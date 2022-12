Sánchez anuncia que posarà fi al bloqueig del CCGPJ i el TC

"El Govern adoptarà totes les mesures que calguin per posar fi al bloqueig" del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Tribunal Constitucional (TC). Així ho ha anunciat el president Pedro Sánchez, que ha realitzat una declaració institucional des de Moncloa després de la decisió del TC de suspendre la votació al Senat que afecta la seva pròpia renovació.

De la mateixa manera, el líder de l'Executiu estatal ha dit que el Govern "acata" encara que no comparteix la decisió coneguda aquest dilluns a la nit. "En moments d'incertesa cal serenitat i fermesa. Serenitat en l'estricte compliment de la Llei; i fermesa per fer prevaler el respecte a la Constitució ia la voluntat popular expressada lliurement a les eleccions", ha destacat el president.

Sánchez no ha donat més detalls de quines mesures prendrà a partir d'ara. I ha carregat contra el paper del PP i les seves decisions, que situa a l'origen d'aquesta situació "inèdita" amb el bloqueig del CGPJ i el TC des de fa quatre anys. "Un bloqueig que té com a únic propòsit mantenir una composició anterior i més favorable per a la seva orientació", ha afirmat.

El president ha carregat contra les diferents "excuses" de diverses direccions del PP per no desbloquejar aquests òrgans constitucionals. L'objectiu, segons Sánchez, és "retenir per mitjans espuris un poder que els ciutadans no han validat a les urnes". "La situació s'ha anat allargant fins a la decisió d'ahir del TC. Es tracta d'un fet greu perquè per primera vegada s'impedeixen els representants elegits que exerceixin les seves funcions", ha afegit el líder de l'Executiu espanyol. Sánchez ha remarcat que són fets que no tenen precedents a cap país europeu ni en 44 anys de democràcia.

"Comprenc la indignació de molts demòcrates. Comprenc la preocupació de la ciutadania que contempla un xoc institucional tan inèdit", ha afirmat el president. En aquest punt ha volgut traslladar un missatge de "serenitat" a la societat espanyola. "Espanya és una de les grans democràcies europees i el nostre sistema té mecanismes per superar la situació", ha insistit.