Què fer aquest cap de setmana a Catalunya?

Des del poble més petit fins a la ciutat més gran, Catalunya està plena d'activitats a fer cada cap de setmana. Per aprofitar al màxim aquests dos dies, us proposem un llistat amb plans i activitats d'arreu del territori. No us els perdeu!

Estrenar les pistes d'esquí (Pirineu)

Inaugurada oficialment la temporada de Nadal, les pistes d'esquí ja fa dies que estan obertes! I amb el fred més present que mai, és el moment perfecte per abrigar-se i anar a esquiar a Boí Taüll, Port Ainé, Espot, La Molina i Vall de Núria, on ja fa dies que reben visitants.

Taller de postals de Nadal al Museu d'Història de Catalunya (Barcelona)

Durant gairebé un segle i mig les postals han servit per transmetre bons desitjos i novetats d'una persona a una altra. Per celebrar i commemorar aquesta tradició, el diumenge a les 11h té lloc un taller de postals de Nadal al Museu d'Història de Catalunya de Barcelona. Creat i dinamitzat per la il·lustradora Blanca Caminal, del col·lectiu d’il·lustradores Peste Alta, el taller preveu ensenyar als visitants com crear postals nadalenques en tres dimensions.

Fira d'artesania i disseny independent (Barcelona)

Tant dissabte com diumenge tindrà lloc la quinzena edició del Festivalet, la fira d'artesania i disseny independent que se celebra anualment a Barcelona. El pla inclou amb una selecció de propostes de disseny i artesania exquisida, així com una zona exterior de gastronomia on esmorzar, fer el vermut, menjar i berenar, menjar local i casolà que compta amb opcions vegetarianes i veganes.

Caminada popular solidària per l'Horta de Lleida (Lleida)

El dissabte a les 9:30h hi ha la tercera edició de la Caminada popular solidària per l'Horta de Lleida. Amb l'objectiu de recollir diners per La Marató de TV3, aquest any va dedicada a la salut cardiovascular, la caminada proposa un recorregut de 10 quilòmetres per l'Horta de Lleida. La inscripció costa tres euros i la ruta està pensada per a totes les edats.

Fira de Nadal (Móra d'Ebre)

Només dissabte, entre les 10h i les 21h, se celebra la 25a edició de la Fira de Nadal de Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre). Un dia de música, màgia i activitats per a tota la família, la programació de la fira preveu una tómbola Solidària per la Marató de TV3 a primera hora. Entre altres activitats, també hi haurà un taller de casetes de Nadal, jocs tradicionals per a infants i un taller de manualitats nadalenques. A última hora, la fira comptarà amb la visita del Carter Reial que, acompanyat dels gegants i els grallers de la Colla Gegantera de Móra d'Ebre, recollirà tots els desitjos dels nens i nenes de la població.

Fira de la Tòfona (Centelles)

Dissabte i diumenge se celebra la quinzena edició de la Fira de la Tòfona a Centelles (Osona), que segueix amb els objectius de promoure la venda de tòfona i productes derivats. Entre les activitats planejades hi ha un mercat que vendrà tòfones i productes trufats, un concurs de gossos tofonaires, un taller de cuina amb tòfona i degustació, taller-degustació de perdre la por a cuinar amb tòfona i la seva història i un taller de pastisseria amb tòfona i degustació.

Visita guiada al Castell de Sant Esteve de Mar (Palamós)

Pels apassionats de l'edat mitjana, el castell de Sant Esteve de Mar ofereix diumenge una visita guiada gratuïta. El castell està situat dalt d'un penya-segat al terme municipal de Palamós (Baix Empordà), entre la platja de la Fosca i la cala de s'Alguer. Durant la visita, el diumenge, es parlarà de la seva història, de les estructures consolidades, de les diferents funcions que va complir i de la vida quotidiana dels seus residents.

Visita al Castell de Penyafort (Santa Margarida i els Monjos)

Pels qui volen visitar un castell medieval, però Palamós els cau lluny, diumenge a les 10:30h també es podrà visitar al castell de Penyafort de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès). L'entrada costa quatre euros, i amb aquesta visita els visitants emprendran un llarg viatge en el temps que recorrerà des de la reconquesta fins a la Guerra Civil i la posterior arribada dels primers turistes americans, tot passant per la implantació de la contrareforma catòlica, les desamortitzacions i la revolució industrial.