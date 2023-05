Guardonen amb el Pulitzer a Emilio Morenatti i Bernat Armangué per la cobertura de la guerra d'Ucraïna

El fotoperiodista català Bernat Armangué i Emilio Morenatti, establert a Catalunya, han estat guardonats amb el premi Pulitzer per la cobertura de les primeres setmanes de la invasió militar de Rússia a Ucraïna. Els dos fotògrafs comparteixen el guardó amb cinc companys més de l'agència The Associated Press (AP) per a la qual treballen.

Els professionals han estat premiats per 15 imatges impactants que van representar en temps real el devastador cost humà de la guerra a Ucraïna. Es tracta d'un premi de la categoria de fotografia de notícies d'última hora (breaking news), atorgat per la cobertura durant l'inici del conflicte.

"Per a imatges úniques i urgents de les primeres setmanes de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, inclosa la devastació de Mariúpol després de la marxa d'altres organitzacions de notícies, víctimes de l'objectiu de la infraestructura civil i la resiliència del poble ucraïnès que va poder fugir", ha valorat el jurat.

Morenatti, que és cap de fotografia de l'agència, ha celebrat la notícia a Twitter, afegint un vídeo amb instantànies. "Orgullós de formar part d'aquest equip d'AP", ha piulat el fotoperiodista, que l'any 2021 ja va aconseguir el Pulitzer per les fotos durant la pandèmia. "Molt honrat de compartir aquest premi amb els meus companys", ha escrit a Twitter per la seva part Armangué, mencionant els altres membres amb els quals ha compartit el guardó.

Una jove ucraïnesa al costat del seu edifici d'apartaments destruït després d'un atac amb coets a Kíiv. — Emilio Morenatti / AP

El paquet guanyador de fotografies de notícies d'última hora incloïa una instantània d'uns treballadors d'emergència portant una dona embarassada pels terrenys destrossats d'una maternitat a la ciutat ucraïnesa de Mariúpol, després d'un caòtic atac rus. Finalment, la protagonista de la instantània va acabar morint.

Una altra imatge mostra la brutal ocupació de Butxa durant un mes per part de Rússia en un bodegó esgarrifós: un gos al costat del cos d'una dona gran que havia estat assassinada. I una altra va capturar una dona gran agenollada en agonia al costat del taüt del seu fill al cementiri de Mykulychi, a les afores de Kíiv.

"Si bé els fotògrafs de l'AP van fer innombrables imatges d'escenes de guerra horroroses, inquietants i punyents, també van ser testimonis d'actes valents de soldats i gent normal", ha destacat l'agència.