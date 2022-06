El Congrés veta l'ús del català, el gallec i el basc fins i  tot per defensar que es puguin utilitzar totes les llengües a la cambra

Retirades de la paraula i avisos als diputats al Congrés que han defensat una proposició de reforma del reglament del Congrés perquè contempli la possibilitat d'intervenir i presentar documents en català, gallec i basc. Una proposta que no prosperarà per l'oposició del PSOE, juntament al bloc de les dretes. La majoria dels diputats defensors de la iniciativa han pujat al faristol i han parlat amb la seva llengua pròpia, altres com Ferran Bel, portaveu del PDeCAT al Congrés, ha dit una frase en català i després la seva traducció en castellà. Alfonso Rodríguez Gómez, vicepresident segon del Congrés dels Diputats, ha avisat als diputats en les seves intervencions i ha retirat les paraules a Montserrat Bassa Coll, d’ERC; a Mertxe Aizpurua, d’EH Bildu; Albert Botran, de la CUP, i a Nestor Rego, del BNG.

Deu formacions amb representació a Congrés dels Diputats (ERC, Junts, PDeCAT, CUP, PNB, Bildu, Podem, Més País, Compromís i BNG) van registrar a finals de maig una proposició de reforma del reglament del Congrés perquè contempli la possibilitat d'intervenir i presentar documents en català, gallec i basc. Els signants proposaven que s'estableixi un sistema de traducció simultània seguint la línia dels passos que ja s'han fet al Senat.

En les seves intervencions els partits defensors de la iniciativa han parlat en català, gallec i basc, alguns han anat alternant els dos idiomes i altres només han parlat en la llengua pròpia, un fet que ha portat al vicepresident segon del Congrés dels Diputats a retirar la paraula a Montserrat Bassa Coll, d’ERC; a Mertxe Aizpurua, d’EH Bildu; Albert Botran, de la CUP, i a Nestor Rego, del BNG.

Bassa ha destacat que "si hi ha unitat dels partits independentistes catalans perquè es parli en català al Congrés és per demostrar el supremacisme castellà, la seva intolerància i la hipocresia d’una Espanya plural". Al seguir la intervenció en català i després de tres avisos, Alfonso Rodríguez Gómez ha decidit retirar-li la paraula.

Per la seva part, Míriam Nogueras, diputada de Junts, ha afirmat que si al Congrés el català no hi cap és que tampoc hi cabem nosaltres, i no és d’estranyar que cada vegada hi hagi més ciutadans de Catalunya que ho vegin així, ha assegurat. "Per vostès el català no és una riquesa".