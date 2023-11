Milers de persones tornen a manifestar-se a Barcelona per reclamar que "s'aturi el genocidi a Palestina"

D'acord amb els càlculs de la Guàrdia Urbana, unes 2.200 persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per reclamar novament que "s'aturi el genocidi a Palestina" i que "s'acabi el comerç d'armes de nombrosos països amb Israel".

La marxa s'ha programat un dia abans que arrenqui la cimera de la Unió per la Mediterrània (UpM) que tindrà lloc a la mateixa capital catalana. Representants dels 43 estats membres de la institució posaran sobre la taula la situació al Pròxim Orient i el conflicte entre Hamàs i Israel. Aquest darrer país ha declinat participar en la reunió.

El contingut inicial de la trobada havia de ser la reforma de la Unió, però donada la importància del conflicte han hagut de reformular l'agenda del fòrum. La pròpia UpM ha apuntat que "donarà l'oportunitat d'analitzar la dramàtica situació a la zona i reflexionar sobre el camí a seguir".

Aquesta cimera arriba tot just després de la crisi provocada pel posicionament del Govern espanyol. Pedro Sánchez va afirmar durant la seva visita a Ramal·lah (Cisjordània) que Espanya "prendrà les seves pròpies decisions" si la UE no reconeix l'Estat Palestí. Sánchez també va criticar les morts de civils palestins i Israel va acusar-lo de donar suport als "terroristes" i va cridar a consultes l'ambaixador. Com a resposta, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, va titllar "d'inacceptables" les acusacions de Tel-Aviv.

Així mateix, l'Ajuntament de Barcelona ha interromput de nou les relacions institucionals amb el govern israelià. Ambudes postures han estat aplaudides per les entitats convocants de la manifestació, que al·leguen que és una "demostració que la pressió social als carrers està donant els seus fruits".

Els detalls de la trobada

El fòrum estarà copresidit per l'alt representant per a la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, i el viceprimer ministre i ministre d'Exteriors de Jordània, Ayman Safadi. Tambécomptaran amb la presència del secretari general de la UpM, Nasser Kamel, i José Manuel Albares, que serà l'amfitrió. En representació del comitè ministerial Àrab-Islàmic hi haurà el ministre d'Exteriors de l'Aràbia Saudita, el príncep Faisal bin Farhan.

Està previst que la reunió duri al voltant de 4 hores i, un cop finalitzada, Albares, Safadi, Borrell i Kamel oferiran una roda de premsa. Desde la UpM apunten que la llista de participants no està tancada.