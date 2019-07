Remunta el nivell de coneixement del català

Gairebé la totalitat de la població adulta de Catalunya entén el català i vuit de cada deu persones el saben parlar. La situació de la llengua ha millorat lleugerament els darrers anys, si més no segons l’Enquesta d’usos lingüístics de la població, que s’ha donat a conèixer aquest dilluns. L’estudi, amb dades corresponents al 2018, s’ha fet a partir d’una mostra de 9.000 enquestats i mostra com el 94,4% dels residents adults a Catalunya entenen l’idioma, gairebé el mateix percentatge que el 2013, però 2,1 punts per sota del que hi havia el 2003. En aquest temps, però, la població del Principat s’ha disparat, de manera que el nombre de persones que entén el català ha augmentat en 600.000 i ara supera els sis milions.



Amb relació al 2013, ha millorat en 160.000 el nombre de persones que saben parlar el català, que ara ja representen el 81,2% del total de la població, mentre que 85,5% el sap llegir, 310.000 més que cinc anys enrere. Finalment, el 65,3% dels enquestat afirmen saber escriure l’idioma, el que suma gairebé 4,2 milions de persones, 400.000 que a l’anterior estudi. Les dades posen de manifest que el percentatge de coneixement s’acosta al que hi havia abans de l’increment demogràfic experimentat pel país durant el segle XXI, com a conseqüència de l’arribada de més d’un milió de persones provinents d’altres estats.



L’enquesta l’han presentat la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, juntament amb el director de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Xavier Cuadras, i la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, en una roda de premsa a l’Arts Santa Mònica. Per a Vilallonga, "és important saber català, però també voler parlar-lo per poder aprofitar totes les possibilitats que ofereix aquesta llengua”. “Hem de treballar-hi", ha subratllat.



L’estudi també assegura que el 76,4% de la població adulta usa el català al llarg d’un dia, el que suposa gairebé dos punts més que el 2013. Amb tot, el percentatge està clarament per sota del que té el castellà, que és del 93,2%. Entre les dades positives de cara al futur de l’idioma, hi ha que és la llengua habitual del 36,1% dels enquestats, quan només el 31,5% la tenen com a llengua inicial (o materna). En termes absoluts implica un creixement de 300.000 persones. En el cas del castellà, en canvi, l’evolució és la inversa, perquè és la llengua inicial 3,36 milions d’adults, però en canvi és l’habitual de 3,1, és a dir unes 250.000 menys.



En funció del territori, però, el % d’ús del català com a llengua habitual varia molt, ja que és només del 27,5% a l’àrea metropolitana, supera el 72% a les Terres de l’Ebre i està clarament per damunt del 50% a les comarques gironines, a Ponent, a les comarques centrals i a l’Alt Pirineu. Una altra dada destacada és que el procés de transmissió lingüística és favorable al català, en el sentit que hi ha un 7,5% més de població que parla en català amb els fills que no pas la que ho fa amb els pares.