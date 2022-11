El caos en las Urgencias extrahospitalarias de Madrid se cronifica: solo tres centros con médico en la capital

Las negociaciones entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos sanitarios no parecen llegar a buen puerto y mientras tanto la sanidad pública de la Comunidad de Madrid da señales dramáticas de agotamiento. Mientras ambas partes se reúnen con la intención de presionar al Gobierno para encontrar una fórmula que haga funcionar los 78 Puntos de Atención Continuada (PAC) y así desconvocar la huelga de médicos, la realidad de este martes fue que, el plan diseñado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha significado que durante la noche de este 15 de noviembre solo estuvieran abiertas tres urgencias con facultativo disponible en toda la capital. Las otras 29 disponibles (de un total de 78) se ubicaban en pueblos y zonas más alejadas del centro.

Dede hace varias semanas, la Comunidad de Madrid puso en marcha un plan que ha convertido los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y los 41 Servicios de Atención Rurales (SAR) en Puntos de Atención Continuada (PAC). Un total de 78 Urgencias en centros de salud –conocidas como urgencias extrahospitalarias– a cubrir sin reforzar plantillas y a cargo de los trabajadores que antes ocupaban los SAR. El doble de sitios para los mismos trabajadores.

Esto ha provocado denuncias continuadas de los profesionales, que han demostrado de manera sistemática que muchos centros tienen que abrir sin médico ante la falta de contrataciones. En muchos otros casos, directamente los PAC no han podido abrir porque no había tampoco enfermeros o celadores disponibles.

El cuadrante de este martes es esclarecedor: de los 78 PAC que deberían funcionar, solo 32 estaban totalmente habilitados con al menos un médico, enfermero y celador. Y de esos, solo tres estaban ubicados en Madrid centro. Los vecinos de García Noblejas (Ciudad Lineal), Las Águilas (Latina-José Cadalso) y Villaverde (ubicado en la calle Totanes) fueron los únicos de todo Madrid que disponían de un médico en sus urgencias locales. El resto tendría que haberse desplazado a un hospital para ser atendido.

El plan diseñado por Ayuso no tardó muchos días en hacer aguas. Un análisis realizado sobre los primeros diez días de funcionamiento demostraron queen el mejor de los casos, de los 78 centros, solo tenían el personal completo el 51%. Y hubo tres jornadas donde menos del 30% estaban habilitados como corresponde. Hasta en dos ocasiones, los PAC abiertos pero sin médicos superaban el 60% y la mayoría de jornadas el guarismo ha rondado entre el 30% y el 40%.

La ausencia de médicos provoca situaciones incómodas e insostenibles para el personal de enfermería. Por ejemplo, en la última guardia del domingo (que duran 24 horas porque esos días no hay centros de salud abiertos) un enfermero del PAC de Federica Montseny, en Vallecas, tuvo que atender a pacientes en estado grave que precisaban de médicos. "He monitorizado al paciente con un aparato que no conozco", denunciaba el día después, tras salvar la jornada como pudo.

El panorama es tan agresivo para los médicos que durante los primeros 15 días de los PAC en funcionamiento, los facultativos disponibles han caído en picado. Al menos el 13% ha renunciado a su cargo y entrado en bolsas de empleo para cambiar de destino y área, según datos facilitados por las organizaciones y el personal afectado, donde figuran el sindicato AMYTS, la Sociedad Madrileña de Médicos Generales y de Familia (SEMG-Madrid) o la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) entre otros.

Actualmente, los médicos de los PAC, juntos a los pediatras y médicos de familia de Atención Primaria, están convocados a una huelga indefinida por las condiciones laborales a las que están sometidos. En la última reunión con la Consejería de Sanidad, lejos de proponer reforzar plantillas y aumentar el número de trabajadores, el Gobierno propuso ante la falta de médicos que 29 urgencias funcionen de forma permanente sin facultativo, pero con enfermeros y celadores, y que los médicos atiendan a los pacientes a través de una videollamada.