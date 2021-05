El nou Govern de la Generalitat ha pres possessió de tots els càrrecs formalment. Aquest dimecres al matí, els consellers i conselleres han protagonitzat l'acte protocol·lari al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, on el president Pere Aragonès, acompanyat de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha nomenat oficialment els 14 nous consellers que han promès "complir fidelment les obligacions del càrrec", "al servei de Catalunya i amb lleialtat al president". A falta d'encaixades de mans limitades per la Covid-19, tots ells, han agraït el nomenament amb la mà al cor i una petita reverència compartida amb Aragonès a un metre i mig de distància.

El primer ha estat Jordi Puigneró, el nou vicepresident que farà de mà dreta d'Aragonès i de contrapès de Junts al Govern. L'han seguit Laura Vilagrà, consellera de Presidència; roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball; Jaume Giró, conseller d'Economia i Hisenda; Tània Verge, consellera de Feminismes i Igualtat; Victòria Alsina, consellera d'Acció Exterior i Transparència; Josep González-Cambray, conseller d'Educació; Gemma Geis, consellera de recerca i Universitats; Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural; Josep Maria Argimon, conseller de Salut; Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior; Violant Cervera, consellera de Drets Socials; Natàlia Garriga, consellera de Cultura i Lourdes Ciuró, consellera de Justícia.

"No ho oblideu mai: som una nació"

"Benvinguts al Govern de Catalunya", començava Aragonès durant el seu discurs. "Us demano que treballeu incansablement per la sacsejada que necessita el país, que treballeu sense descans per impulsar una transformació social, verda, feminista i democràtica que s'ha de posar en marxa sense més dilació", ha dit. El president ha destacat que es tracta d'un Govern amb una majoria de conselleres, un fet que afirmava no ser només "una qüestió estètica", sinó "un compromís feminista del Govern" per "canviar les dinàmiques de la societat patriarcal que marginen a una part de la població": "Ens ficarem en una transformació profunda".



Aragonès s'ha dirigit als consellers com els "homes i dones independentistes i progressistes" que integren "la nova Generalitat republicana", "la màxima expressió institucional de la idea de Catalunya com a nació": "Una institució que aglutina i identifica a tots i a totes atenent la diversitat i la pluralitat que ens enriqueix com a país. No ho oblideu mai: som una nació, i som un sol poble". Aragonès ha tornat a apel·lar a la idea de "la Catalunya sencera" i "el país sencer" per treballar amb "vocació de sentit públic": "Us vull donar les gràcies per comprometre-us amb el vostre país des de l'ambició de trencar amb la mera gestió i projectar Catalunya cap a un futur de felicitat, llibertat i benestar per a tothom".

El president també ha agraït la tasca feta pels anteriors càrrecs de Govern, una menció retornada amb un llarg aplaudiment de tota la sala, amb els exconsellers també presents durant la cerimònia. Així mateix, Aragonès ha recordat els presos polítics i exiliats: "No oblidem mai que tenim predecessors nostres, companys i companyes a la presó i a l'exili, represaliats per haver volgut que els catalans decidissin el seu futur. El nostre compromís amb el Govern, amb el país, també és per la seva plena llibertat i la llibertat del conjunt del país".



L'acte que començava amb la lectura de Cançó de fer camí de Maria Mercè Marçal a càrrec de Carol Muakuku, ha clos amb la interpretació de l'himne nacional per part del Cor Jove Nacional de Catalunya, que, a diferència de l'actuació durant la presa de possessió d'Aragonès, aquest cop s'ha cenyit a una versió clàssica d'Els Segadors. Tot seguit, s'ha fet la primera foto de família oficial, i a continuació, celebraran la primera reunió del Consell Executiu.