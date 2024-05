Comença un DocsBarcelona que qüestiona colonialismes històrics i estrena secció de suport al talent català

Aquest dijous arrenca el Festival Internacional de Cinema Documental DocsBarcelona 2024. La 27a edició del certamen centra la mirada a qüestionar "els colonialismes històrics", el que és una "tendència molt marcada" durant la configuració de la programació. Ho ha detallat la directora artística del festival, Anna Petrus, en el tret de sortida que s'ha fet al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

El DocsBarcelona intensifica enguany el suport al talent català amb l'impuls de la secció Docs&Cat, una de les novetats juntament amb la secció no competitiva Docs&Love, que explora les diferents expressions i formes d'estimar. Petrus ha posat també l'accent en l'aposta feta pels directors de la secció oficial: set són cineastes racialitzats, uns altres set formen part de la comunitat LGBTIQ+, i hi ha fins a 11 dones directores.

El certamen arrenca aquest vespre amb la projecció Agent of Hapiness a la sala Phenomena. Es tracta d'una coproducció entre Hongria i Bhutan, dirigida per Arun Bhattarai i Dorottya Zurbó. Fou presentada al Festival de Sundance, i que aborda la felicitat a Bhutan, considerat el país més feliç del món. S'acompanyarà de l'homenatge a la parella de cineastes francesos Raymond Depardon i Claudine Nougaret, Premi Docs d'Honor.

La programació

L'edició d'aquest 2024 s'avança al calendari i s'allargarà fins al diumenge 12, comptant amb dues seus oficials: el CCCB i els cinemes Renoir Floridablanca. El cartell té una quarantena de llargmetratges, dels quals una quinzena formen part de la secció oficial Docs&Pearls: es tracta de 13 estrenes a l'estat espanyol i dues d'europees.

En aquest apartat hi ha sis títols sobre el colonialisme i que "empenyen a mirar les violències i ferides obertes que han deixat", ha subratllat la directora artística del DocsBarcelona. Es "qüestionen els colonialismes europeus: portuguès, britànic i francès", a la vegada, també "la colonització asiàtica, en aquest cas, en forma del capitalisme".

Petrus considera com els plats forts d'aquesta edició la producció catalana La Carga de Miguel Eek, que "parla de les noves masculinitats, homes que busquen un espai on mostrar-se vulnerables", segons ha explicitat. Una altra proposta és La fugida, dirigida per Josep Morell, Guillem Sánchez i Marc M. Sarrado, que dona veu a les víctimes d'abusos sexuals dels jesuïtes de dues escoles barcelonines. El DocsBarcelona 2024 comptarà amb la visita del cineasta rus Victor Kossakovsky, que presenta Architecton.

Una imatge del documental 'La fugida'.

'Docs&Cat'

La nova secció Docs&Cat s'ha impulsat "per posar una etiqueta" dins el festival i del suport que sempre ha donat al talent català, ha afirmat Anna Petrus: els professionals i tota l'audiència internacional podran així "identificar i donar entitat i visibilitat" a la creació catalana. La iniciativa compta amb nou documentals, per bé que hi ha 12 pel·lícules catalanes al certamen. Petrus qualifica de "plats forts" Un estel fugaç d'Arturo Méndiz i Ignasi Guerrero, i Casa Reynal de Laia Manresa.