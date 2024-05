Abascal envía una carta a Feijóo para conformar una "estrategia común" contra Sánchez

El Partido Popular no quiere hablar de Vox, pero Santiago Abascal pretende cercar a sus socios tanto como pueda en la recta final de la campaña catalana. El líder de la extrema derecha ha enviado este lunes una carta a Alberto Núñez Feijóo para trazar una "estrategia común" contra el actual Gobierno. En la misiva, el presidente de Vox propone que ambas formaciones coordinen "las respuestas políticas, parlamentarias, judiciales y sociales al golpe", dice en referencia a la ley de amnistía y a la hoja de ruta del Ejecutivo progresista.

Además, Abascal le exige a Feijóo el cese inmediato de las negociaciones con Sánchez, "en especial las que atienden al

gobierno de los jueces". Pocas horas antes, en una entrevista en EsRadio, el presidente del PP defendía que el PP no se iba a levantar de la mesa de negociación a tres bandas —PP, PSOE y Comisión Europea—

sobre el Consejo General del Poder Judicial a pesar de los pocos avances que se han logrado. Como ya contó Público, Génova quiere que sea el PSOE quien dé por rotas las conversaciones.

En la misiva, el presidente de la extrema derecha también le solicita al PP una "profundización en los acuerdos de gobierno entre PP y Vox". Critica Abascal las "trabas que les están poniendo" desde la dirección nacional del PP.

"Es bastante evidente, público y notorio, que el PP está preocupado en ganar a Vox. Y me parece un error gravísimo y ya bastante repetido en el despacho que ahora ocupas. Ese no es el camino", remacha Abascal. En Génova no ocultan que su gran objetivo en las elecciones catalanas del próximo domingo es superar a Vox. "Eso es indiscutible", apuntaban en el arranque de campaña fuentes del equipo de Feijóo.

"El mismo objetivo de ganar a Vox, tal y como abiertamente lo reconoce tu equipo, parece ser el único proyecto de tu presidencia del Partido Popular. Decías que presentarnos en Galicia era tirar votos, ¿por qué se presenta el PP en Gerona y Lérida donde Vox tiene escaños y vosotros no?", le reprocha Abascal.