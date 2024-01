Els ecologistes s'oposen a portar aigua de l'Ebre al Priorat per regar vinyes i oliveres

El Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya (Gepec-EdC) ha negat aquest dimarts que el Priorat necessiti aigua del riu Ebre, després del projecte del Govern per garantir el reg al seu sector agrícola, i especialment a la vinya i l'olivera. L'agrupació també ha aprofitat per denunciar la mala gestió del recurs que consideren que en fa la Generalitat, juntament amb la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes (CRPR).

Els membres de l'entitat sostenen el Priorat exporta anualment 7 hectòmetres cúbics (hm³) d'aigua a altres comarques, 6 al Baix Camp i 1 a la Ribera d'Ebre, mentre el projecte presentat pel Departament d'Acció Climàtica preveu portar 4 hm³. "A Margalef no està justificat portar-hi aigua de l'Ebre, no té sentit. És autosuficient i pot abastir la seva zona de reg", ha assegurat el president del Gepec, Xavier Jiménez.

Per a Andreu Escolà, membre de l'entitat, en el cas de la zona de Siurana "el principal problema no és l'aigua" sinó "els drets que té" la CRPR: "Si la concessió no existís, es podria abastir perfectament el Priorat". Per això s'ha preguntat quina garantia hi ha que l'aigua que arribaria no acabaria al pantà de Riudecanyes.

El president del GEPEC-EdC, Xavi Jiménez, i el delegat d'aigua de l'entitat, Andreu Escolà, durant la roda de premsa. — ACN

"Encobertament, ens podem trobar amb un transvasament de l'Ebre fins a Reus", ha advertit Jiménez. "Estan fent el joc del triler", ha etzibat Escolà. Segons les investigacions del Gepec, a Reus l'aigua del Siurana li surt "més barata" que la del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) i per això "no vol renunciar a la concessió".

Paral·lelament, els ecologistes també sospiten de la concessió de l'aigua de l'Ebre que hauria d'anar cap al Priorat i que necessita l'aval de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). Si aquesta no valida el traspàs, adverteixen que l'aigua podria venir d'excedents de diferents comunitats de regants que la Generalitat "compraria" per posteriorment passar-la al Priorat.

D'altra banda, el Gepec han considerat "justificat" que arribi aigua del riu a l'embassament dels Guiamets per fer reg de suport a la zona. Amb tot, des de l'organització es mostren favorables a la visió de la Generalitat de fer una inversió per garantir els regs de suport a la comarca, especialment a la vinya i l'olivera, defensant el paper de la pagesia per garantir el paisatge de mosaic típic de la zona.

La PDE diu que blinda el transvasament

Per la seva part, els membres de la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) s'han mostrat "alarmats" amb la proposta. El portaveu Manolo Tomàs ha denunciat que captar aigua de l'Ebre per al Siurana suposa "preservar, blindar i promocionar el transvasament actual, i suplir la mancança del Siurana amb aigua de l'Ebre". "El que ens porta el conseller de manera sibil·lina i subtil és una confrontació de territoris", ha lamentat. Des del Priorat, la Plataforma pel Riu Siurana ha indicat que la solució per la comarca és no derivar aigua a Riudecanyes i que sigui el territori qui decideixi quin us en fa de l'aigua.