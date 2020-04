La Vall d'Hebron prova de tractar el coronavirus amb un fàrmac per a l'artritis

La lluita contra el coronavirus no només es disputa a peu de llit dels hospitals, també als centres d'investigació científica que treballen per desenvolupar una cura per aturar el virus. Mentre l'equip dels doctors Bonaventura Clotet i Oriol Mitjà s centra a trobar una vacuna o un fàrmac que ataqui la Covid-19, un altre grup d'investigadors de l'Hospital de la Vall d'Hebron dirigit pel cap d'epidemiologia d'aquest centre, el doctor Benito Almirante, ha iniciat un assaig clínic internacional per provar un fàrmac que aturi la inflamació dels pulmons durant la malaltia.

L'objectiu és evitar que els malalts desenvolupin una pneumònia aguda, que els estalviaria la ventilació artificial mitjançant els respiradors i els podria salvar la vida, en el cas dels més greus. "El que fem amb aquest assaig clínic és provar el medicament Sarilumab amb el qual es tracta l'artritis reumatoide, una malaltia àmpliament coneguda dintre del món de la medicina", explica Almirante a aquest mitjà. Com és conegut, la Covid-19 inflama els pulmons, provocant una afectació respiratòria que provoca que molts d'ells s'hagin de connectar a un respirador. Aquest medicament té una gran capacitat antiinflamatòria que podria millorar el pronòstic dels pacients.

Segons el doctor, de moment estan provant el fàrmac amb quatre pacients de la Vall d'Hebron, i s'espera fer una prova inicial més extensa amb 100: "En un primer moment es tractarà a pacients lleus que siguin a planta, fora de l'UCI". Si s'obtenen resultats, la prova s'ampliarà fins als 200 pacients, entre els quals ja n'hi haurà amb pronòstic greu. Aquest assaig clínic, impulsat a partir d'estudis realitzats a la Xina, s'està fent simultàniament a cinc països del món: Itàlia, França, Alemanya, els Estats Units i l'Estat espanyol. "Esperem poder obtenir resultats en un període entre dues i quatre setmanes", afirma Almirante.

El fàrmac se subministrarà en una única dosi per via intravenosa durant les primeres 24 hores un cop fet el diagnòstic de coronavirus a aquells pacients que hagin desenvolupat una pneumònia. Tot i no tractar-se de la cura del coronavirus, l'èxit d'aquest assaig clínic podria reduir-ne la mortalitat, així com la pressió del sistema sanitari català, amb una gran necessitat de respiradors per assistir tots els malalts greus amb dificultats respiratòries: "Tenim moltes esperances posades. Creiem que hi ha bases suficients per pensar que aquest medicament pot millorar el pronòstic de la malaltia i fer que menys malalts tinguin una afectació respiratòria greu".