Una nova manifestació dels sanitaris reuneix un miler de persones contra el conveni de l'ICS

Nova protesta contra el nou conveni de l'Institut Català de la Salut (ICS), signat al novembre pel Departament de Salut i els sindicats majoritaris: Metges de Catalunya, CCOO, UGT i el SATSE, d'infermeria. Un miler de persones s'hi han manifestat en contra aquest dissabte convocats per diversos sindicats minoritaris, així com per defensar la sanitat pública catalana i demanar millores.

La mobilització ha estat organitzada per la plataforma sindical Vaga Unitària contra el Preacord ICS, que està integrada pels sindicats Som Sanitat, Intersindical, CATAC - CTS, Som Intersindical i Sin Nosostras No Late la Enfermeria. Veuen injust i classista el preacord, perquè dels 320 milions que el Govern vol destinar a millorar l'anterior conveni, el 52% serà pels metges, segons calculen.

L'únic sindicat que no va firmar el conveni, CATAC-CTS, ha denunciat que l'acord "menysprea" econòmicament categories professionals com la dels tècnics superiors sanitaris o els tècnics de cures auxiliars i no aporta millores pel que fa a les plantilles i ràtios. "El que vol el conseller és deteriorar les condicions del personal sanitari per acabar deteriorant les condicions de la sanitat pública" ha assegurat a l'inici de la protesta Jesús Frías, membre d'aquest sindicat.

La manifestació ha arrencat a les 12 h del matí a plaça Universitat i ha recorregut la Gran Via fins a arribar a Pau Claris. Un cop allà, els manifestants han baixat per Via Laietana i s'han dirigit a plaça Sant Jaume, on han llegit el manifest davant del Palau de la Generalitat.

La capçalera de la manifestació amb l'eslògan 'Condicions laborals dignes = Sanitat 100% pública i de qualitat'. — Marta Vidal / ACN

Infermeres desconvoca la vaga indefinida

Un altre cas clar de rebuig del nou conveni ha estat el de les infermeres, que han sumat més d'un mes vaga indefinida liderada pel sindicat minoritari Infermeres de Catalunya. Fa dues setmanes va fer una demostració de força en reunir 6.000 persones en una nova manifestació a Barcelona.

Després d'un acord amb el departament aquest dijous, van desconvocar la vaga a canvi d'un paquet de millores organitzatives. Això no obstant, l'organització renuncia al complement salarial d'entre 400 i 600 euros que exigia al Departament mentre el Govern espanyol no reconeix a les infermes la categoria professional A1

La setmana passada, la protesta la van fer els tècnics sanitaris, que van tallar durant gairebé dues hores l'avinguda Diagonal de Barcelona, i aquest dimecres es van concentrar davant del Parlament. El col·lectiu reclama més millores en el nou conveni per als tècnics, està en vaga indefinida des de la setmana passada. La mantenen després que la reunió amb Balcells aquest divendres acabés sense acord.