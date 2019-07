El Procés no ha impactat de manera significativa en la inversió productiva estrangera a Catalunya, ja que el Principat la lidera a l'Estat. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi “Impacte econòmic de la inversió estrangera directa a Catalunya”, que ha presentat aquest dimecres la Cambra de Comerç de Barcelona. En concret, el treball subratlla que Catalunya va concentrar el 22,5% de la inversió productiva estrangera que va haver-hi a l’Estat durant el 2017 -no té en compte la inversió financera-, per sobre del 17,1% que va tenir la Comunitat de Madrid i també per damunt del pes de l’economia catalana en el conjunt de l’Estat, que se situa en el 19%. En xifres absolutes, la inversió va situar-se en 25.593 milions d’euros.



Segons el president de la Cambra de Comerç, Joan Canadell -que tot just acumula algunes setmanes al càrrec-, el Procés ha tingut una part positiva, perquè ha ajudat a posar Barcelona “més al mapa”. Ara bé, el treball també reconeix que si es té en compte el denominat “efecte seu”, és a dir, si la inversió es comptabilitza allà on l’empresa té la seu i no pas en el centre productiu on realment es produeix, el pes de la inversió a Madrid s’enfila fins el 68,1%, mentre que el de Catalunya cau al 13%.



Aquest és el primer estudi que ha encarregat la nova direcció de la Cambra de Barcelona per "contrarestar les fake news" que s'han fet amb la interpretació d'algunes dades per intentar crear un estat d'opinió contrari a la independència, segons Canadell. L’empresari considera "inacceptable" parlar d'inversions sense tenir en compte el "efecte seu". I és que aquest "efecte seu" subestima l'impacte econòmic de la inversió estrangera a Catalunya entre un 30 i un 40%. Fa un parell de mesos va ser el Col·legi d’Economistes el que va presentar un estudi que limitava molt l’impacte econòmic dels fets de la tardor de 2017 a Catalunya i fugia dels vaticinis catastrofistes d’algunes organitzacions i empresaris.



El cap del gabinet d'estudis de la Cambra, Joan Ramon Rovira, ha explicat que per fer aquest estudi s'han utilitzat les dades del Ministeri d'Indústria i s'ha valorat l'impacte econòmic de la inversió estrangera a Catalunya en termes d'actius productius i ocupació. S'hi analitza la inversió neta acumulada a partir de dades oficials i públics, però poc coneguts fora dels àmbits especialitzats. Rovira ha destacat que Catalunya lidera la inversió estrangera productiva a Espanya en el període 2003-2017, per sobre d'altres comunitats com Madrid.

El nombre d'ocupats associats a la inversió estrangera rebuda a Catalunya s'estima en 313.515 persones a 31 de desembre de 2017, el que representa el 9,5% de tots els ocupats a Catalunya i un 22,5% dels ocupats vinculats a la inversió estrangera en el conjunt de l'Estat, per darrere de Madrid, que representa el 29,1% del total. Segons Rovira, això s'explica per la "diferent estructura productiva" de les dues economies, ja que mentre Catalunya és una economia de base industrial i exportadora, amb activitats més intensives en capital físic (planta i béns d'equip), Madrid té una major concentració de serveis professionals més intensius en capital.



Canadell considera que, "tot i la pressió política que ha patit aquest país", l'economia catalana presenta una fortalesa envejable i ha dit que Catalunya és un dels pols més atractius de la Mediterrània per invertir, malgrat "tenir un Estat en contra" que, a més, afavoreix la centralitat de Madrid. També ha assegurat que Catalunya necessita un marc institucional més favorable i comptar amb les competències i recursos necessaris per atreure més projectes d'inversió.