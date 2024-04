Sense sorpreses a les llistes electorals del 12-M a Tarragona: aquests són els principals candidats

La campanya electoral del 12-M va arrencar dijous a la nit arreu de Catalunya amb la tradicional enganxada de cartells. Per encapçalar les candidatures de Tarragona, els principals partits han apostat per perfils amb un extens recorregut en política per afrontar els comicis del proper 12 de maig. Raquel Sans repeteix per ERC, mentre que al PSC Rosa Maria Ibarra tornarà a liderar la llista socialista.

Junts aposta per la portaveu de la formació al Parlament, Mònica Sales, com a número 1. Els comuns i la CUP recuperen Yolanda López i Sergi Saladié, que ja havien estat candidats al 2017 i 2015, respectivament, tot i que López era diputada ja que el 2021 va anar de número dos. Així mateix, el PP presentarà el mateix candidat de les generals del 23-J: Pere Lluís Huguet, a qui acompanyarà l'ex de Ciutadans Lorena Roldán.

En les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades el 12 de febrer del 2021, el partit més votat va ser ERC, que va aconseguir 5 diputats, seguit del PSC i Junts, que van treure quatre diputats cada un. La resta d'escons van anar per la CUP (1), Ciutadans (1) i En Comú Podem (1). Vox en va obtenir dos i el PP cap. Veurem qui es queda l'escó que probablement perdrà Cs, en fase de desaparició del mapa polític català.

Raquel Sans torna a repetir com a cap de llista d'ERC

Esquerra Republicana ha tornat a confiar amb Raquel Sans per encapçalar la llista d'ERC per Tarragona. La segueix l'actual delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, que substitueix a l'altre ebrenc Lluís Salvadó, actual president de l'Autoritat portuària de Barcelona. Repeteixen com a números tres i quatre Irene Aragonès i Carles Castillo, respectivament.

Es tracta d'una candidatura que combina cares noves amb candidats amb experiència al Parlament i també als ajuntaments. En aquest sentit, també s'ha volgut donar pes al municipalisme amb Oriol Pallissó (número 8), alcalde de Montblanc, i Carlos Brull (número 6), alcalde de Falset.

Sans, periodista de professió i original de Valls (Alt Camp), va fer el salt a la primera línia política l'any 2018, accedint al càrrec de diputada al Parlament de Catalunya en subsitució d'Òscar Peris. Aquesta és la segona vegada que encapçala la llista d'ERC per Tarragona. A nivell intern, ocupa el càrrec de vicesecretària general de Feminismes i LGTBI d'ERC i últimament s'ha convertit en una de les cares visibles del partit, ja que és una de les portaveus dels republicans, juntament amb Marta Vilalta.



La portaveu d'ERC, Raquel Sans, en la roda de premsa d'aquest dilluns, 8 de gener. — ERC / Gerard Magrinyà

L'ebrenca Mònica Sales encapçala la de Junts

La llista de Junts a Tarragona l'encapçala l'ebrenca Mònica Sales, un canvi que ja s'intuïa després de saber-se que el vallenc Albert Batet seria el número 5 per Barcelona. Veïna de Jesús (Baix Ebre) i doctora en filologia catalana, el 2021 -quan Junts va decidir sortir del Govern- es va convertir en la portaveu del partit al Parlament en substitució de Gemma Geis. És diputada per Junts des del 2018, abans havia estat dirigent del PDECat a les Terres de l'Ebre.

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, en roda de premsa aquest dimarts — Marta Sierra

Ni Eusebi Campdepadrós ni Teresa Pallarès repeteixen a la llista de Junts per Tarragona. Acompanyen Sales, per ordre, Jordi Bertran, Joaquim Calatayud i Noemí Nieto.

El fitxatge de Bertran com a número dos segueix la línia d'incorporar gent independent i amb una dilatada trajectòria professional, amb un perfil tècnic. Llicenciat en Filologia Catalana, Bertran és gestor cultural i atresora una experiència de 39 anys treballant en diverses administracions públiques. També ha estat implicat en el Museu Casteller de Catalunya, que va obrir el setembre passat després de dècades de continus retards.



