Els Estats Units inicien l'era Biden

Després de gairebé 50 anys dedicat a la vida pública, l'exsenador per Delaware i exvicepresident de Barack Obama, Joe Biden, ha pres aquest dimecres possessió com el 46è president dels Estats Units. És, als seus 78 anys, el més longeu de la història del país i arriba a la Casa Blanca en la seva tercera temptativa, després d'haver-se presentat a les primàries del seu partit amb escassíssim èxit el 1988 i 2008. Biden ha jurat el seu càrrec onze minuts abans del que es preveu i les 11.49 hores era ja el nou president dels Estats Units. Biden hereta un país polaritzat després de quatre anys de trumpisme, amb unes desigualtats socials i racials en cotes rècord i amb 400.000 morts per Covid-19 aconseguits aquesta mateixa setmana. Trump, que ha deixat la presidència amb un impeachment sota el braç, no només no ha volgut creuar-se amb Biden en la jornada de transició del poder sinó que en el seu discurs de comiat no s'ha donat per acabat: "Tornarem d'alguna forma", ha dit.

El demòcrata signarà notes presidencials sobre la pandèmia, economia, immigració, igualtat racial i medi ambient

Després de jurar el seu càrrec, Biden ha dedicat el seu discurs a assenyalar la pandèmia, les desigualtats, el racisme i la polarització com els grans reptes del seu mandat. Després dels actes per la presa de possessió, el demòcrata estrenarà la seva primera tarda a la Casa Blanca signant ordres i notes presidencials precisament sobre la pandèmia, l'economia, la immigració, la igualtat racial i el medi ambient. Sobre això últim, el nou president signarà un comunicat per informar a Nacions Unides que els Estats Units tornaran en 30 dies a l'Acord del Clima de París. Són les primeres actuacions per començar a enterrar quatre anys de trumpisme.

"El virus", ha recordat Biden en el seu discurs de presa de possessió, "s'ha emportat tantes vides com la Segona Guerra Mundial". També ha esmentat explícitament l'assalt al Congrés fa dues setmanes, "aquesta violència que va voler parar la veu el poble i frenar la democràcia" i que ha posat sobre la taula un altre dels problemes més apressants que tindrà el seu govern: "Hem de confrontar als supremacistes blancs i els terroristes domèstics", ha dit el nou mandatari, davant tot just uns pocs centenars d'assistents, entre ells els expresidents Barack Obama, Bill Clinton i el republicà George W. Bush. L'altre president viu, Jimmy Carter, de 96 anys, no ha pogut assistir a la cerimònia per primera vegada en més de 40 anys.



"La democràcia és fràgil, però ha prevalgut", ha celebrat Biden al mateix temps que ha demanat "unitat" per afrontar els "molts reptes" que el país enfrontarà: "Atacs a la democràcia i a la veritat, el coronavirus, el canvi climàtic, el racisme, les desigualtats". El demòcrata ha recalcat la fita que suposa que Kamala Harris sigui no només la primera vicepresidenta del país, sinó la primera negra a tenir aquesta posició: "Fa 50 anys, en les marxes sobre Washington en aquest mateix National Mall, Martin Luther King va parlar dels seus somnis i del dret dels afroamericans al vot i avui està Kamala Harris de vicepresidenta". La gespa del National Mall, tancat i sense públic a causa del blindatge de la capital del país per evitar disturbis com el de l'assalt al Capitoli, ha estat poblada per gairebé 200.000 banderes estatunidenques en homenatge als ciutadans que no han pogut assistir al Dia de la Inauguració.



"Hem de veure'ns com a veïns, no com a adversaris, hem de baixar la temperatura. Entenc la por de molts al futur", ha afegit el president, que ha vinculat aquesta por no només al virus sinó a problemes com "les cobertures sanitàries, les hipoteques, l'atur. Ho entenc. Però podrem afrontar tot això amb unitat i si obrim les nostres ànimes".

Precisament, sobre tots aquests aspectes versaran les ordres i notes presidencials que Biden es dedicarà a signar en la seva primera tarda a la Casa Blanca. Sobre la Covid-19, el nou president signarà una nota presidencial per reclamar als ciutadans que portin màscara durant cent dies i fer-la obligatòria en tots els edificis federals, en una altra ordre frenarà la sortida dels Estats Units de l'Organització Mundial de la Salut i crearà la posició de Coordinador en la Resposta al Covid-19; sobre economia, Biden estendrà la moratòria sobre desnonaments almenys fins al 31 de març; sobre medi ambient, rubricarà una ordre perquè les agències federals revisin les normes sobre emissions (rebaixades per Trump) i per imposar una moratòria temporal a l'extracció de gas i petroli de l'Àrtic; sobre equitat racial, el president ordenarà revisar les desigualtats sistèmiques en els programes federals i anul·larà l'orde presidencial de Trump en la qual excloïa als ciutadans no estatunidencs del cens; sobre immigració, Biden declararà detenir de manera immediata la construcció del mur amb Mèxic.

