FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Bimbo Donuts Iberia por comercializar varias modalidades de pan de molde con el reclamo "artesano" porque consideran que al utilizarla la empresa vulnera la nueva norma de calidad del pan y, con ello, también las leyes que regulan la publicidad y la protección del consumidor.

Un mes después de la entrada en vigor del Real Decreto 308/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para el pan, Bimbo continúa vendiendo tres productos en cuyo etiquetado muestra como reclamo principal la palabra "artesano". Se trata de los panes de molde Bimbo Rebanada Estilo Artesano, Bimbo Rebanada Estilo Artesano Integral y Bimbo Bollo Estilo Artesano, que en su web presenta además como un producto "nuevo".

Las denuncias de FACUA han sido remitidas a la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la empresa tiene su sede social, y a otras autoridades de protección al consumidor autonómicas. La asociación espera que las administraciones competentes no sólo impongan sanciones a la empresa, sino que procedan a ordenar la retirada del mercado de los productos.

Bimbo admitió que no fabrican pan artesanal

FACUA se dirigió hace un mes a Bimbo para recordarle que el citado Real Decreto señala en su artículo 10 que el pan sólo se considerará de elaboración artesana cuando se respeten una serie de condiciones, entre las que se incluyen que "en el proceso de elaboración primará el factor humano sobre el mecánico", "la producción no se realizará en grandes series" y "el formado de las piezas se realizará, total o parcialmente, de forma manual de manera que se obtenga un resultado final individualizado".

La empresa argumentó que el "consumidor es plenamente conocedor de que Bimbo no fabrica panes de elaboración artesana"

La empresa, por su parte, argumentó que "un consumidor medianamente perpicaz y normalmente informado es plenamente conocedor" de que Bimbo no fabrica "panes de elaboración artesana" aunque utilice el reclamo "artesano" para denominar a varios de ellos.

Además, la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios ya recogía de forma general, en su artículo 18, que "el etiquetado y presentación de los bienes y servicios y las modalidades de realizarlo deberán ser de tal naturaleza que no induzca a error al consumidor", especialmente en relación a cuestiones como su "origen" y "modo de fabricación".

Publicidad engañosa

FACUA considera que al presentar sus productos como panes "estilo artesano", Bimbo también incurre en publicidad engañosa. El artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal estipula que "se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios".

Bimbo aún no ha rectificado los etiquetados ni la publicidad en su página web

La nueva norma de calidad del pan señala en su disposición transitoria primera que "los productos objeto de la presente norma de calidad, elaborados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto y que no se ajusten a lo dispuesto en él, podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias, incluidas las etiquetas y envases rotulados adquiridos previamente, siempre que cumplan con las disposiciones vigentes anteriores a su entrada en vigor". Sin embargo, esto no justifica que Bimbo no haya actualizado en su web los etiquetados ni la publicidad de los panes objeto de la reclamación.