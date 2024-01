Els teatres de Barcelona baten el rècord d'espectadors amb 2,8 milions l'any 2023

Les 30 sales teatrals de Barcelona han batut rècord d'espectadors: van ser un total de 2.845.015, amb un 60,43% d'ocupació de les sales. El millor any de teatre de la història de la ciutat també va ser de rècord pel que fa a recaptació, amb 86 milions. L'any 2022 havien tancat amb una xifra total de 2.471.069 espectadors i més de 73 milions de recaptació, encaminant aquesta clara recuperació postpandèmica.

Les xifres del 2023 superen les de l'exercici 2011 quan es va assolir el primer rècord de públic de la història de Barcelona: es van rebre 2.816.283 espectadors, es van recaptar 65,7 milions i es va aconseguir un 54,18% d'ocupació. Concretament, han superat les dades amb un increment d'un 1,02% de públic, d'un 31,02% de recaptació i d'un 11,53% d'ocupació.

La presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), Isabel Vidal, ha indicat que estan "exultants" perquè el 2023 ha estat el millor any de la història del teatre al país gràcies a les dades que té l'Associació de Barcelona. Tenen dades des del 1993, però està convençuda que en els anys anteriors mai s'havia arribat als 2,8 milions d'espectadors.

Vidal ha declarat que tota la cartellera que han fet el 2023 ha generat "confiança a l'espectador" perquè "troben qualitat i categoria artística sobre eles escenaris". Segons ADETCA, la campanya de Nadal ha estat especialment important per assolir aquestes dades, gràcies a una "remuntada espectacular" després de les dades de setembre que els "havien preocupat una mica".

Segons dades d'ADETCA, les sales de menys de 200 espectadors també han aconseguit les millors dades de la història. Han rebut 305.413 espectadors (35,57% més que el 2011), prop de 4 milions de recaptació (100,72% més que el 2011) i un 58,42% d'índex d'ocupació (un 26,82% més que el 2011).

Espectacles més vistos

Els cinc espectacles més vistos d'aquesta temporada de teatre han estat el xou del Mago Pop, Improshow, The producers, L'alegria que passa i FitzRoy, tots ells programats en sales privades. En aquest context, Vidal ha destacat que el teatre públic no es mou només per criteris econòmics. "Li és més difícil estar en el top rècord d'espectadors de teatre", ha reblat.

Més pressupost

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha explicat que el Govern té el compromís d'arribar al 2% del pressupost per a l'àmbit cultural, i que ja s'ha passat de l'1,1% del 2021 a l'1,5% del 2023. A més, la inversió pública al sector teatral privat ha passat dels 8 milions del 2021 als 23 milions del 2023, el que suposa un increment del 180%.

Al seu torn, el regidor de Cultura i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, ha apuntat que s'està molt a prop de superar els 3 milions de milions i creu que s'hi arribarà el 2024. Ha celebrat que el creixement s'hagi fet tant a sales grans com petites, però ha advertit que "no s'ha d'oblidar que queda un 40% d'ocupació per omplir i públics per seduir".