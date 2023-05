Píndoles de campanya: candidats sense llar, sindicats contra Vox i 'Crims' a Berga

La campanya electoral enceta la recta final amb molts titulars als mitjans, promeses electorals, sondejos que es contradiuen i mil i una especulacions sobre pactes. Però aquest període dona per molt i també ve plegat d'anècdotes, curiositats o altres punts de vista que a vegades passen desapercebuts.

Per això, ens fixem en tres detalls o reivindicacions de les darreres hores de la campanya de les municipals del dia 28 que ens han cridat l'atenció. Es tracta d'una adaptació dels rostres dels candidats de Barcelona com si fossin persones sense llar, el front comú de sindicats contra una "organització feixista" com Vox i la inspiració amb el programa Crims del vídeo electoral de la CUP de Berga.

Candidats sense llar

Arranquem per unes imatges impactants d'aquest dilluns: la Fundació Arrels ha caracteritzat diversos candidats a l'alcaldia de Barcelona com persones sense llar, en el marc de la seva campanya #ningúsensedrets. Enmig del període electoral, reivindiquen "com d'inversemblant és el fet que una persona sense llar pugui transformar-se en un actor polític de pes".

Han versionat eslògans i fotografies dels principals candidats per portar-los a una situació de sensellarisme. Ernest Magarall (ERC), Ada Colau (BEC), Jaume Collboni (PSC) i Xavier Trias (Junts) són els implicats, que han estat 'manipulats' amb intel·ligència artificial, i que han compartit a les seves xarxes.

Arrels denuncia que "només el 32% de les persones que viuen al carrer a Barcelona podran votar" i que es necessiten "polítiques transformadores de lluita contra el sensellarisme en l'àmbit municipal". Demanen "visibilitzar" el fet que les persones sense llar estan excloses del dret a la plena ciutadania: "no podran presentar-se com a candidates a unes eleccions, fer propostes polítiques i incidir en la societat i, moltes vegades, tampoc tenen dret a vot".

Sindicats contra Vox

En el segon cap remarquem que els principals sindicats s'han unit en un manifest contra Vox, enmig que la formació pugui multiplicar la representació als ajuntaments, que ara és de tres regidors a Salt. CCOO, UGT, CGT, Iac i la Intersindical han firmat una declaració impulsada per Unitat Contra el Feixisme i el Racisme per fer una crida als treballadors i recordar que les polítiques ultradretanes "només beneficien els més rics".

"Vox no és un partit polític. És una organització feixista que utilitza els mecanismes jurídics per integrar-se a les institucions", ha assegurat Carlos de Pablo, secretari de Política Institucional de la UGT. Els milers de delegats de formacions, que representen el 87% del moviment sindical català, faran campanya activa als centres de treball fer "posar un cordó sanitari" a Vox i als "partits que li donen cobertura".

Crims a Berga

I acabem amb un dels vídeos de campanya, que sempre acostumen a donar molt de si. Més els de la CUP, un dels més comentats a escala nacional. Però a escala local també ha circulat el que ha preparat la candidatura de Berga, en partit inspirat amb el programa Crims de TV3, i que és obra del cineasta berguedà Eudald Corominas i Vima.

El vídeo arranca amb unes imatges captades amb un dron amb la ciutat de nit, molt característiques del televisiu programa, acompanyades de la també reconeixible sintonia inicial. L'alcaldable Ivan Sánchez emula Carles Porta i dona la benvinguda, i llança diverses referències a l'exitós true crime. "Berga portava més de 20 anys endeutant-se. Deixar-la ara, que l'hem començat a sanejar, en mans d'aquells que la van arruïnar, això sí que seria un autèntic crim", arranca el seu discurs.

Al vídeo s'hi afegeixen membres de la candidatura, que posen en valor l'acció de govern i acosten els seus projectes per a la nova legislatura. El relat va agafant un altre to més positiu, i acaba amb el lema de campanya dels cupaires.