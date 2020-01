Primera víctima mortal del pas del Glòria per Catalunya, que viu les darreres hores del temporal

El pas del temporal Glòria per Catalunya viu les darreres hores, després de provocar un enorme impacte al litoral de tot el Principal -amb danys especialment greus al Delta de l’Ebre-, problemes de mobilitat en nombroses carreteres i línies de tren i desbordaments de rius al Maresme i les comarques gironines. El temporal s’ha cobrat una víctima mortal a Catalunya, que es va conèixer dimecres al vespre. Es tracta d’un home de 69 anys, veí de Palafrugell, que va ser colpejat per una onada i arrossegat al mar a Palamós quan es va apropar a l'aigua per comprovar que una embarcació seva estigués en bon estat. La zona estava tancada al públic per la seva perillositat. Els treballadors del port el van poder treure de l'aigua i el personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va provar de reanimar-lo sense èxit.



El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparegut aquest dijous a primera hora del matí després de la reunió del consell assessor de l'Inuncat, amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, i de Territori, Damià Calvet, a més dels responsables dels serveis d'emergència: "Som al tram final del Glòria. Ens falten sis hores meteorològiques. Cap relaxament, un punt d'atenció. S'han de seguir sempre les instruccions dels serveis d'emergència. No es pot acabar de descartar que s'hagin de prendre noves mesures de confinament i reallotjament", ha advertit.



Per la seva banda, Buch ha anunciat l'aixecament de la recomanació de confinament dels habitants de la Conca del Ter, que afectava 26 municipis i que ja havia comunicat Protecció Civil hores abans. El conseller Damià Calvet ha reiterat que els rius segueixen molt plens i, tot i que les pluges aniran desapareixent cap al migdia, el perill per inundacions no desapareix: "[Els embassaments de] Sau i Susqueda estan a la màxima capacitat i, per tant, tot el que entra, en sortirà. A Susqueda, arribarem a una xifra important de sortida per sobreeiximent".



Sobre el riu Ter, Calvet ha advertit que el seu cabal arribarà a ser 125 cops més gran que l'habitual aquest migdia: "Són xifres que estan al límit de les zones inundables. Estarem amatents per si en algun moment s'ha d'activar algun pla d'emergència". Per contra, no hi ha perill al voltant del riu Onyar, que creua la ciutat de Girona, ja que continua amb un cabal baix i no es preveu activar cap alerta.

Des de l'inici del temporal, el SEM ha atès 78 persones, 66 de les quals han estat traslladades a centres sanitaris. N’hi ha dues de greus per contusions, una a Cornellà de Llobregat (dilluns) i l’altra a Alpicat, al Segrià, el dimarts.

A més, a les 7.00 h d'aquest dijous 22.000 abonats han patit afectacions per talls de llum. Endesa informa que es preveu solucionar les afectacions a 102 municipis al llarg d'aquest matí.