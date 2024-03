Vuit propostes per descobrir el Baix Camp, de les muntanyes a la Costa Daurada

Molts associem el Baix Camp a platges com les de Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant o Miami Platja, però la comarca és molt més que això. Tant és així que la marca turística Muntanyes de la Costa Daurada dinamitza el territori, amb impuls especial als municipis d'interior i de muntanya. I és que a la comarca s'encadenen un seguit de serralades destacables que abracen el litoral d'oest a est.

El contrast d'espais formats per la Costa Daurada i la Serralada Prelitoral li donen unes característiques especials a la comarca, des del punt de vista de la natura i l'esport, la història i el patrimoni, la cultura i la tradició. Per tot plegat, us regalem diverses propostes per descobrir una de les tres comarques en què va quedar dividit el Camp de Tarragona.

Gaudeix de la cultura als teatres de Reus

La cultura està ben representada a la comarca del Baix Camp gràcies en bona part al Teatre Fortuny i al Teatre Bartrina de Reus. En el primer dels casos fou impulsat pel nucli de la burgesia d'aquesta localitat l'any 1882, inaugurat l'any següent. Hi van passar tota mena d'espectacles, des dels més populars fins a les companyies més importants de l'època, passant per la introducció al cinema.

El teatre es va reinaugurar l'any 1988 gestionat pel Consorci del Teatre Fortuny, format per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Reus, que en fa també la programació. Amb capacitat per 850 espectadors, l'oferta passa pel teatre de text, l'òpera, la música o la dansa, entre altres disciplines.

El públic del Teatre Bartrina, en una imatge d'arxiu. — ACN

Pel que fa al Teatre Bartrina, va ser construït l'any 1905 com a teatre del Centre de Lectura. Rehabilitat l'any 1995, ara té una capacitat per a 550 persones. En aquest cas és gestionat pel Consorci del Teatre Batrina, format per l'Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura. S'hi poden veure de grans produccions estatals o nacionals fins a les representacions de teatre infantil, entre altres.

Descobreix el bonic poble de llegenda de Pratdip

La vila d'origen medieval de Pratip té una llarga història, que es remunta a l'any 1154, com una localitat amb l'església al centre i una muralla que l'envoltava. Fou construïda a mitjans del segle XII i és d'estil romànic, amb acabaments d'estil gòtic. A dins hi trobem l'antic retaule de Santa Marina d'estil renaixentista, que data de l'any 1602.

També hi podem veure el castell i dues torres de defensa que en el seu dia varen formar part de la muralla medieval. Situat al punt més alt del municipi, el castell avui només conserva parets i parts parcials dels merlets de l'edificació original. Però tanmateix ens brinda l'oportunitat de gaudir de l'entorn natural de la Serra de Llaberia.

A més del seu encant especial i els seus carrers de gran bellesa, destaca per ser un poble de llegendes ancestrals i vinculat al Dip, l'ésser mitològic que dona nom al poble, i apareix en el seu escut. Al castell s'ubica la tomba i residència d'Onofre Dip, vampir que atemoria a la població local. Xucladors de sang, prínceps blaus, moliners, sentinelles, ermites, sants, excursionistes i muntanyes enyorades són protagonistes en aquest poble de llegenda.

Fes una visita guiada a la casa pairal de Gaudí

Si un personatge icònic està lligat al Baix Camps, especialment a Reus i a Riudoms, aquest és Antoni Gaudí i la nissaga familiar. Una de les opcions que tenim en aquesta segona localitat és visitar la Casa Pairal de la família. Ens permetrà conèixer l'origen rural de la nissaga i com el seu entorn van influir en la seva obra arquitectònica.

Visita guiada a la casa pairal de Gaudí. — Ajuntament de Riudoms

La visita inclou el taller de caldereria i l'habitatge familiar de l'època, un audiovisual i una exposició permanent de plànols d'algunes de les obres d'Antoni Gaudí, obra de l'arquitecte Hiroya Tanaka. La duració de la visita és d'uns 60 minuts, i es pot fer en català, castellà, anglès, francès i alemany.

La Casa Pairal d'Antoni Gaudí també acull en aquests moments una exposició de dibuixos originals de l'escultor Joan Matamala i Flotats. Es tracta d'un col·laborador de l'arquitecte, un personatge que fou principal autor del grup escultòric de la façana del Naixement del Temple de la Sagrada Família.

Passeja pel nucli històric de Prades

Una altra localitat del Baix Camp és la bonica vila de Prades, per a molts coneguda com a vila vermella arran de la pedra sorrenca de color vermellós característica de les seves edificacions. Els seus 950 m d'altitud sobre el nivell del mar (950 m) li donen una frescor especial a l'estiu: amb un cens de 650 habitants, pot veure incrementada la seva població 6 o 7 vegades.

