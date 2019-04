L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el cap de llista de JxCat a les eleccions estatals, Jordi Sànchez, han apel·lat aquest dilluns a la persistència, perseverança i paciència així com a mantenir l'"esperit de l'1-O" al Congrés després dels comicis.Tots dos s'han retrobat a través de videoconferència i han mantingut una conversa de mitja hora a la seu de la formació després de 553 dies de no haver pogut tenir contacte: Puigdemont ho ha fet des Waterloo (Bèlgica), i Sànchez des de la presó de Soto del Real.



Tant Puigdemont com Sànchez han coincidit que el vot que més pot ajudar-los a sortir de la presó i a poder tornar a casa és el de l'esperit que va fer possible l'1-O. L'expresident català ha desitjat que, després de les eleccions, Sànchez pugi a la tribuna del Congrés dels Diputats i es dirigeixi com a home "lliure a la resta de diputats per veure qui aguanta i qui no és capaç" d'aguantar la mirada. "No dubtis que ho faré. La nostra paraula val molt i no decebrem ningú", ha recalcat Sànchez, destacant que no renunciarà a la defensa de l'exercici al dret a l'autodeterminació fins a guanyar.



Segons Puigdemont, el paper que exerceixi Sànchez al Congrés, així com el que pugui tenir ell al Parlament Europeu -en el cas que pugui arribar a prendre possessió del càrrec- i el que tinguin en els ajuntaments és determinant per aconseguir aquest objectiu: "O ho fem amb perseverança, persistència i paciència o difícilment ho acabarem. Tenim ganes d'acabar-ho". Així, ha reiterat que les eleccions no són un plebiscit sobre la figura del president del Govern i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, i que caldrà triar "entre el 155, i el que comporta en matèria de repressió, i l'esperit de l'1 -O ".

ERC vol una llei d'"emergència democràtica"

També aquest dilluns, el número dos de la llista d'ERC, Gabriel Rufián, ha anunciat que el seu partit impulsarà en la pròxima legislatura al Congrés una llei d'"emergència democràtica" per "protegir la democràcia i a tothom parli la llengua que parli i tingui la bandera que tingui al balcó". Ho ha dit en un acte d'ERC davant de la Conselleria d'Economia, símbol per a l'independentisme ja que aquí es va produir el registre policial el 20 de setembre de 2017 i una concentració de protesta que ha servit per justificar els empresonaments de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez



La llei que proposen els republicans tindrà diversos punts, entre ells, "la despenalització de les injúries a la Corona i l'ultratge a Espanya", ja que considera que així estarà garantit el dret fonamental a pensar i a expressar les idees lliurement. A més, la norma també vol impulsar "la derogació de la llei mordassa del PP que limita drets i llibertats fonamentals com les llibertats d'expressió, manifestació i reunió" i, segons ha criticat, dona cobertura legal a que la policia actuï contra actes de protesta legítima.



La iniciativa d'ERC també proposarà la penalització de "l'apologia i enaltiment del franquisme, el feixisme, el nazisme i el nacionalcatolicisme", que ha considerat conductes intolerables que estan passant avui dia a Espanya. També es proposarà eradicar les devolucions en calent i eliminar les ganivetes de les tanques frontereres de Ceuta i Melilla, a més de derogar la presó permanent revisable, que ha considerat que atempten contra les polítiques de "reinserció social" dels presos.



ERC buscarà suports perquè prosperi la seva iniciativa, i ha apel·lat especialment el PSOE a donar els seus vots si, realment, es considera una força progressista: "El problema del PSOE és que només és d'esquerres en campanya", ha lamentat. Aquesta llei, assegura ERC, permetria evitar causes judicials que s'han obert els últims anys i que Rufián veu injustes, entre les quals ha citat: "el cas Cassandra; Valtonyc; Dani Mateo; Willy Toledo; Jordi Pesarrodona; Titiriteros; Adrià Carrasco; Tamara Carrasco i Altsasu ", entre altres.