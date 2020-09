Centenars de persones reclamen accions per aturar l'emergència climàtica

Centenars de persones s'han concentrat aquest divendres a diversos indrets de Catalunya per reclamar als governants accions concretes per aturar l'emergència climàtica. A Barcelona, l'acció convocada per Fridays for Future -que reprèn les manifestacions d'aquest estil que ja es feien abans de la pandèmia- ha consistit en una seguda al centre de Barcelona protagonitzada eminentment per joves, seguint l'estela del moviment originat per l'activista sueca Greta Thunberg. També hi ha hagut concentracions a Tarragona o a Igualada, que s'han sumat a les que s'han comptabilitzat a diversos indrets del món des de Tòquio a Escòcia passant per Austràlia, Islàndia, Jamaica, Nairobi, el Brasil, Londres o Angola, entre d'altres.

Unes 300 persones han participat a la seguda convocada per Fridays for Future Barcelona al Passeig de Gràcia per denunciar l'emergència climàtica i ecosocial que també ha evidenciat la pandèmia del coronavirus. Naia Fernández, una de les portaveus del col·lectiu, ha reclamat "criteris de justícia climàtica" per sortir de la crisi de la covid-19. "Si no ho fem així, agreujarem altres crisis", ha advertit en declaracions als mitjans de comunicació.

Fridays for Future ha subratllat que la crisi de la Covid-19 ha mostrat de forma descarnada una economia molt dependent del turisme i en canvi on les cures estan invisibilitzades i per això reclama un mode més just i sostenible. "No hi ha planeta B" o "Canviem el sistema, no el clima" són alguns dels missatges que han portat en cartells els participants a la convocatòria.

Tarragona reclama una mobilitat sostenible

Prop d'una cinquantena de persones s'han concentrat aquest vespre a la plaça de la Font de Tarragona per reclamar accions per aturar l'emergència climàtica. Els manifestants s'han assegut davant de l'Ajuntament amb cartells reivindicatius i mantenint les distàncies de seguretat. També han clamat consignes com 'No hi ha planeta B', 'Ni un grau més, ni una espècie menys', i 'Canviem el sistema no el clima'. Tot i que la crida més repetida ha estat 'Visca la lluita ecologista'. La protesta ha durat uns trenta minuts i s'ha llegit un manifest de denúncia.

"Queden set anys per arribar al punt de no retorn, quan les conseqüències del canvi climàtic seran irreversibles. A causa de la pandèmia no es poden fer manifestacions, però creiem que és un bon moment per tornar a reivindicar el futur de tots", ha manifestat la Cristina Pérez, membre de 'Fridays for future'. Comparteix parer l'Aleix Bausà, també membre d'aquest col·lectiu, que ha afirmat que la crisi sanitària ha de ser un punt d'inflexió. "Demanem que estiri cap a un sistema que respecti el medi ambient i les persones i no cap a un sistema ecofeixista", on s'esgotin els recursos, com l'aigua o l'oxigen, ha detallat el jove. Al final de l'acció, els organitzadors han fet una crida a la ciutadania perquè participin en la concentració que se celebrarà aquest dissabte a la Rambla Nova per demanar una mobilitat sostenible a la ciutat.