La plaça, l'església de santa Maria la Major, el castell, les muralles… ens transporten a èpoques passades, amb una vila que es remunta a l'edat medieval. L'ermita de l'Abellera és un dels altres spots més reconeguts, atribuïda la seva construcció l'any 1570. Destaca per estar en una cova ubicada en una cinglera de 1.020 metres d'altitud, el que ho converteix en un indret indescriptible.

Prades fou catalogada com a bé d'interès cultural l'any 1993, arran de la importància del seu conjunt històric. La quasi totalitat del terme municipal es veu afectat pel PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural) i la Xarxa Natura 2000 de les Muntanyes de Prades. També hi trobem part de la Reserva Natural Parcial del Barranc del Titllar i Tossal de la Baltasana. Amb tot, el seu voltant és ideal per a practicar esports com caminades o bicicleta de muntanya.

Endinsa't a Sant Miquel d'Escornalbou

El Castell Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou es troba al municipi de Riudecanyes, i data de finals del segle XII i inicis del XIII. La construcció la va impulsar Alfons I, qui el va cedir a l'església de Tarragona. El castell i l'església de Sant Miquel van estar habitats per monjos agustinians, mentre a partir de 1580 hi va haver franciscans, fins al 1835, quan es produí la desamortització. Anys més tard arriba a mans d'Eduard Toda, que el va restaurar i aplegar col·leccions de gravats, ceràmica i una ressenyable biblioteca.

D'aquest conjunt cal destacar especialment l'església romànica i les restes de la sala capitular i el claustre. També és important l'habitatge del senyor Toda, amb una visita per conèixer com era una casa senyorial de principis del 1900. Des de l'ermita de Santa Bàrbara gaudirem d'una panoràmica espectacular de l'extensió del Camp de Tarragona.

Història agrícola en un antic celler cooperatiu

El Museu Agrícola de Cambrils està situat dins d'un celler cooperatiu del 1920, i és una aposta de la Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de Cambrils per combinar cultura i desenvolupament econòmic. A banda de l'edifici s'hi pot veure l'exposició permanent L'elaboració de l'oli i del vi i l'exposició temporal Bernardí Martorell, un gran arquitecte del Modernisme.

L'exposició central explica el procés d'elaboració del vi i de l'oli, amb les instal·lacions i la maquinària original. Hi podem veure cups, premses, molins, tines, botes i bocois, entre altres estris que intervenen al llarg del procés productiu de l'oli i del vi.

L'antic celler de la Cooperativa Agrícola de Cambrils es va inaugurar el 1921, dissenyat per l'arquitecte Bernardí Martorell amb un estil clarament influït per l'obra d'Antoni Gaudí. L'edifici va estar actiu fins al 1993, i poc després es van iniciar les obres per fer-hi el museu, inaugurat el 1998.

Aprofita les platges amb Bandera Blava

Tot i que la comarca reivindiqui la seva part interior i la muntanya, és innegable que un dels grans atractius són les platges de les quals disposa. Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant o Miami Platja són de les més conegudes i recomanables, especialment per a banyar-se durant la temporada d'estiu, però també per passejar i gaudir dels sons i les aromes de la mar durant la resta de l'any. Totes elles llueixen la Bandera Blava.

A Cambrils s'estenen platges al llarg de 9 km de sorra fina i daurada, amb suaus pendents d'entrada al mar, aigües tranquil·les, i de gran qualitat. Les quatre platges de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors són llargues, de sorra fina i aigües transparents, a més de disposar de nudista del Torn. I Mont-roig del Camp - Miami Platja ofereix 12 quilòmetres de costa amb 10 platges i 11 cales, destacant per se una dde les zones més verges de la Costa Daurada.

Un grup de nudistes banyant-se a la platja del Torn de l'Hospitalet de l'Infant. — Neus Bertola / ACN

Gaudeix d'un paratge privilegiat fent turisme actiu

I acabem amb una proposta genèrica que no podia faltar, amb les serres de Llaberia, de Pradell-l'Argentera i de Prades que combinen paisatges diversos: en la seva rica vegetació mediterrània destaquen el pi, l'alzina i la garriga, així com conreus d'avellaner, d'olivera i també alguns de vinya.

Com hem comentat, excursions a peu o amb BTT són ideals gràcies als paratges privilegiats que ens ofereix la gran extensió de les muntanyes de la Costa Daurada, amb estampes tan belles com les que ens deixen els cingles de la Mussara, la cova de les Gralles o la Roca Foradada. La Mola de Colldejou (914 m), la Miranda (919 m), el poble de la Mussara (990 m) o el tossal de la Baltasana (1.201 m) són els punts més elevats, amb panoràmiques privilegiades.

A més, la xarxa de camins del Baix Camp ens dona l'oportunitat de conèixer el territori pam a pam. Es tracta de camins que fins a principis del segle XX eren les úniques vies de comunicació entre els pobles, camins de carro que s'estrenyen en els camins de ferradura, o en corriols estrets i costeruts.