Sobre aquest terra començarà a caminar el govern de Biden. Serà l'administració més diversa de la història del país, amb membres de la comunitat negra com la vicepresidenta Kamala Harris; llatins com els secretaris (ministres) de Salut, Xavier Becerra, Seguretat Nacional, Alejandro Mayorkas, i Educació, Miguel Cardona; nadius americans com Deb Haaland, la responsable del Departament d'Interior; i la primera transgènere a ocupar un lloc en un govern dels Estats Units: Rachel Levine, fins ara ministra de Salut de Pennsilvània, serà la pròxima sotssecretària (viceministra) de Salut.



Trump i els 152 anys de l'última absència

El dia ha començat fred però assolellat. Només començar els actes per la presa de possessió en l'edifici del congrés, enfront del National Mall, el cel s'ha ennuvolat i ha començat a nevar, encara que de forma tènue. A poc a poc el dia ha anat millorant fins que ha tornat a sortir el sol quan Biden ha jurat el seu càrrec onze minuts abans del migdia, amb Trump ja fora de la Casa Blanca i de Washington. Ha estat el primer matí assolellat per a un Dia de la Inauguració en gairebé 30 anys, des que Bill Clinton va jurar el càrrec en 1993. Aquest any els Chicago Bulls de Michael Jordan li van guanyar la final de l'NBA als Phoenix Suns de Charles Barkley. Ja ha plogut.

La jornada ha començat a Washington amb una escena que no succeïa des de fa 152 anys. Donald Trump ha abandonat la Casa Blanca a les 8.17 hores a bord de l'helicòpter presidencial, el Marini One, que l'ha traslladat a la base militar Andrews, a l'estat veí de Maryland. Ha estat la seva manera d'evitar creuar-se amb el president entrant Joe Biden, una absència i falta de respecte que no es veia a Washington des que Andrew Johnson va evitar a Ulysses S. Grant el 1869.



Segons ha apuntat l'historiador de presidents Douglas Brinkley al New York Times, abans de Johnson, una falta de respecte així només havia succeït amb el segon president John Adams, que va rebutjar creuar-se amb qui havia estat el seu vicepresident Thomas Jefferson, i amb el fill d'aquell, John Quincy Adams. Aquests tres comparteixen un perfil similar amb Trump: tots han estat presidents d'un sol mandat, i Johnson, com Trump, va rebre un impeachment. "Normalment, aquesta actitud és un senyal que la societat estatunidenca està enmig d'una enorme contesa política", diu Brinkley.

Ja en la base Andrews, Trump ha protagonitzat una breu cerimònia de comiat en una esplanada davant unes poques desenes de seguidors, la majoria d'ells sense cap mascareta. Fidel al seu estil fins al final, en un discurs filat a cop d'ocurrència i ple de mitges veritats, ha reivindicat com a presumptes èxits seus la seva llei sobre "la major baixada d'impostos en la història dels Estats Units, la reconstrucció de l'exèrcit, les dades de l'ocupació fins abans de la pandèmia, [els resultats de] les borses, que estan ara", ha dit, "a nivells més elevats que abans de la pandèmia", s'ha posat la medalla d'haver desenvolupat la vacuna "contra el virus xinès en menys d'un any". Ha desitjat "sort i èxit a la nova administració", encara que sense esmentar a Biden, i ha assegurat que estarà "escoltant i mirant". "Tornarem d'alguna forma. Bona vida i ens veurem aviat", ha conclòs.



Després d'això, ha baixat de l'escenari i ha pujat al costat de la seva família a l'Air Force One, que l'ha traslladat al seu destí final a Florida. Eren les 8.47 hores, el final definitiu de l'era Trump. A Biden li quedaven encara poc més de tres hores per jugar el càrrec, però Washington ja era seva. A les 9.20 hores, amb Trump ja en els cels del país rumb a Florida i avançant-se al que vindria, el demòcrata tuitava: "És un nou dia als Estats Units".