Sergi Saladié i Eloi Redón, el duo de la CUP per Tarragona

La llista de la CUP per Tarragona agafa protagonisme per la lluita contra el macrocomplex turístic del Hard Rock que volen construir a Vila-seca (Tarragonès). Al capdavant hi ha Sergi Saladié, ferm defensor del Camp i expert en transició energètica. És professor de geografia de la Universitat Rovira i Virgili.

Durant l'època del Procés va ser diputat de la CUP al Parlament. Defensa la necessitat d'un model socioeconòmic que prioritzi el medi ambient i els interessos socials i nacionals, adaptant-se als límits ambientals amb justícia social. En les passades eleccions va liderar la candidatura cupaire per Tarragona Laia Estrada, que aquesta vegada es presenta per Barcelona.

Laia Estrada (CUP) amb Sergi Saladié. — Arnau Martínez / ACN

L'acompanya Eloi Redón, fins ara portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock. Ha encapçalat les principals manifestacions en contra del macrocomplex turístic i ha acudit al Parlament en diverses ocasions per reunir-se amb els partits i traslladar l'oposició del territori a aquest projecte. La número tres és Ortésia Cabrera, vinculada al feminisme i la defensa de la cultura popular. La llista també inclou figures del municipalisme tarragoní com Marta Llorens, Eva Miguel, Mateu Rodes, Jordi Sales i Laia Muntas, així com alcaldes de la zona com Albert Sabaté i Txell Moreno.



Rosa Maria Ibarra, cap de llista del PSC per tercer cop

El PSC ha tornat a confiar amb Rosa Maria Ibarra, que lidera per tercera vegada la llista dels socialistes a Tarragona. Diputada des del 2015, Ibarra ha estat integrant del Govern Alternatiu d'Illa, amb el càrrec de secretària de món agrari, i pes important de la nova executiva nacional. L'avalen més de 10 anys d'experiència en política. En les passades eleccions municipals, va ser la candidata socialista a l'alcaldia de l'Ajuntament de Valls.

Rosa Maria Ibarra al centre. — ACN

El reusenc Alberto Bondesio, que actualment treballa al Parlament Europeu a la Comissió de Drets Civils i Llibertats, Justícia i Interior, l'ebrenc Joaquim Paladella, la tarragonina Ivana Martínez i Christian Soriano, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament del Vendrell, també figuren al nucli dur d'una candidatura.



Els comuns recuperen Yolanda López

Comuns Sumar recupera la vendrellenca Yolanda López, que ja va ser la candidata d'En Comú Podem per Tarragona en els comicis del 21 de desembre del 2017, quan va aconseguir entrar al Parlament com a diputada. En aquesta primera etapa va impulsar les Comissions d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica i d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran.

Administrativa comptable de professió, López ha desenvolupat la seva activitat associativa en l'àmbit del voluntariat a l'educació infantil. Va entrar en política de la mà de Podem, però com altres militants, va distanciar-se'n el passat novembre quan es va donar de baixa del partit per discrepàncies amb la direcció.

La cap de llista per Tarragona de Comuns Sumar, Yolanda López, en la presentació de la candidatura. — Neus Bertola / ACN

En les passades eleccions al Parlament va anar de número dos de les llistes d'En Comú Podem per Tarragona, però no va entrar. López va tornar a l'hemicicle com a nova diputada dels comuns el juliol de 2023 en substitució de Jordi Jordan, elegit alcalde de Tortosa.

López formarà tàndem amb Mario Téllez, que es combinaran l'escó, ja que el vila-secà havia manifestat la voluntat d'encapçalar la llista per Tarragona. El número tres és Antonia García, de Constantí.

Pere Lluís Huguet, el candidat de Feijóo

Al bàndol constitucionalista destaca l'elecció de Pere Lluís Huguet com a candidat del PP. Procedent de Ciutadans, agafa el relleu d'Inma Rodríguez. En les eleccions del 23-J, Huguet va ser cap de cartell de la candidatura popular per Tarragona al Congrés, on és diputat.



El diputat del PP al Congrés, Pere Lluís Huguet, en una roda de premsa a Cambrils. — Neus Bertola / ACN

Lorena Roldán, també ex de Ciutadans, és la número dos per Tarragona. La segueix Isabel Maria Salas González, Mario García Vidal i José Francisco Martínez Raya.