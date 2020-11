Entre la celebració, la resignació i la queixa, les reaccions al pla de desescalada 

La represa progressiva de la vida social, la mobilitat i l'activitat econòmica prevista en el pla de desescalada en quatre fases que ha aprovat el Govern ha generat força diversitat de reaccions. Des de la celebració i l'alegria d'alguns sectors, fins a la queixa dels que consideren que no millorarà la seva situació a curt termini, passant per la resignació dels que veuen el got mig ple.



El Gremi de la Restauració, per exemple, celebra que bars i restaurants puguin obrir finalment fins a les 21:30h a partir de dilluns, i no fins a les 17h com preveia l'esborrany que es va filtrar, però alhora reclama poder obrir fins més tard, ja que per aquells establiments en què més de la meitat de la facturació depèn dels sopars la reobertura els és insuficient i, de fet, molts probablement seguiran tancats.

Entre les reaccions a l'hostaleria, el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, ha sentenciat que si no s'aixequen les restriccions de mobilitat a les comarques del Pirineu, "ja podem tenir les portes obertes que no tindrem gent al restaurant o l'hotel". Així, ha explicat que molts pobles d'aquesta àrea de muntanya, allunyats de les grans ciutats, estan dimensionats "no per la gent que hi viu, sinó per la que hi pot arribar".



Les sis estacions d'esquí que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) arreu de Catalunya viuen amb resignació el fet que les restriccions de mobilitat no facin "factible" poder tenir les pistes d'esquí obertes durant el Pont de la Puríssima. Tot i això, el director de la divisió de Turisme i Muntanya de la companyia, Toni Sanmartí, s'ha volgut mostrar optimista davant la possibilitat de comptar amb aquestes instal·lacions a ple rendiment de cara a les festes de Nadal.

El sector cultural, tot i les "moltes limitacions", en general ha celebrat les mesures. El president del Gremi de Cinemes de Catalunya i membre de la plataforma Cultura Segura, Camilo Tarrazón, ha manifestat que valoren "molt positivament les mesures de flexibilització de l'activitat cultural". "Que ens hagin donat un horitzó temporal més llarg permet consolidar i planificar millor les programacions i estrenes", ha assegurat en declaracions a l'ACN. Tarrazón ha reaccionat així a l'anunci del Govern que cines, teatres, auditoris i sales de concerts podran obrir a partir de dilluns amb el 50% de l'aforament i amb un màxim de 500 persones. No obstant això, ha alertat que estan obrint amb "unes limitacions molt importants i amb unes restriccions que comprometen" la seva viabilitat.



Les sales de concerts han celebrat que el Govern les hagi inclòs, "ara sí", en el pla de represa cultural, que en permet l'obertura a partir de dilluns vinent amb el 50% de l'aforament. La gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) ha manifestat a l'ACN que la mesura va "pel bon camí" i tindrà d'entrada un efecte "psicològic" positiu per a desenes de sales que porten molts mesos tancades. Ara bé, també ha avisat que només la meitat de les 85 sales catalanes de l'associació es plantegen reobrir d'entrada, ja que fins que el límit d'aforament no s'elevi al 70% a moltes "no els surten els números".

Finalment, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) celebra que el Govern hagi rectificat parcialment respecte el que havia previst en l'esborrany i finalment a partir de dilluns també puguin obrir al 30% els equipaments interiors, com gimnasos o poliesportius, i no només les activitats a l'aire lliure. La represa de les competicions, però, encara haurà d'esperar unes setmanes. El president de l'entitat, Gerard Esteva, ha manifestat que "la pressió de tot el sector ha fet que obrim les instal·lacions i tornem als entrenaments".