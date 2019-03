El autobús de Hazte Oír, con el lema "No es violencia de género, es violencia doméstica. Las leyes de género discriminan al hombre" podrá circular por las calles de Madrid de acuerdo a la normativa municipal. El consistorio madrileño apunta que entra dentro de la "libertad de expresión". No se puede desautorizar salvo que haya "un delito de odio muy flagrante" en el mensaje, ni tampoco se puede paralizar de manera cautelar porque no incumple la ordenanza de publicidad exterior, ya que no es publicidad comercial.

"Se ha estudiado este caso, se ha estudiado el mensaje y dentro del marco de la libertad de expresión puede circular por Madrid", inciden fuentes del ayuntamiento. En cualquier caso, apuntan que el Gobierno "le parece anacrónico", teniendo en cuenta la que campaña se va a realizar en vísperas de la huelga feminista, así como la "cantidad" de asesinadas por violencia de género y casos de maltrato.

El Ministerio del Interior retiró la condición de utilidad pública a Hazte Oír, pero eso "no afecta" a la puesta en marcha de este autobús, ya que la pérdida de esa denominación no conlleva su prohibición ni la exclusión del registro de asociaciones, solo se suprimen sus beneficios fiscales, según precisan estas fuentes municipales.

La intención es que este jueves y viernes el autobús esté circulando por las calles de Madrid y que se acerque a las sedes del PP, Ciudadanos y VOX. El resto de días, hasta el viernes 8 de marzo, el vehículo dará "la vuelta a España", pasando por Barcelona, Valencia, Sevilla, Cádiz y Pamplona. Aunque el Ayuntamiento de València prohibirá la presencia en la ciudad del autobús de la asociación ultra si los mensajes que lance suponen un delito de odio contra las mujeres. Así lo ha asegurado el alcalde, Joan Ribó, quien ha sostenido que el Consistorio va a estudiar "si los mensajes que pretende lanzar este vehículo suponen un delito de odio, nada más y nada menos que contra la mitad de la población: las mujeres", en cuyo caso lo prohibirán.

En el autobús, que ha sido presentado en el aparcamiento del estadio del Santiago Bernabéu, se puede ver una cara de Hitler, con los labios pintados y en su frente el símbolo feminista. Según el portavoz de la asociación ultracatólica Luis Losada, la ley de violencia de género y las normativas LGTB autonómicas "han roto el derecho de igualdad de todas las personas". Losada ha incidido en que la violencia se ejerce contra mujeres hombres, ancianos y niños de la misma forma y ha hecho hincapié en que la ley de violencia de género "no funciona" pues, en su opinión, se ha demostrado que no está ayudando a frenar la violencia contra las mujeres

Celaá: "Es una falta de educación intelectual"

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, considera una "falta de educación intelectual" la iniciativa de la organización HaztOir de poner en funcionamiento un autobús con la imagen de Hitler y el lema #StopFeminazis. A su juicio, es "terrible" esta iniciativa que se lanza, según los organizadores, contra el "feminismo radical" y para pedir al PP, Ciudadanos y VOX la derogación de las leyes de género, en concreto de la Ley de Violencia de Género de 2004 y de las normas LGTBI autonómicas.

"Si no defendemos bien los derechos que tan laboriosamente hemos conquistado también podría haber una involución. Por eso, estamos muy atentas"

"Es una falta de educación, y no me refiero sólo de urbanidad, sino de educación intelectual", ha asegurado en una entrevista en la que ha recalcado que en la historia del feminismo desde hace cien años ha habido momentos de involución y de evolución.

En este sentido, ha remarcado que éste es uno de esos momentos. "Si no defendemos bien los derechos que tan laboriosamente hemos conquistado también podría haber una involución. Por eso, estamos muy atentas", ha dicho para asegurar que es algo que atañe no sólo a las mujeres sino también a muchos hombres que conocen "perfectamente" la importancia que tiene que la mujer tenga la igualdad de derechos con los hombres.