar) alguns dels millors il·lustradors de Catalunya s'han unit per dur a terme un àlbum creatiu solidari en favor de la investigació de les malalties cardiovasculars.

Aquest llibre se suma a les moltes accions de La Marató de TV3, que cada any recapten fons per a la investigació científica d'alguna causa. El programa especial de La Marató va celebrar-se el passat 18 de desembre, amb una recaptació total aquell dia que va superar els 8 milions d'euros.