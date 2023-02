La C-32 serà gratuïta al tram entre Cubelles i el Vendrell a partir de dijous

L'autopista C-32 serà gratuïta al tram entre Cubelles i el Vendrell a partir de dijous, tal com va anunciar el Govern fa uns mesos. Aquesta, però, no és l'única bonificació que entrarà en vigor aquesta setmana. També s'aplicarà un 50% de descompte, un 10% més que fins ara, als Túnels del Garraf per als vehicles que facin l'anada i la tornada en menys de 24 hores, i fins a un 80% de descompte al peatge de la C-16 al Bages.

Les bonificacions a la C-16, que uneix Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Manresa, s'aplicaran els dies feiners en hora punta (de 7 a 10:30 hores i de 17:00 a 21:00 hores) a la barrera troncal i lateral de Sant Vicenç de Castellet. A partir d'ara, doncs, el peatge costarà 1,80 euros i 1,81 euros respectivament.

A quins vehicles se'ls aplicarà la gratuïtat?

L'autopista C-32 passarà a ser gratuïta en els recorreguts interns entre el Vendrell i Cubelles. Se'n beneficiaran els vehicles que facin trajectes entre l'enllaç 2 (El Vendrell Oest) i l'enllaç 13 (Cubelles accés), i les barreres de Cubelles accés i Calafell accés. La gratuïtat s'aplicarà tots els dies de l'any a tot tipus de vehicles, ja siguin motos, turismes o camions de gran tonatge.

L'objectiu és convertir aquest tram de l'autopista en una ronda gratuïta per a desplaçar els vehicles que actualment circulen per la C-31, una via que travessa els municipis de Calafell, Segur de Calafell, Cunit i Cubelles i que registra una mitjana d'uns 22.000 cotxes diaris. L'autopista podria arribar a atraure 1 de cada 4 vehicles que actualment circulen per la C-31.



Com em puc beneficiar de la gratuïtat?

Per beneficiar-se de la gratuïtat del tram Cubelles – Vendrell o de les bonificacions dels peatges troncals de Vallcarca i Cubelles és necessari descarregar- se l'aplicació Awai, disponible per a IOS i Android, o bé disposar del sistema de telepeatge (sistema VIA T).