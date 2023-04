La JEC dona 10 dies al Parlament per retirar l'acta de diputada a Laura Borràs

La Junta Electoral Central (JEC) dona 10 dies al Parlament per retirar l'acte de diputada a Laura Borràs arran de la condemna d'inhabilitació per les irregularitats comeses durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). L'organisme demana a la vicepresidenta de la cambra catalana en funcions de presidenta, Alba Vergés, que en aquest període de temps li comuniqui què farà amb l'escó de la líder de Junts.

Així ho ha decidit aquest dijous la JEC, en una situació que s'assimila a la que ja es va viure al Parlament quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va inhabilitar l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà, en aquella ocasió per no haver despenjat uns llaços grocs del seu despatx municipal per les eleccions locals del 2019.

La decisió de la JEC arriba quan la sentència de Borràs encara no és ferma, però la resolució de la JEC recorda el cas "anàlog" de retirada d'escó de Juvillà, quan la sentència tampoc era ferma. L'àrbitre electoral apunta que el delicte pel qual ha estat condemnada Borràs entra dins dels supòsits que contempla l'article 6.2 b) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG).

Aquest article diu que "són inelegibles els condemnats per sentència, encara que no sigui ferma, per delictes de rebel·lió, de terrorisme, contra l'Administració Pública o contra les Institucions de l'Estat quan la mateixa hagi establert la pena d'inhabilitació per a l'exercici del dret de sufragi passiu o la d'inhabilitació absoluta o especial o de suspensió per a lloc de treball o càrrec públic".

13 anys d'inhabilitació i 4 anys i mig de presó

Borràs va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 13 anys d'inhabilitació i quatre anys i mig de presópels delictes de prevaricació i falsedat documental pel fraccionament de 18 contractes a favor d'un conegut seu quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) del 2013 al 2017.